Литва подготовит общенациональный план эвакуации из-за угрозы России

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявил, что к началу октября в стране будет разработан национальный план массовой эвакуации.

В Литве подготовят общенациональный план эвакуации

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте считает, что стране необходимо иметь план эвакуации населения на национальном уровне и быть готовой к его реализации.

У каждого самоуправления есть свой план эвакуации, но нам нужен общегосударственный план, чтобы быть готовым к его выполнению, — отметила Агне Билотайте. Поделиться

Министр внутренних дел Литвы также подчеркнула, что из-за роста кибератак безопасность населения стала приоритетом, а вопрос гражданской защиты — актуален как никогда раньше.

Война РФ против Украины продолжается, наш регион сталкивается с гибридными и дезинформационными атаками, а диверсии стали частью нашей новой реальности. Мы находимся на передовой, поэтому гражданская защита сегодня является приоритетом, — пояснила Билотайте. Поделиться

По ее словам, недостаточно укреплять гражданскую защиту только на национальном уровне, поэтому Литва будет работать вместе с другими странами Балтии и будет обращаться за финансированием в Европейский Союз.

Мы должны координировать наши действия на региональном и европейском уровне. Это дорого, но важно объединить наши усилия и получить поддержку ЕС. Мы призываем провести оценку рисков, чтобы лучше понять угрозы и усилить меры по защите населения, — добавила министр. Поделиться

Воин "Латвиец" рассказал о планах РФ захватить страны Балтии

"Латвиец" — боец 3-й ОШБр, доброволец из Латвии, экс-боец "Кракена" в интервью о том, когда Путин нападет на страны Балтии — Латвию, Литву и Эстонию, о том, как латвийцы поддерживают Украину и российских ждунов в Латвии, кому и как готовиться к войне, а также об АЗОВ, Центурии, Nord Storm и Культ Ножа.

В 2017 году Никита приехал на несколько дней в Украину, но остался здесь до сих пор. Вместе со своими собратьями он создал "Культ Ножа", обучающий технике самообороны с ножом и формацию Nord Storm, участники которой сейчас воюют в составе разных подразделений.