Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас на закритому засіданні Комітету Сейму з національної безпеки і оборони повідомив про надання нового пакета військової допомоги Україні на 40-50 млн євро. Зокрема, йдеться про передачу дронів.
Головні тези:
- Литва надасть Україні військової допомоги на суму близько 50 млн євро включно з дронами.
- З початку року Литва вже передала Україні підтримки на загальну суму у 153 млн євро.
- Литва відправить дрони у вересні 2024 року.
Литва передасть Україні допомоги на 40-50 млн євро
Балтійська країна виділила додаткові гроші на допомогу Києву. На них закуплять озброєння, яке передадуть вже до кінця 2024 року.
З початку року Литва вже надала Україні підтримки на загальну суму у 153 млн євро.
10 млн євро направлять на виробництво ракетного безпілотного комплексу «Паляниця», а також на придбання обладнання для розмінування, радарів та систем ППО.
Міністр зазначив, що потрібно мінімально використовувати ресурси армії Литви, водночас треба сприяти розвитку оборонної промисловості. Наприклад, виробництву дронів.
Безпілотники відправлять в Україну у вересні.
Військова допомога Україні від Литви
Влада країни пообіцяла виділяти 0,25% ВВП на допомогу Києву у боротьбі проти російської агресії.
З лютого 2022 року Литва виділила на підтримку України суму, яка еквівалентна 2% ВВП балтійської країни.
На початку вересня Кащюнас заявив про закупку дронів-ракет «Паляниця» для ЗСУ. Пізніше це підтвердив ексголова Мінстратегпрому Олександр Камишін.
Вартість дрона-ракети «Паляниця» складає менш як мільйон гривень. Дальність складає приблизно 300-400 км.
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