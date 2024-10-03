Силы обороны поразили ракетами ATACAMS российскую РЛС "Небо-М"

Как отмечают военные, подразделения ракетных войск Вооруженных Сил Украины нанесли успешный удар баллистическими ракетами ATACAMS по российской радиолокационной станции "Небо-М".

По данным военных, ее уничтожение существенно снижает способность армии РФ выявлять, отслеживать и перехватывать аэродинамические и баллистические цели.

РЛС "Небо-М" является очень объектом для поражения, работающим в стелс-режиме, сканируя горизонт в поисках воздушных объектов. По имеющейся информации, в РФ осталось только 10 работающих систем этого типа, стоимость каждой из которых оценивается более чем в 100 млн долларов.