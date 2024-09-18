Литва надасть Україні військової допомоги на суму близько 50 млн євро
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Литва надасть Україні військової допомоги на суму близько 50 млн євро

Литва
Джерело:  LRT

Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас на закритому засіданні Комітету Сейму з національної безпеки і оборони повідомив про надання нового пакета військової допомоги Україні на 40-50 млн євро. Зокрема, йдеться про передачу дронів.

Головні тези:

  • Литва надасть Україні військової допомоги на суму близько 50 млн євро включно з дронами.
  • З початку року Литва вже передала Україні підтримки на загальну суму у 153 млн євро.
  • Литва відправить дрони у вересні 2024 року.

Литва передасть Україні допомоги на 40-50 млн євро

Балтійська країна виділила додаткові гроші на допомогу Києву. На них закуплять озброєння, яке передадуть вже до кінця 2024 року.

Додатково це буде близько 40-50 млн євро цього року

Лаурінас Кащюнас 

Лаурінас Кащюнас 

Міністр оборони Литви

З початку року Литва вже надала Україні підтримки на загальну суму у 153 млн євро. 

10 млн євро направлять на виробництво ракетного безпілотного комплексу «Паляниця», а також на придбання обладнання для розмінування, радарів та систем ППО.

Міністр зазначив, що потрібно мінімально використовувати ресурси армії Литви, водночас треба сприяти розвитку оборонної промисловості. Наприклад, виробництву дронів.

Безпілотники відправлять в Україну у вересні.

Військова допомога Україні від Литви   

Влада країни пообіцяла виділяти 0,25% ВВП на допомогу Києву у боротьбі проти російської агресії.

З лютого 2022 року Литва виділила на підтримку України суму, яка еквівалентна 2% ВВП балтійської країни.

На початку вересня Кащюнас заявив про закупку дронів-ракет «Паляниця» для ЗСУ. Пізніше це підтвердив ексголова Мінстратегпрому Олександр Камишін.

Вартість дрона-ракети «Паляниця» складає менш як мільйон гривень. Дальність складає приблизно 300-400 км. 

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