У Білому домі підтвердили дозвіл Україні бити ATACMS по РФ

Білий дім офіційно підтвердив дозвіл для ЗСУ використовувати ракети ATACMS для ударів по Росії. Це рішення стало значущим кроком у підтримці України.

Білий дім дав дозвіл ЗСУ бити ATACMS по РФ

Про це заявив радник Білого дому з питань комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі з посиланням на соцмережу Х старшого військового репортера Business Inside Джейка Епштейна.

Вони (Україна — ред.) здатні використовувати ATACMS для самозахисту в разі негайної необхідності, і зараз, зрозуміло, що це відбувається в Курську і навколо нього. Джон Кірбі Радник Білого дому з питань комунікацій у сфері нацбезпеки

Він наголосив, що США пояснили українським військовим, які саме цілі можуть бути уражені американськими ракетами.

Ми змінили настанови та дали їм вказівки, що вони можуть використовувати їх для ураження саме цих типів цілей.

New: White House NSC spox John Kirby says Ukraine has used US-provided longer-range ballistic missiles (ATACMS) to strike targets in and around Russia's Kursk region. — Jake Epstein (@byjepstein) November 25, 2024

Сили оборони України б’ють по Росії

У ніч на 25 листопада у РФ заявили про атаку безпілотників по нафтобазі у Калузі. Також атаки зазнав аеродром "Халіно" на Курщині.

Генштаб ЗСУ підтвердив причетність до ударів Сил оборони.

У ніч на 25 листопада 2024 підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України спільно з іншими складовими Сил оборони атакували низку важливих об'єктів окупантів, зокрема у Брянській, Калузькій та Курській областях Росії. Поширити

У Генштабі також підтвердили успішне ураження нафтобази в Калузькій області.