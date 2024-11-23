Литва профинансирует производство украинских дальнобойных дронов — согласован первый транш
Категория
Украина
Дата публикации

Литва профинансирует производство украинских дальнобойных дронов — согласован первый транш

Рустем Умеров
Литва
Читати українською

Литовская Республика в рамках долгосрочного соглашения будет финансировать производство украинского дальнобойного оружия, уже согласован первый транш в размере 10 млн. евро.

Главные тезисы

  • Литва финансирует производство украинских дальнобойных дронов, где уже согласован первый транш в размере 10 млн евро.
  • Сотрудничество между Украиной и Литвой в сфере оборонной промышленности способствует инвестициям и расширению стратегического партнерства.
  • Партнерство предполагает совместное производство украинских беспилотников, боеприпасов и средств РЭБ для повышения эффективности украинских вооруженных сил.
  • Меморандум о сотрудничестве подчеркивает глубокое доверие к украинским технологиям и признание партнерства между странами.
  • Литва поддерживает украинскую оборонную промышленность, что способствует улучшению безопасности страны и развитию сотрудничества на поле боя.

Литва помогает Украине

Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров по результатам подписания в Вильнюсе меморандума с литовским коллегой Лауринасом Кащюнасом.

Меморандум о взаимопонимании по созданию механизма поддержки Сил безопасности и обороны Украины через вклады в украинскую оборонную промышленность открывает новые возможности для литовских инвестиций в ОПК и способствует расширению стратегического партнерства между нашими странами. Это долгосрочное соглашение, в рамках которого уже согласован первый транш в размере 10 миллионов евро.

Рустем Умеров

Рустем Умеров

Министр обороны Украины

По его словам, Литва направляет эти средства на производство украинского дальнобойного оружия, в частности, проекта "Паляница".

Литовская сторона уже работает над финализацией бюрократических процедур, первый транш в поддержку украинских DeepStrike будет перечислен в ближайшее время.

Он поблагодарил Литву за неизменную помощь, которую Украина получает в это сложное время, и лично Кащюнасу за его лидерство в должности министра обороны.

Стороны также обсудили ключевые приоритеты на 2025 год, а именно — подготовку и оснащение украинских бригад, обеспечение боеприпасами, средствами противовоздушной обороны, а также развитие сотрудничества в сфере оборонной промышленности.

Умеров поблагодарил Литву за поддержку и доверие к украинским технологиям.

Украинский дрон

Украина и Литва будут совместно производить БпЛА и РЭБ

Украина и Литва подписали меморандум о совместном производстве беспилотников, боеприпасов и средств РЭБ.

Как сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров, 4 ноября с визитом в Киев прибыл министр национальной обороны Литвы Лауринас Кащюнас.

Вместе с литовским коллегой и министром по стратегическим отраслям промышленности Украины Германом Сметаниным подписали документ, направленный на усиление наших защитников на поле боя: Меморандум о сотрудничестве в сфере оборонной промышленности.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Литва предоставляет Украине бронетранспортеры М113 и вездеходы
Литва предоставляет Украине бронетранспортеры М113 и вездеходы
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Литва предоставит Украине военную помощь на сумму около 50 млн евро
Литва
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина и Литва будут совместно производить дроны и средства РЭБ
Рустем Умеров
Встреча

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?