Литва надає Україні бронетранспортери М113 та всюдиходи

Міністерство оборони Литви повідомило, що цього тижня до України прибудуть бронетранспортери М113, всюдиходи та їх запчастини.

Україна отримає нову військову допомогу від Литви

Ця підтримка посилить можливості української армії з розмінування та сприятиме досягненню цілей Коаліції з розмінування на чолі з Литвою та Ісландією.

Про це повідомила пресслужба Міноборони балтійської країни.

Нагадується, що цього року у відповідь на запити України Литва вже поставила їй:

боєприпаси калібру 155 мм;

бронемашини М577;

бронемашини М113;

системи боротьби з безпілотниками;

обладнання, необхідне для зимового сезону та комплекти теплого одягу;

боєприпаси до протитанкового гранатомета «Карл Густав»;

системи дистанційного підриву RISE-1;

генератори;

навантажувачі;

причепи;

розкладачки та інше забезпечення.

З початку повномасштабної війни Росії проти України Литва надала Україні військову підтримку на понад 679 млн євро. Загальна підтримка Литви Україні є довгостроковою і перевищила мільярд євро.

Литва оголосила про новий пакет допомоги для України

9 серпня міністерство національної оборони Литви оголосило про новий значний пакет військової допомоги Україні

Литва продовжує надавати Україні необхідну військову допомогу: міністерство оборони Литви готує ще один значний пакет підтримки. У серпні ми доставимо бойову техніку, системи протидії безпілотникам, транспортні та логістичні ресурси, а також деяке дійсно необхідне озброєння.

Пакет військової допомоги Україні також включатиме бойову техніку, зенітні комплекси, транспортне та логістичне обладнання й деяке старе озброєння.