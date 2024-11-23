Литва профинансирует производство украинских дальнобойных дронов — согласован первый транш

Литовская Республика в рамках долгосрочного соглашения будет финансировать производство украинского дальнобойного оружия, уже согласован первый транш в размере 10 млн. евро.
Главные тезисы
- Литва финансирует производство украинских дальнобойных дронов, где уже согласован первый транш в размере 10 млн евро.
- Сотрудничество между Украиной и Литвой в сфере оборонной промышленности способствует инвестициям и расширению стратегического партнерства.
- Партнерство предполагает совместное производство украинских беспилотников, боеприпасов и средств РЭБ для повышения эффективности украинских вооруженных сил.
- Меморандум о сотрудничестве подчеркивает глубокое доверие к украинским технологиям и признание партнерства между странами.
- Литва поддерживает украинскую оборонную промышленность, что способствует улучшению безопасности страны и развитию сотрудничества на поле боя.
Литва помогает Украине
Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров по результатам подписания в Вильнюсе меморандума с литовским коллегой Лауринасом Кащюнасом.
По его словам, Литва направляет эти средства на производство украинского дальнобойного оружия, в частности, проекта "Паляница".
Литовская сторона уже работает над финализацией бюрократических процедур, первый транш в поддержку украинских DeepStrike будет перечислен в ближайшее время.
Он поблагодарил Литву за неизменную помощь, которую Украина получает в это сложное время, и лично Кащюнасу за его лидерство в должности министра обороны.
Стороны также обсудили ключевые приоритеты на 2025 год, а именно — подготовку и оснащение украинских бригад, обеспечение боеприпасами, средствами противовоздушной обороны, а также развитие сотрудничества в сфере оборонной промышленности.
Умеров поблагодарил Литву за поддержку и доверие к украинским технологиям.
Украина и Литва будут совместно производить БпЛА и РЭБ
Украина и Литва подписали меморандум о совместном производстве беспилотников, боеприпасов и средств РЭБ.
Как сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров, 4 ноября с визитом в Киев прибыл министр национальной обороны Литвы Лауринас Кащюнас.
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