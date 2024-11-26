В России признали, что не смогли сбить ATACMS и анонсировали "ответ"

26 ноября Министерство обороны РФ официально признало, что 23 и 25 ноября по меньшей мере три дальнобойных ракеты ATACMS, запущенные Силами обороны Украины, поразили важные враждебные цели в Курской области.
Главные тезисы
- Российская ПВО не может сбивать все ATACMS, что свидетельствует об уязвимости обороны РФ.
- Минобороны России пригрозило местью в ответ на удары ВСУ.
- Украинские войска впервые ударили американскими ракетами ATACMS по территории врага еще 19 ноября.
Российская ПВО не может справиться с ATACMS
Как утверждает пресс-служба российского оборонного ведомства, за последние три дня украинские воины нанесли два удара дальнобойным западным оружием по военным объектам на Курщине.
Минобороны РФ заявляет, что 23 ноября пять ракет ATACMS прилетели в район населенного пункта Лотаревка по позиции зенитного ракетного дивизиона С-400.
Во вражеском министерстве уверяют, что 3 из них якобы были уничтожены, 2 — достигли цели, однако никаких подтверждений этим утверждениям не публикуют.
Также указано, что 25 ноября Силы обороны Украины ударили ракетами ATACMS по аэродрому "Курск-Восточный".
По словам российских захватчиков, 7 ракет им якобы удалось уничтожить, а одна достигла цели.
Кроме того, указано, что в результате падения осколков ракет двое военных получили "легкие ранения".
Также сообщают, что во время обследования мест прилетов "подтверждено, что ВСУ наносили удары ракетами ATACMS американского производства".
На этом фоне Минобороны РФ публично пригрозило, что "готовит ответные действия на атаки ВСУ ракетами ATACMS в Курской области".
Что известно о первых ударах по России ракетами ATACMS
В ночь на 19 ноября Украина впервые ударила ATACMS по территории России.
Под удар ВСУ попал склад с боеприпасами у Брянска в России. Эту информацию официально подтвердил Генштаб ВСУ.
Кроме того, в ночь на 24 ноября подразделения украинских войск попали в радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса С-400 в Курской области. Какими именно боеприпасами был нанесен удар, не сообщалось.
OSINT-аналитики пришли к выводу, что украинские воины впервые ударили американскими баллистическими ракетами ATACMS с кассетной боевой частью по военному аэродрому "Курск-Восточный" в Курской области.
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