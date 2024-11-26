Міноборони розслідує постачання неякісних мінометних мін до ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації

Міноборони розслідує постачання неякісних мінометних мін до ЗСУ

Міноборони України
Міноборони розслідує постачання неякісних мінометних мін до ЗСУ

Міністерство оборони України вже три тижні розслідує причини нештатного спрацювання 120-міліметрових мін. Тимчасово їх використання в Силах оборони припинено.

Головні тези:

  • Міноборони розслідує постачання неякісних мінометних мін до ЗСУ та тимчасово відмовляється від їх використання.
  • Розслідування проводиться у закритому режимі для забезпечення ефективності та безпеки, вилучені партії мін направлені на дослідження.
  • Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження щодо постачання неякісних мін до ЗСУ, будуть ухвалені кадрові рішення щодо відповідальних осіб..

На якому етапі розслідування постачання неякісних українських мін

Як зазначається, розслідування проводиться у закритому режимі для забезпечення ефективності та безпеки. Вилучені партії мін направлені на дослідження, а на їх заміну будуть поставлені боєприпаси імпортного виробництва.

Попередній аналіз міжвідомчої комісії вказує на ймовірні причини дефектів, такі як неякісні порохові заряди або порушення умов зберігання. У зв’язку з цим Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження. За результатами розслідування будуть ухвалені кадрові рішення щодо відповідальних осіб.

Міноборони повідомило, що вдосконалює контроль якості боєприпасів, зокрема посилює моніторинг умов зберігання та перевірки на всіх етапах — від виробництва до поставок на фронт.

Також проводиться перевірка мінометних мін інших калібрів на відповідність стандартам виробництва та зберігання.

Відомство наголосило, що Міноборони виступає лише замовником боєприпасів, а їхнє виробництво здійснюється Міністерством стратегічних галузей промисловості.

Швейцарія занепокоєна фактом потрапляння своїх боєприпасів в Україну

За словами журналістів, влада країни дізналася по те, що близько 645 000 набоїв швейцарського виробництва до малокаліберних боєприпасів опинилися в Україні.

Що важливо розуміти, де-юре це є порушенням швейцарського законодавства, тому уряд максимально збентежений цією інформацією.

Державний секретаріат з економічних питань почав розслідування після того, як у листопаді минулого року американське новинне видання Defense One повідомило, що Україна отримала 645 000 гвинтівочних набоїв з бронебійними снарядами, вироблених SwissP Defense, від польської компанії UMO, — йдеться в повідомленні.

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