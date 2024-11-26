В России признали, что не смогли сбить ATACMS и анонсировали "ответ"

26 ноября Министерство обороны РФ официально признало, что 23 и 25 ноября по меньшей мере три дальнобойных ракеты ATACMS, запущенные Силами обороны Украины, поразили важные враждебные цели в Курской области.

Российская ПВО не может справиться с ATACMS

Как утверждает пресс-служба российского оборонного ведомства, за последние три дня украинские воины нанесли два удара дальнобойным западным оружием по военным объектам на Курщине.

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Минобороны РФ заявляет, что 23 ноября пять ракет ATACMS прилетели в район населенного пункта Лотаревка по позиции зенитного ракетного дивизиона С-400.

Во вражеском министерстве уверяют, что 3 из них якобы были уничтожены, 2 — достигли цели, однако никаких подтверждений этим утверждениям не публикуют.

Фото: открытые источники

Также указано, что 25 ноября Силы обороны Украины ударили ракетами ATACMS по аэродрому "Курск-Восточный".

По словам российских захватчиков, 7 ракет им якобы удалось уничтожить, а одна достигла цели.

Фото: открытые источники

Кроме того, указано, что в результате падения осколков ракет двое военных получили "легкие ранения".

Также сообщают, что во время обследования мест прилетов "подтверждено, что ВСУ наносили удары ракетами ATACMS американского производства".

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На этом фоне Минобороны РФ публично пригрозило, что "готовит ответные действия на атаки ВСУ ракетами ATACMS в Курской области".

Что известно о первых ударах по России ракетами ATACMS

В ночь на 19 ноября Украина впервые ударила ATACMS по территории России.

Под удар ВСУ попал склад с боеприпасами у Брянска в России. Эту информацию официально подтвердил Генштаб ВСУ.

Кроме того, в ночь на 24 ноября подразделения украинских войск попали в радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса С-400 в Курской области. Какими именно боеприпасами был нанесен удар, не сообщалось.