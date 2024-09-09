Литва підготує загальнонаціональний план евакуації через загрозу Росії

Міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте заявила, що до початку жовтня в країні буде розроблено національний план масової евакуації.
Головні тези:
- Литва розробляє загальнонаціональний план евакуації у зв'язку зі зростанням кібератак та загрози від Росії.
- Міністерство внутрішніх справ акцентує на необхідності підвищення рівня цивільного захисту як важливого пріоритету.
- Литва співпрацюватиме з іншими країнами для координації заходів цивільного захисту та звертатиметься за фінансуванням до Європейського Союзу.
- Бойовик з Латвії розповів про потенційні плани Росії щодо країн Балтії та війну в Україні.
В Литві підготують загальнонаціональний план евакуації
Міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте вважає, що країні необхідно мати план евакуації населення на національному рівні та бути готовою до його реалізації.
Міністр внутрішніх справ Литви також наголосила, що через зростання кібератак безпека населення стала пріоритетом, а питання цивільного захисту — актуальним як ніколи раніше.
За її словами, недостатньо зміцнювати цивільний захист лише на національному рівні, тому Литва працюватиме разом з іншими країнами Балтії та звертатиметься за фінансуванням до Європейського Союзу.
Воїн "Латвієць" розповів про плани РФ захопити країни Балтії
"Латвієць" — боєць 3-ї ОШБр, доброволець з Латвії, екс-боєць "Кракена" в інтерв'ю про те, коли Путін нападе на країни Балтії — Латвію, Литву та Естонію, про те, як латвійці підтримують Україну та російських ждунів у Латвії, кому і як готуватися до війни, а також про АЗОВ, Центурію, Nord Storm та Культ Ножа.
2017 року Микита приїхав на кілька днів до України, але залишився тут і досі. Разом зі своїми побратимами він створив "Культ Ножа", який навчає техніки самооборони з ножем та формацію Nord Storm, учасники якої зараз воюють у складі різних підрозділів.
Наразі "Латвієць" є бійцем 3-ї Штурмової, в якій він воює не лише за свободу та незалежність України, а й за безпеку Латвії.
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