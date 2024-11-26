Авіатроща в Литві. Президент Науседа озвучив попередження Росії

На тлі гучної авіакатастрофи лідер Литви Гітанас Науседа наголосив, що через деструктивну поведінку країни-агресорки будь-які рідкісні нещасні випадки у Європі викликають підозри, чи не було це диверсією з боку РФ.

Росія може бути причетною до авіатрощі в Литві

За словами президента країни, станом на сьогодні поки рано говорити про якісь конкретні версії катастрофи літака над Вільнюсом.

Ще раз повторю: звісно, є ймовірність, що це диверсія, виключати цього не можна. Тож її будуть серйозно досліджувати. Гітанас Науседа Президент Литви

Як наголосив лідер Литви, попри це, він не може ігнорувати той факт, що дії Росії, її деструктивна поведінка тепер змусить чи не кожну авіакатастрофу розглядати через таку призму.

Саме тому офіційний Вільнюс буде також розглядати цю трагедію як наслідок ймовірного втручання російських спецслужб.

Розслідування тривають, його проводять професіонали своєї справи. Не маю сумнівів, що все буде детально і вирішено. Ми є і повинні бути готові до будь-яких ситуацій. Ми не знаємо, які будуть результати розслідування, але зрозуміло, що ми ніколи не піддамося паніці та не приймемо рішень, які не базуються на фактах. Давайте довіряти владі та офіцерам, — закликав Науседа. Поширити

Що відомо про авіатрощу у Литві

Вранці 25 листопада вантажний Boeing 737-476(SF) розбився неподалік від аеропорту Вільнюса.

Літак був власністю іспанської авіакомпанії Swiftair. Його використовували для перевезення посилок DHL.

У день трагедії борт виконував рейс з Лейпцига у Німеччині. Внаслідок аварії один з пілотів загинув, ще троє членів екіпажу вижили.