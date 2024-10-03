Силы обороны поразили ракетами ATACAMS российскую РЛС "Небо-М"
Категория
Украина
Дата публикации

Силы обороны поразили ракетами ATACAMS российскую РЛС "Небо-М"

Генштаб ВСУ
Силы обороны поразили ракетами ATACAMS российскую РЛС "Небо-М"
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Силы обороны поразили российскую радиолокационную станцию "Небо-М" с помощью баллистических ракет ATACAMS.

Главные тезисы

  • Российская РЛС “Небо-М” была поражена баллистическими ракетами ATACAMS, что существенно снизило способности армии РФ в обнаружении целей.
  • Уничтожение РЛС создает благоприятный 'воздушный коридор' для использования крылатых ракет Storm Shadow и SCALP-EG.
  • РЛС “Небо-М” является объектом для поражения, работающим в стелс-режиме, и их количество ограничено в РФ.
  • Силы обороны за сутки уничтожили большое количество российской техники, включая танки, боевые бронированные машины, артиллерийские системы и другие виды вооружения.

Что известно о поражении ВСУ ценной российской РЛС "Небо-М"

Как отмечают военные, подразделения ракетных войск Вооруженных Сил Украины нанесли успешный удар баллистическими ракетами ATACAMS по российской радиолокационной станции "Небо-М".

По данным военных, ее уничтожение существенно снижает способность армии РФ выявлять, отслеживать и перехватывать аэродинамические и баллистические цели.

Уничтожение РЛС "Небо-М" создаст благоприятный «воздушный коридор» для эффективного использования крылатых ракет Storm Shadow и SCALP-EG, отмечают в Генштабе.

РЛС "Небо-М" является очень объектом для поражения, работающим в стелс-режиме, сканируя горизонт в поисках воздушных объектов. По имеющейся информации, в РФ осталось только 10 работающих систем этого типа, стоимость каждой из которых оценивается более чем в 100 млн долларов.

Что известно о потерях армии РФ за сутки

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1150 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 8 893 (+6) ед,

  • боевых бронированных машин — 17 596 (+17) ед,

  • артиллерийских систем — 18 906 (+37) ед,

  • РСЗО — 1 204 (+0) ед,

  • средств ПВО — 964 (+1) ед,

  • самолетов — 368 (+0) ед,

  • вертолетов — 328 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 16 393 (+43) ед,

  • крылатых ракет — 2 613 (+0) ед,

  • кораблей/катеров — 28 (+0) ед,

  • подводных лодок — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 25 750 (+58) ед,

  • специальной техники — 3 330 (+12) ед.

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