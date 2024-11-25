В Белом доме подтвердили разрешение Украине бить ATACMS по РФ

Белый дом официально подтвердил разрешение ВСУ использовать ракеты ATACMS для ударов по России.
Главные тезисы
- Белый дом официально подтвердил разрешение Украине использовать ракеты ATACMS для ударов по России, выражая поддержку стране в конфликте.
- В результате ночного наступления украинских сил обороны были успешно поражены важные объекты в различных областях России, включая нефтебазу в Калужской области.
- Советник Белого дома по нацбезопасности разъяснил, что украинским военным были даны новые указания относительно возможных целей для поражения американскими ракетами.
- Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подтвердил успешные удары, признавая причастность к атакам на российские объекты и продолжение боевых действий.
Белый дом дал разрешение ВСУ бить ATACMS по РФ
Об этом заявил советник Белого дома по вопросам коммуникаций в сфере нацбезопасности Джон Кирби со ссылкой на соцсеть Х старшего военного репортера Business Inside Джейка Эпштейна.
Он отметил, что США объяснили украинским военным, какие именно цели могут быть поражены американскими ракетами.
Мы изменили наставления и дали им указания, что они могут использовать их для поражения этих типов целей.
New: White House NSC spox John Kirby says Ukraine has used US-provided longer-range ballistic missiles (ATACMS) to strike targets in and around Russia's Kursk region.— Jake Epstein (@byjepstein) November 25, 2024
Силы обороны Украины бьют по России
В ночь на 25 ноября в РФ заявили об атаке беспилотников по нефтебазе в Калуге. Также атаку подвергся аэродром "Халино" на Курщине.
Генштаб ВСУ подтвердил причастность к ударам сил обороны.
В Генштабе также подтвердили успешное поражение нефтебазы в Калужской области.
Результаты боевой работы по другим объектам уточняются. Совместная удачная боевая работа всех составляющих сил обороны по важным целям российских захватчиков будет продолжаться и дальше.
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