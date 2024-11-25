В Белом доме подтвердили разрешение Украине бить ATACMS по РФ

Белый дом дал разрешение ВСУ бить ATACMS по РФ

Об этом заявил советник Белого дома по вопросам коммуникаций в сфере нацбезопасности Джон Кирби со ссылкой на соцсеть Х старшего военного репортера Business Inside Джейка Эпштейна.

Они (Украина — ред.) способны использовать ATACMS для самозащиты в случае немедленной необходимости, и сейчас понятно, что это происходит в Курске и вокруг него. Джон Кирби Советник Белого дома по вопросам коммуникаций в сфере нацбезопасности

Он отметил, что США объяснили украинским военным, какие именно цели могут быть поражены американскими ракетами.

Мы изменили наставления и дали им указания, что они могут использовать их для поражения этих типов целей.

New: White House NSC spox John Kirby says Ukraine has used US-provided longer-range ballistic missiles (ATACMS) to strike targets in and around Russia's Kursk region. — Jake Epstein (@byjepstein) November 25, 2024

Силы обороны Украины бьют по России

В ночь на 25 ноября в РФ заявили об атаке беспилотников по нефтебазе в Калуге. Также атаку подвергся аэродром "Халино" на Курщине.

Генштаб ВСУ подтвердил причастность к ударам сил обороны.

В ночь на 25 ноября 2024 г. подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины совместно с другими составляющими Сил обороны атаковали ряд важных объектов оккупантов, в частности в Брянской, Калужской и Курской областях России. Поделиться

В Генштабе также подтвердили успешное поражение нефтебазы в Калужской области.