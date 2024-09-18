Литва предоставит Украине военную помощь на сумму около 50 млн евро
Категория
Мир
Дата публикации

Литва предоставит Украине военную помощь на сумму около 50 млн евро

Литва
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Источник:  LRT

Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас на закрытом заседании Комитета Сейма по национальной безопасности и обороне сообщил о предоставлении нового пакета военной помощи Украине на 40-50 млн евро. В частности, речь идет о передаче дронов.

Главные тезисы

  • Литва предоставит Украине военную помощь на сумму около 50 млн евро, включая дроны.
  • С начала года Литва уже передала Украине поддержки на общую сумму в 153 млн евро.
  • Литва отправит Украине дроны в сентябре 2024 года.

Литва передаст Украине помощи на 40-50 млн евро

Балтийская страна выделила дополнительные деньги в помощь Киеву. На них закупят вооружение, которое будет передано уже к концу 2024 года.

Дополнительно это будет около 40-50 млн евро в этом году.

Лауринас Кащюнас

Лауринас Кащюнас

Министр обороны Литвы

С начала года Литва уже предоставила Украине поддержку на общую сумму в 153 млн евро.

10 млн евро направят на производство ракетного беспилотного комплекса «Паляница», а также на приобретение оборудования для разминирования, радаров и систем ПВО.

Министр отметил, что нужно минимально использовать ресурсы армии Литвы, в то же время нужно способствовать развитию оборонной промышленности. Например, производству дронов.

Беспилотники отправят в Украину в сентябре.

Военная помощь Украине от Литвы

Власти страны пообещали выделять 0,25% ВВП в помощь Киеву в борьбе против российской агрессии.

С февраля 2022 года Литва выделила в поддержку Украины сумму, эквивалентную 2% ВВП балтийской страны.

В начале сентября Кащюнас заявил о закупке дронов-ракет «Паляница» для ВСУ. Позже это подтвердил экс-председатель Минстратегпрома Александр Камышин.

Стоимость дрона-ракеты «Паляница» составляет менее миллиона гривен. Дальность составляет примерно 300-400 км.

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