Литва підготує загальнонаціональний план евакуації через загрозу Росії

Міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте заявила, що до початку жовтня в країні буде розроблено національний план масової евакуації.

В Литві підготують загальнонаціональний план евакуації

Міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте вважає, що країні необхідно мати план евакуації населення на національному рівні та бути готовою до його реалізації.

У кожного самоврядування є свій план евакуації, але нам потрібен загальнодержавний план, щоб бути готовими до його виконання, — зазначила Агне Білотайте. Поширити

Міністр внутрішніх справ Литви також наголосила, що через зростання кібератак безпека населення стала пріоритетом, а питання цивільного захисту — актуальним як ніколи раніше.

Війна РФ проти України продовжується, наш регіон стикається з гібридними та дезінформаційними атаками, а диверсії стали частиною нашої нової реальності. Ми знаходимося на передовій, тому цивільний захист сьогодні є пріоритетом, — пояснила Білотайте. Поширити

За її словами, недостатньо зміцнювати цивільний захист лише на національному рівні, тому Литва працюватиме разом з іншими країнами Балтії та звертатиметься за фінансуванням до Європейського Союзу.

Ми маємо координувати наші дії на регіональному та європейському рівні. Це дорого, але важливо об'єднати наші зусилля та отримати підтримку ЄС. Ми закликаємо провести оцінку ризиків, щоб краще зрозуміти загрози та посилити заходи захисту населення, — додала міністр. Поширити

Воїн "Латвієць" розповів про плани РФ захопити країни Балтії

"Латвієць" — боєць 3-ї ОШБр, доброволець з Латвії, екс-боєць "Кракена" в інтерв'ю про те, коли Путін нападе на країни Балтії — Латвію, Литву та Естонію, про те, як латвійці підтримують Україну та російських ждунів у Латвії, кому і як готуватися до війни, а також про АЗОВ, Центурію, Nord Storm та Культ Ножа.

2017 року Микита приїхав на кілька днів до України, але залишився тут і досі. Разом зі своїми побратимами він створив "Культ Ножа", який навчає техніки самооборони з ножем та формацію Nord Storm, учасники якої зараз воюють у складі різних підрозділів.