Литва подготовит общенациональный план эвакуации из-за угрозы России

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявил, что к началу октября в стране будет разработан национальный план массовой эвакуации.
Главные тезисы
- В Литве будет разработан общенациональный план массовой эвакуации населения из-за угроз со стороны России.
- Рост кибератак и гибридные атаки заставляют страну уделить особое внимание безопасности и гражданской защите.
- Литва планирует сотрудничать с другими странами Балтии и обращаться за финансированием в Европейский Союз для координации действий и повышения уровня защиты.
- Создание формации Nord Storm и обучение технике самообороны - часть мер по обеспечению безопасности и независимости Латвии.
В Литве подготовят общенациональный план эвакуации
Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте считает, что стране необходимо иметь план эвакуации населения на национальном уровне и быть готовой к его реализации.
Министр внутренних дел Литвы также подчеркнула, что из-за роста кибератак безопасность населения стала приоритетом, а вопрос гражданской защиты — актуален как никогда раньше.
По ее словам, недостаточно укреплять гражданскую защиту только на национальном уровне, поэтому Литва будет работать вместе с другими странами Балтии и будет обращаться за финансированием в Европейский Союз.
Воин "Латвиец" рассказал о планах РФ захватить страны Балтии
"Латвиец" — боец 3-й ОШБр, доброволец из Латвии, экс-боец "Кракена" в интервью о том, когда Путин нападет на страны Балтии — Латвию, Литву и Эстонию, о том, как латвийцы поддерживают Украину и российских ждунов в Латвии, кому и как готовиться к войне, а также об АЗОВ, Центурии, Nord Storm и Культ Ножа.
В 2017 году Никита приехал на несколько дней в Украину, но остался здесь до сих пор. Вместе со своими собратьями он создал "Культ Ножа", обучающий технике самообороны с ножом и формацию Nord Storm, участники которой сейчас воюют в составе разных подразделений.
Сейчас "Латвиец" является бойцом 3-й Штурмовой, в которой он воюет не только за свободу и независимость Украины, но и за безопасность Латвии.
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