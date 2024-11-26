Авиакатастрофа в Литве. Президент Науседа озвучил предупреждение России

На фоне громкой авиакатастрофы лидер Литвы Гитанас Науседа подчеркнул, что из-за деструктивного поведения страны-агрессорки любые редкие несчастные случаи в Европе вызывают подозрения, не было ли это диверсией, которую организовала РФ.

Россия может быть причастна к авиакатастрофе в Литве

По словам президента страны, по состоянию на сегодняшний день пока рано говорить о каких-то конкретных версиях катастрофы самолета над Вильнюсом.

Еще раз повторю: конечно, есть вероятность, что это диверсия, исключать этого нельзя. Гитанас Науседа Президент Литвы

Как отметил лидер Литвы, несмотря на это, он не может игнорировать тот факт, что действия России, ее деструктивное поведение теперь заставит едва ли не каждую авиакатастрофу рассматривать через такую призму.

Именно поэтому официальный Вильнюс также будет рассматривать эту трагедию как следствие вероятного вмешательства российских спецслужб.

Расследования продолжаются, его проводят профессионалы своего дела. Не сомневаюсь, что все будет детально выяснено. Мы и должны быть готовы к любым ситуациям. Мы не знаем, какими будут результаты расследования, но понятно, что мы никогда не поддадимся панике и не примем решения, не основанные на фактах. Давайте доверять властям и офицерам, — призвал Науседа. Поделиться

Что известно об авиакатастрофе в Литве

Утром 25 ноября грузовой Boeing 737-476(SF) разбился недалеко от аэропорта Вильнюса.

Самолет был собственностью испанской авиакомпании Swiftair. Его использовали для перевозки посылок DHL.

В день трагедии борт выполнял рейс из Лейпцига в Германии. В результате аварии один из пилотов погиб, еще трое членов экипажа выжили.