Силы обороны поразили российскую радиолокационную станцию "Небо-М" с помощью баллистических ракет ATACAMS.
Главные тезисы
- Российская РЛС “Небо-М” была поражена баллистическими ракетами ATACAMS, что существенно снизило способности армии РФ в обнаружении целей.
- Уничтожение РЛС создает благоприятный 'воздушный коридор' для использования крылатых ракет Storm Shadow и SCALP-EG.
- РЛС “Небо-М” является объектом для поражения, работающим в стелс-режиме, и их количество ограничено в РФ.
- Силы обороны за сутки уничтожили большое количество российской техники, включая танки, боевые бронированные машины, артиллерийские системы и другие виды вооружения.
Что известно о поражении ВСУ ценной российской РЛС "Небо-М"
Как отмечают военные, подразделения ракетных войск Вооруженных Сил Украины нанесли успешный удар баллистическими ракетами ATACAMS по российской радиолокационной станции "Небо-М".
По данным военных, ее уничтожение существенно снижает способность армии РФ выявлять, отслеживать и перехватывать аэродинамические и баллистические цели.
РЛС "Небо-М" является очень объектом для поражения, работающим в стелс-режиме, сканируя горизонт в поисках воздушных объектов. По имеющейся информации, в РФ осталось только 10 работающих систем этого типа, стоимость каждой из которых оценивается более чем в 100 млн долларов.
Что известно о потерях армии РФ за сутки
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1150 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 8 893 (+6) ед,
боевых бронированных машин — 17 596 (+17) ед,
артиллерийских систем — 18 906 (+37) ед,
РСЗО — 1 204 (+0) ед,
средств ПВО — 964 (+1) ед,
самолетов — 368 (+0) ед,
вертолетов — 328 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 16 393 (+43) ед,
крылатых ракет — 2 613 (+0) ед,
кораблей/катеров — 28 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 25 750 (+58) ед,
специальной техники — 3 330 (+12) ед.
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