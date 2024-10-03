Сили оборони уразили ракетами ATACAMS російську РЛС "Небо-М"
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили оборони уразили ракетами ATACAMS російську РЛС "Небо-М"

Генштаб ЗСУ
Сили оборони уразили ракетами ATACAMS російську РЛС "Небо-М"
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Сили оборони уразили російську радіолокаційну станцію "Небо-М" за допомогою балістичних ракет ATACAMS.

Головні тези:

  • Удар балістичними ракетами ATACAMS знищив російську РЛС "Небо-М", що затримує здатність РФ контролювати повітряні цілі.
  • Видалення РЛС створює простір для ефективного використання крилатих ракет та позбавляє РФ можливості виявлення балістичних цілей.
  • Генштаб повідомив про великі втрати армії РФ за добу, включаючи руйнування техніки та технологічних об'єктів.
  • Лише декілька робочих систем РЛС "Небо-М" залишилося в РФ, приблизна вартість однієї станції перевищує 100 млн доларів.

Що відомо про ураження ЗСУ коштовної російської РЛС "Небо-М"

Як зазначають військові, підрозділи ракетних військ Збройних Сил України завдали успішного удару балістичними ракетами ATACAMS по російській радіолокаційній станції "Небо-М".

За даними військових, її знищення суттєво знижує здатність армії РФ виявляти, відстежувати і перехоплювати аеродинамічні та балістичні цілі.

Знищення РЛС "Небо-М" створить сприятливий «повітряний коридор» для ефективного використання крилатих ракет Storm Shadow і SCALP-EG, — зазначають у Генштабі.

РЛС "Небо-М" є дуже об'єктом для ураження, що працює в стелс-режимі, скануючи горизонт у пошуках повітряних об’єктів. За наявною інформацією, в РФ залишилося лише 10 працюючих систем цього типу, вартість кожної з яких оцінюється у понад 100 млн доларів.

Що відомо про втрати армії РФ за добу

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1 150 російських загарбників, а з техніки знищено:

  • танків — 8 893 (+6) од,

  • бойових броньованих машин — 17 596 (+17) од,

  • артилерійських систем — 18 906 (+37) од,

  • РСЗВ — 1 204 (+0) од,

  • засобів ППО — 964 (+1) од,

  • літаків — 368 (+0) од,

  • гелікоптерів — 328 (+0) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 16 393 (+43) од,

  • крилатих ракет — 2 613 (+0) од,

  • кораблів/катерів — 28 (+0) од,

  • підводних човнів — 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 25 750 (+58) од,

  • спеціальної техніки — 3 330 (+12) од.

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