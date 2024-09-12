Литва предоставляет Украине бронетранспортеры М113 и вездеходы

Министерство обороны Литвы сообщило, что на этой неделе в Украину прибудут бронетранспортеры М113, вездеходы и их запчасти.

Украина получит новую военную помощь от Литвы

Эта поддержка усилит возможности украинской армии по разминированию и будет способствовать достижению целей Коалиции по разминированию во главе с Литвой и Исландией.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны балтийской страны.

Напомним, что в этом году в ответ на запросы Украины Литва уже поставила ей:

боеприпасы калибра 155 мм;

бронемашины М577;

бронемашины М113;

системы борьбы с беспилотниками;

оборудование, необходимое для зимнего сезона и комплекты теплой одежды;

боеприпасы к противотанковому гранатомету «Карл Густав»;

системы дистанционного подрыва RISE-1;

генераторы;

погрузчики;

прицепы;

раскладушки и другое обеспечение.

С начала полномасштабной войны России против Украины Литва предоставила Украине военную поддержку более чем на 679 млн евро. Общая поддержка Литвы Украине долгосрочна и превысила миллиард евро.

Литва объявила о новом пакете помощи для Украины

9 августа министерство национальной обороны Литвы объявило о новом значительном пакете военной помощи Украине

Литва продолжает оказывать Украине необходимую военную помощь: министерство обороны Литвы готовит еще один крупный пакет поддержки. В августе мы доставим боевую технику, системы противодействия беспилотникам, транспортные и логистические ресурсы, а также некоторое действительно необходимое вооружение.

Пакет военной помощи Украине также будет включать в себя боевую технику, зенитные комплексы, транспортное и логистическое оборудование и некоторое старое вооружение.