Авиакатастрофа в Литве. Президент Науседа озвучил предупреждение России

На фоне громкой авиакатастрофы лидер Литвы Гитанас Науседа подчеркнул, что из-за деструктивного поведения страны-агрессорки любые редкие несчастные случаи в Европе вызывают подозрения, не было ли это диверсией, которую организовала РФ.
Главные тезисы
- Президент Литвы подозревает Россию в возможной причастности к новой авиакатастрофе.
- По его словам, действия РФ вынуждают рассматривать даже такую версию.
- Трагедия в Литве стала объектом внимания из-за сообщений о планах России по поджогу самолетов других стран.
Россия может быть причастна к авиакатастрофе в Литве
По словам президента страны, по состоянию на сегодняшний день пока рано говорить о каких-то конкретных версиях катастрофы самолета над Вильнюсом.
Как отметил лидер Литвы, несмотря на это, он не может игнорировать тот факт, что действия России, ее деструктивное поведение теперь заставит едва ли не каждую авиакатастрофу рассматривать через такую призму.
Именно поэтому официальный Вильнюс также будет рассматривать эту трагедию как следствие вероятного вмешательства российских спецслужб.
Что известно об авиакатастрофе в Литве
Утром 25 ноября грузовой Boeing 737-476(SF) разбился недалеко от аэропорта Вильнюса.
Самолет был собственностью испанской авиакомпании Swiftair. Его использовали для перевозки посылок DHL.
В день трагедии борт выполнял рейс из Лейпцига в Германии. В результате аварии один из пилотов погиб, еще трое членов экипажа выжили.
Что важно понимать, эта трагедия привлекла немало внимания на фоне сообщений, что Россия планировала операции по поджогу грузовых и пассажирских самолетов и что пакеты, вспыхнувшие в логистических центрах компании DHL в Германии и Британии, отправили из Литвы.
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