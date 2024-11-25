У Білому домі підтвердили дозвіл Україні бити ATACMS по РФ

Білий дім офіційно підтвердив дозвіл для ЗСУ використовувати ракети ATACMS для ударів по Росії. Це рішення стало значущим кроком у підтримці України.
Головні тези:
- Білий дім підтвердив дозвіл для ЗСУ використовувати ракети ATACMS для нанесення ударів по Росії, визнаючи це значущим кроком у підтримці України.
- Радник з нацбезпеки Білого дому пояснив, які цілі можуть бути уражені американськими ракетами та як змінилися настанови для українських військових.
- Генштаб ЗСУ підтвердив причетність ударів по Росії, вказавши на успішне ураження нафтобази в Калузькій області і триваючу бойову роботу по інших важливих об'єктах окупантів.
- У ніч на 25 листопада підразділи українських Сил оборони атакували низку об'єктів в різних областях Росії, підтвердивши вдалу спільну бойову роботу проти російських загарбників.
Білий дім дав дозвіл ЗСУ бити ATACMS по РФ
Про це заявив радник Білого дому з питань комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі з посиланням на соцмережу Х старшого військового репортера Business Inside Джейка Епштейна.
Він наголосив, що США пояснили українським військовим, які саме цілі можуть бути уражені американськими ракетами.
Ми змінили настанови та дали їм вказівки, що вони можуть використовувати їх для ураження саме цих типів цілей.
New: White House NSC spox John Kirby says Ukraine has used US-provided longer-range ballistic missiles (ATACMS) to strike targets in and around Russia's Kursk region.— Jake Epstein (@byjepstein) November 25, 2024
Сили оборони України б’ють по Росії
У ніч на 25 листопада у РФ заявили про атаку безпілотників по нафтобазі у Калузі. Також атаки зазнав аеродром "Халіно" на Курщині.
Генштаб ЗСУ підтвердив причетність до ударів Сил оборони.
У Генштабі також підтвердили успішне ураження нафтобази в Калузькій області.
Результати бойової роботи по інших об’єктах уточнюються. Спільна вдала бойова робота всіх складових Сил оборони по важливих цілях російських загарбників триватиме і далі.
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