Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас на закрытом заседании Комитета Сейма по национальной безопасности и обороне сообщил о предоставлении нового пакета военной помощи Украине на 40-50 млн евро. В частности, речь идет о передаче дронов.
Главные тезисы
- Литва предоставит Украине военную помощь на сумму около 50 млн евро, включая дроны.
- С начала года Литва уже передала Украине поддержки на общую сумму в 153 млн евро.
- Литва отправит Украине дроны в сентябре 2024 года.
Литва передаст Украине помощи на 40-50 млн евро
Балтийская страна выделила дополнительные деньги в помощь Киеву. На них закупят вооружение, которое будет передано уже к концу 2024 года.
С начала года Литва уже предоставила Украине поддержку на общую сумму в 153 млн евро.
10 млн евро направят на производство ракетного беспилотного комплекса «Паляница», а также на приобретение оборудования для разминирования, радаров и систем ПВО.
Министр отметил, что нужно минимально использовать ресурсы армии Литвы, в то же время нужно способствовать развитию оборонной промышленности. Например, производству дронов.
Беспилотники отправят в Украину в сентябре.
Военная помощь Украине от Литвы
Власти страны пообещали выделять 0,25% ВВП в помощь Киеву в борьбе против российской агрессии.
С февраля 2022 года Литва выделила в поддержку Украины сумму, эквивалентную 2% ВВП балтийской страны.
В начале сентября Кащюнас заявил о закупке дронов-ракет «Паляница» для ВСУ. Позже это подтвердил экс-председатель Минстратегпрома Александр Камышин.
Стоимость дрона-ракеты «Паляница» составляет менее миллиона гривен. Дальность составляет примерно 300-400 км.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-