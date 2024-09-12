Литва надає Україні бронетранспортери М113 та всюдиходи
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Литва надає Україні бронетранспортери М113 та всюдиходи

Допомога
Джерело:  Міноборони Литви

Міністерство оборони Литви повідомило, що цього тижня до України прибудуть бронетранспортери М113, всюдиходи та їх запчастини.

Головні тези:

  • Україна отримає від Литви нову військову допомогу у вигляді бронетранспортерів М113 та всюдиходів.
  • Підтримка з боку Литви посилить можливості української армії з розмінування та сприятиме досягненню цілей Коаліції з розмінування на чолі з Литвою та Ісландією.
  • Загальна підтримка Литви Україні у вигляді військової допомоги перевищує мільярд євро, що свідчить про довгострокові стосунки між країнами.
  • Литва продовжує надавати Україні військову допомогу і підтримує країну в укріпленні обороноздатності та збереженні миру на території.

Україна отримає нову військову допомогу від Литви

Ця підтримка посилить можливості української армії з розмінування та сприятиме досягненню цілей Коаліції з розмінування на чолі з Литвою та Ісландією.

Про це повідомила пресслужба Міноборони балтійської країни.

Нагадується, що цього року у відповідь на запити України Литва вже поставила їй:

  • боєприпаси калібру 155 мм;

  • бронемашини М577;

  • бронемашини М113;

  • системи боротьби з безпілотниками;

  • обладнання, необхідне для зимового сезону та комплекти теплого одягу;

  • боєприпаси до протитанкового гранатомета «Карл Густав»;

  • системи дистанційного підриву RISE-1;

  • генератори;

  • навантажувачі;

  • причепи;

  • розкладачки та інше забезпечення.

З початку повномасштабної війни Росії проти України Литва надала Україні військову підтримку на понад 679 млн євро. Загальна підтримка Литви Україні є довгостроковою і перевищила мільярд євро.

Литва оголосила про новий пакет допомоги для України

9 серпня міністерство національної оборони Литви оголосило про новий значний пакет військової допомоги Україні

Литва продовжує надавати Україні необхідну військову допомогу: міністерство оборони Литви готує ще один значний пакет підтримки. У серпні ми доставимо бойову техніку, системи протидії безпілотникам, транспортні та логістичні ресурси, а також деяке дійсно необхідне озброєння.

Пакет військової допомоги Україні також включатиме бойову техніку, зенітні комплекси, транспортне та логістичне обладнання й деяке старе озброєння.

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