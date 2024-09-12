Министерство обороны Литвы сообщило, что на этой неделе в Украину прибудут бронетранспортеры М113, вездеходы и их запчасти.
Главные тезисы
- Литва предоставляет Украине бронетранспортеры М113 и вездеходы для укрепления обороноспособности страны.
- Поддержка Литвы усилит возможности украинской армии по разминированию и поможет достигнуть целей Коалиции по разминированию во главе с Литвой и Исландией.
- Общая военная поддержка Литвы Украине превышает миллиард евро, что отражает долгосрочные отношения между странами.
- С начала войны России против Украины Литва оказала значительную военную помощь в виде различного оборудования и боеприпасов.
- Министерство обороны Литвы готовит новый пакет помощи для Украины, включающий в себя боевую технику, системы противодействия беспилотникам и другое вооружение.
Украина получит новую военную помощь от Литвы
Эта поддержка усилит возможности украинской армии по разминированию и будет способствовать достижению целей Коалиции по разминированию во главе с Литвой и Исландией.
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны балтийской страны.
Напомним, что в этом году в ответ на запросы Украины Литва уже поставила ей:
боеприпасы калибра 155 мм;
бронемашины М577;
бронемашины М113;
системы борьбы с беспилотниками;
оборудование, необходимое для зимнего сезона и комплекты теплой одежды;
боеприпасы к противотанковому гранатомету «Карл Густав»;
системы дистанционного подрыва RISE-1;
генераторы;
погрузчики;
прицепы;
раскладушки и другое обеспечение.
С начала полномасштабной войны России против Украины Литва предоставила Украине военную поддержку более чем на 679 млн евро. Общая поддержка Литвы Украине долгосрочна и превысила миллиард евро.
Литва объявила о новом пакете помощи для Украины
9 августа министерство национальной обороны Литвы объявило о новом значительном пакете военной помощи Украине
Литва продолжает оказывать Украине необходимую военную помощь: министерство обороны Литвы готовит еще один крупный пакет поддержки. В августе мы доставим боевую технику, системы противодействия беспилотникам, транспортные и логистические ресурсы, а также некоторое действительно необходимое вооружение.
Пакет военной помощи Украине также будет включать в себя боевую технику, зенитные комплексы, транспортное и логистическое оборудование и некоторое старое вооружение.
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