Литва профинансирует производство украинских дальнобойных дронов — согласован первый транш

Литовская Республика в рамках долгосрочного соглашения будет финансировать производство украинского дальнобойного оружия, уже согласован первый транш в размере 10 млн. евро.

Литва помогает Украине

Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров по результатам подписания в Вильнюсе меморандума с литовским коллегой Лауринасом Кащюнасом.

Меморандум о взаимопонимании по созданию механизма поддержки Сил безопасности и обороны Украины через вклады в украинскую оборонную промышленность открывает новые возможности для литовских инвестиций в ОПК и способствует расширению стратегического партнерства между нашими странами. Это долгосрочное соглашение, в рамках которого уже согласован первый транш в размере 10 миллионов евро. Рустем Умеров Министр обороны Украины

По его словам, Литва направляет эти средства на производство украинского дальнобойного оружия, в частности, проекта "Паляница".

Литовская сторона уже работает над финализацией бюрократических процедур, первый транш в поддержку украинских DeepStrike будет перечислен в ближайшее время.

Он поблагодарил Литву за неизменную помощь, которую Украина получает в это сложное время, и лично Кащюнасу за его лидерство в должности министра обороны.

Стороны также обсудили ключевые приоритеты на 2025 год, а именно — подготовку и оснащение украинских бригад, обеспечение боеприпасами, средствами противовоздушной обороны, а также развитие сотрудничества в сфере оборонной промышленности.

Умеров поблагодарил Литву за поддержку и доверие к украинским технологиям.

Украинский дрон

Украина и Литва будут совместно производить БпЛА и РЭБ

Украина и Литва подписали меморандум о совместном производстве беспилотников, боеприпасов и средств РЭБ.

Как сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров, 4 ноября с визитом в Киев прибыл министр национальной обороны Литвы Лауринас Кащюнас.