Авіатроща в Литві. Президент Науседа озвучив попередження Росії

На тлі гучної авіакатастрофи лідер Литви Гітанас Науседа наголосив, що через деструктивну поведінку країни-агресорки будь-які рідкісні нещасні випадки у Європі викликають підозри, чи не було це диверсією з боку РФ.
Головні тези:
- Президент Литви підозрює Росію у можливій причетності до нової авіатрощі.
- За його словами, дії РФ змушують розглядати навіть таку версію.
- Авіатроща в Литві стала об'єктом уваги через повідомлення про плани Росії щодо підпалу іноземних літаків.
Росія може бути причетною до авіатрощі в Литві
За словами президента країни, станом на сьогодні поки рано говорити про якісь конкретні версії катастрофи літака над Вільнюсом.
Як наголосив лідер Литви, попри це, він не може ігнорувати той факт, що дії Росії, її деструктивна поведінка тепер змусить чи не кожну авіакатастрофу розглядати через таку призму.
Саме тому офіційний Вільнюс буде також розглядати цю трагедію як наслідок ймовірного втручання російських спецслужб.
Що відомо про авіатрощу у Литві
Вранці 25 листопада вантажний Boeing 737-476(SF) розбився неподалік від аеропорту Вільнюса.
Літак був власністю іспанської авіакомпанії Swiftair. Його використовували для перевезення посилок DHL.
У день трагедії борт виконував рейс з Лейпцига у Німеччині. Внаслідок аварії один з пілотів загинув, ще троє членів екіпажу вижили.
Що важливо розуміти, ця авіатроща привернула чимало уваги на тлі повідомлень, що Росія планувала операції з підпалу вантажних і пасажирських літаків і що пакунки, які спалахнули в логістичних центрах компанії DHL у Німеччині та Британії, відправили з Литви.
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