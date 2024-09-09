Литва подготовит общенациональный план эвакуации из-за угрозы России
Категория
Мир
Дата публикации

Литва подготовит общенациональный план эвакуации из-за угрозы России

Литва подготовит общенациональный план эвакуации из-за угрозы России
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Источник:  LRT

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявил, что к началу октября в стране будет разработан национальный план массовой эвакуации.

Главные тезисы

  • В Литве будет разработан общенациональный план массовой эвакуации населения из-за угроз со стороны России.
  • Рост кибератак и гибридные атаки заставляют страну уделить особое внимание безопасности и гражданской защите.
  • Литва планирует сотрудничать с другими странами Балтии и обращаться за финансированием в Европейский Союз для координации действий и повышения уровня защиты.
  • Создание формации Nord Storm и обучение технике самообороны - часть мер по обеспечению безопасности и независимости Латвии.

В Литве подготовят общенациональный план эвакуации

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте считает, что стране необходимо иметь план эвакуации населения на национальном уровне и быть готовой к его реализации.

У каждого самоуправления есть свой план эвакуации, но нам нужен общегосударственный план, чтобы быть готовым к его выполнению, — отметила Агне Билотайте.

Министр внутренних дел Литвы также подчеркнула, что из-за роста кибератак безопасность населения стала приоритетом, а вопрос гражданской защиты — актуален как никогда раньше.

Война РФ против Украины продолжается, наш регион сталкивается с гибридными и дезинформационными атаками, а диверсии стали частью нашей новой реальности. Мы находимся на передовой, поэтому гражданская защита сегодня является приоритетом, — пояснила Билотайте.

По ее словам, недостаточно укреплять гражданскую защиту только на национальном уровне, поэтому Литва будет работать вместе с другими странами Балтии и будет обращаться за финансированием в Европейский Союз.

Мы должны координировать наши действия на региональном и европейском уровне. Это дорого, но важно объединить наши усилия и получить поддержку ЕС. Мы призываем провести оценку рисков, чтобы лучше понять угрозы и усилить меры по защите населения, — добавила министр.

Воин "Латвиец" рассказал о планах РФ захватить страны Балтии

"Латвиец" — боец 3-й ОШБр, доброволец из Латвии, экс-боец "Кракена" в интервью о том, когда Путин нападет на страны Балтии — Латвию, Литву и Эстонию, о том, как латвийцы поддерживают Украину и российских ждунов в Латвии, кому и как готовиться к войне, а также об АЗОВ, Центурии, Nord Storm и Культ Ножа.

В 2017 году Никита приехал на несколько дней в Украину, но остался здесь до сих пор. Вместе со своими собратьями он создал "Культ Ножа", обучающий технике самообороны с ножом и формацию Nord Storm, участники которой сейчас воюют в составе разных подразделений.

Сейчас "Латвиец" является бойцом 3-й Штурмовой, в которой он воюет не только за свободу и независимость Украины, но и за безопасность Латвии.

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