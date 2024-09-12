Литва надає Україні бронетранспортери М113 та всюдиходи

Міністерство оборони Литви повідомило, що цього тижня до України прибудуть бронетранспортери М113, всюдиходи та їх запчастини.
Головні тези:
- Україна отримає від Литви нову військову допомогу у вигляді бронетранспортерів М113 та всюдиходів.
- Підтримка з боку Литви посилить можливості української армії з розмінування та сприятиме досягненню цілей Коаліції з розмінування на чолі з Литвою та Ісландією.
- Загальна підтримка Литви Україні у вигляді військової допомоги перевищує мільярд євро, що свідчить про довгострокові стосунки між країнами.
- Литва продовжує надавати Україні військову допомогу і підтримує країну в укріпленні обороноздатності та збереженні миру на території.
Україна отримає нову військову допомогу від Литви
Ця підтримка посилить можливості української армії з розмінування та сприятиме досягненню цілей Коаліції з розмінування на чолі з Литвою та Ісландією.
Про це повідомила пресслужба Міноборони балтійської країни.
Нагадується, що цього року у відповідь на запити України Литва вже поставила їй:
боєприпаси калібру 155 мм;
бронемашини М577;
бронемашини М113;
системи боротьби з безпілотниками;
обладнання, необхідне для зимового сезону та комплекти теплого одягу;
боєприпаси до протитанкового гранатомета «Карл Густав»;
системи дистанційного підриву RISE-1;
генератори;
навантажувачі;
причепи;
розкладачки та інше забезпечення.
З початку повномасштабної війни Росії проти України Литва надала Україні військову підтримку на понад 679 млн євро. Загальна підтримка Литви Україні є довгостроковою і перевищила мільярд євро.
Литва оголосила про новий пакет допомоги для України
9 серпня міністерство національної оборони Литви оголосило про новий значний пакет військової допомоги Україні
Литва продовжує надавати Україні необхідну військову допомогу: міністерство оборони Литви готує ще один значний пакет підтримки. У серпні ми доставимо бойову техніку, системи протидії безпілотникам, транспортні та логістичні ресурси, а також деяке дійсно необхідне озброєння.
Пакет військової допомоги Україні також включатиме бойову техніку, зенітні комплекси, транспортне та логістичне обладнання й деяке старе озброєння.
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