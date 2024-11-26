Минобороны расследует поставки некачественных минометных мин в ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации

Минобороны расследует поставки некачественных минометных мин в ВСУ

Минобороны Украины
Минобороны расследует поставки некачественных минометных мин в ВСУ
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Министерство обороны Украины уже три недели расследует причины нештатного износа 120-миллиметровых мин. Временно их использование в силах обороны прекращено.

Главные тезисы

  • Минобороны расследует поставки некачественных минометных мин в ВСУ и временно отказывается от их использования.
  • Расследование проводится в закрытом режиме для обеспечения эффективности и безопасности, изъятые партии мин направлены на исследования.
  • Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по поставкам некачественных мин в ВСУ, будут приняты кадровые решения в отношении ответственных лиц.

На каком этапе расследования поставок некачественных украинских мин

Расследование проводится в закрытом режиме для обеспечения эффективности и безопасности. Удаленные партии мин направлены на исследования, а на их замену будут поставлены боеприпасы импортного производства.

Предварительный анализ межведомственной комиссии указывает на возможные причины дефектов, такие как некачественные пороховые заряды или нарушение условий хранения. В этой связи Государственное бюро расследований открыло уголовное производство. По результатам расследования будут приняты кадровые решения в отношении ответственных лиц.

Минобороны сообщило, что совершенствует контроль качества боеприпасов, в частности, усиливает мониторинг условий хранения и проверки на всех этапах — от производства до поставок на фронт.

Также производится проверка минометных мин других калибров на соответствие стандартам производства и хранения.

Ведомство подчеркнуло, что Минобороны выступает только заказчиком боеприпасов, а их производство осуществляется Министерством стратегических отраслей промышленности.

Швейцария обеспокоена фактом попадания своих боеприпасов в Украину

По словам журналистов, власти страны узнали о том, что около 645 000 патронов швейцарского производства к малокалиберным боеприпасам оказались в Украине.

Что важно понимать, де-юре это нарушение швейцарского законодательства, поэтому правительство максимально обеспокоено этой информацией.

Государственный секретариат по экономическим вопросам начал расследование после того, как в ноябре прошлого года американское новое издание Defense One сообщило, что Украина получила 645 000 винтовочных патронов с бронебойными снарядами, произведенных SwissP Defense, от польской компании UMO, говорится в сообщении.

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