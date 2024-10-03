Сили оборони уразили ракетами ATACAMS російську РЛС "Небо-М"

Сили оборони уразили російську радіолокаційну станцію "Небо-М" за допомогою балістичних ракет ATACAMS.
Головні тези:
- Удар балістичними ракетами ATACAMS знищив російську РЛС "Небо-М", що затримує здатність РФ контролювати повітряні цілі.
- Видалення РЛС створює простір для ефективного використання крилатих ракет та позбавляє РФ можливості виявлення балістичних цілей.
- Генштаб повідомив про великі втрати армії РФ за добу, включаючи руйнування техніки та технологічних об'єктів.
- Лише декілька робочих систем РЛС "Небо-М" залишилося в РФ, приблизна вартість однієї станції перевищує 100 млн доларів.
Що відомо про ураження ЗСУ коштовної російської РЛС "Небо-М"
Як зазначають військові, підрозділи ракетних військ Збройних Сил України завдали успішного удару балістичними ракетами ATACAMS по російській радіолокаційній станції "Небо-М".
За даними військових, її знищення суттєво знижує здатність армії РФ виявляти, відстежувати і перехоплювати аеродинамічні та балістичні цілі.
РЛС "Небо-М" є дуже об'єктом для ураження, що працює в стелс-режимі, скануючи горизонт у пошуках повітряних об’єктів. За наявною інформацією, в РФ залишилося лише 10 працюючих систем цього типу, вартість кожної з яких оцінюється у понад 100 млн доларів.
Що відомо про втрати армії РФ за добу
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1 150 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 8 893 (+6) од,
бойових броньованих машин — 17 596 (+17) од,
артилерійських систем — 18 906 (+37) од,
РСЗВ — 1 204 (+0) од,
засобів ППО — 964 (+1) од,
літаків — 368 (+0) од,
гелікоптерів — 328 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 16 393 (+43) од,
крилатих ракет — 2 613 (+0) од,
кораблів/катерів — 28 (+0) од,
підводних човнів — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 25 750 (+58) од,
спеціальної техніки — 3 330 (+12) од.
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