Литва предоставляет Украине бронетранспортеры М113 и вездеходы
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Мир
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Литва предоставляет Украине бронетранспортеры М113 и вездеходы

Литва предоставляет Украине бронетранспортеры М113 и вездеходы
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Источник:  Минобороны Литвы

Министерство обороны Литвы сообщило, что на этой неделе в Украину прибудут бронетранспортеры М113, вездеходы и их запчасти.

Главные тезисы

  • Литва предоставляет Украине бронетранспортеры М113 и вездеходы для укрепления обороноспособности страны.
  • Поддержка Литвы усилит возможности украинской армии по разминированию и поможет достигнуть целей Коалиции по разминированию во главе с Литвой и Исландией.
  • Общая военная поддержка Литвы Украине превышает миллиард евро, что отражает долгосрочные отношения между странами.
  • С начала войны России против Украины Литва оказала значительную военную помощь в виде различного оборудования и боеприпасов.
  • Министерство обороны Литвы готовит новый пакет помощи для Украины, включающий в себя боевую технику, системы противодействия беспилотникам и другое вооружение.

Украина получит новую военную помощь от Литвы

Эта поддержка усилит возможности украинской армии по разминированию и будет способствовать достижению целей Коалиции по разминированию во главе с Литвой и Исландией.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны балтийской страны.

Напомним, что в этом году в ответ на запросы Украины Литва уже поставила ей:

  • боеприпасы калибра 155 мм;

  • бронемашины М577;

  • бронемашины М113;

  • системы борьбы с беспилотниками;

  • оборудование, необходимое для зимнего сезона и комплекты теплой одежды;

  • боеприпасы к противотанковому гранатомету «Карл Густав»;

  • системы дистанционного подрыва RISE-1;

  • генераторы;

  • погрузчики;

  • прицепы;

  • раскладушки и другое обеспечение.

С начала полномасштабной войны России против Украины Литва предоставила Украине военную поддержку более чем на 679 млн евро. Общая поддержка Литвы Украине долгосрочна и превысила миллиард евро.

Литва объявила о новом пакете помощи для Украины

9 августа министерство национальной обороны Литвы объявило о новом значительном пакете военной помощи Украине

Литва продолжает оказывать Украине необходимую военную помощь: министерство обороны Литвы готовит еще один крупный пакет поддержки. В августе мы доставим боевую технику, системы противодействия беспилотникам, транспортные и логистические ресурсы, а также некоторое действительно необходимое вооружение.

Пакет военной помощи Украине также будет включать в себя боевую технику, зенитные комплексы, транспортное и логистическое оборудование и некоторое старое вооружение.

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