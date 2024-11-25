В Белом доме подтвердили разрешение Украине бить ATACMS по РФ
Категория
Мир
Дата публикации

В Белом доме подтвердили разрешение Украине бить ATACMS по РФ

ATACMS
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Источник:  online.ua

Белый дом официально подтвердил разрешение ВСУ использовать ракеты ATACMS для ударов по России.

Главные тезисы

  • Белый дом официально подтвердил разрешение Украине использовать ракеты ATACMS для ударов по России, выражая поддержку стране в конфликте.
  • В результате ночного наступления украинских сил обороны были успешно поражены важные объекты в различных областях России, включая нефтебазу в Калужской области.
  • Советник Белого дома по нацбезопасности разъяснил, что украинским военным были даны новые указания относительно возможных целей для поражения американскими ракетами.
  • Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подтвердил успешные удары, признавая причастность к атакам на российские объекты и продолжение боевых действий.

Белый дом дал разрешение ВСУ бить ATACMS по РФ

Об этом заявил советник Белого дома по вопросам коммуникаций в сфере нацбезопасности Джон Кирби со ссылкой на соцсеть Х старшего военного репортера Business Inside Джейка Эпштейна.

Они (Украина — ред.) способны использовать ATACMS для самозащиты в случае немедленной необходимости, и сейчас понятно, что это происходит в Курске и вокруг него.

Джон Кирби

Джон Кирби

Советник Белого дома по вопросам коммуникаций в сфере нацбезопасности

Он отметил, что США объяснили украинским военным, какие именно цели могут быть поражены американскими ракетами.

Мы изменили наставления и дали им указания, что они могут использовать их для поражения этих типов целей.

Силы обороны Украины бьют по России

В ночь на 25 ноября в РФ заявили об атаке беспилотников по нефтебазе в Калуге. Также атаку подвергся аэродром "Халино" на Курщине.

Генштаб ВСУ подтвердил причастность к ударам сил обороны.

В ночь на 25 ноября 2024 г. подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины совместно с другими составляющими Сил обороны атаковали ряд важных объектов оккупантов, в частности в Брянской, Калужской и Курской областях России.

В Генштабе также подтвердили успешное поражение нефтебазы в Калужской области.

Результаты боевой работы по другим объектам уточняются. Совместная удачная боевая работа всех составляющих сил обороны по важным целям российских захватчиков будет продолжаться и дальше.

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