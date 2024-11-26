Министерство обороны Украины уже три недели расследует причины нештатного износа 120-миллиметровых мин. Временно их использование в силах обороны прекращено.
Главные тезисы
- Минобороны расследует поставки некачественных минометных мин в ВСУ и временно отказывается от их использования.
- Расследование проводится в закрытом режиме для обеспечения эффективности и безопасности, изъятые партии мин направлены на исследования.
- Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по поставкам некачественных мин в ВСУ, будут приняты кадровые решения в отношении ответственных лиц.
На каком этапе расследования поставок некачественных украинских мин
Расследование проводится в закрытом режиме для обеспечения эффективности и безопасности. Удаленные партии мин направлены на исследования, а на их замену будут поставлены боеприпасы импортного производства.
Минобороны сообщило, что совершенствует контроль качества боеприпасов, в частности, усиливает мониторинг условий хранения и проверки на всех этапах — от производства до поставок на фронт.
Также производится проверка минометных мин других калибров на соответствие стандартам производства и хранения.
Ведомство подчеркнуло, что Минобороны выступает только заказчиком боеприпасов, а их производство осуществляется Министерством стратегических отраслей промышленности.
Швейцария обеспокоена фактом попадания своих боеприпасов в Украину
По словам журналистов, власти страны узнали о том, что около 645 000 патронов швейцарского производства к малокалиберным боеприпасам оказались в Украине.
Что важно понимать, де-юре это нарушение швейцарского законодательства, поэтому правительство максимально обеспокоено этой информацией.
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