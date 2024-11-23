Литва профінансує виробництво українських далекобійних дронів — погоджено перший транш

Литовська Республіка у рамках довгострокової угоди фінансуватиме виробництво української далекобійної зброї, вже погоджений перший транш у розмірі 10 млн євро.

Литва допомагає Україні

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров за результатами підписання у Вільнюсі меморандуму з литовським колегою Лаурінасом Кащюнасом.

Меморандум про взаєморозуміння щодо створення механізму підтримки Сил безпеки і оборони України через внески в українську оборонну промисловість відкриває нові можливості для литовських інвестицій в наш ОПК і сприяє розширенню стратегічного партнерства між нашими країнами. Це довгострокова угода, в рамках якої вже погоджено перший транш у розмірі 10 мільйонів євро. Рустем Умєров Міністр оборони України

За його словами, Литва спрямовує ці кошти на виробництво української далекобійної зброї, зокрема проєкту "Паляниця".

Литовська сторона вже працює над фіналізацією бюрократичних процедур, перший транш на підтримку українських DeepStrike буде перераховано найближчим часом.

Він подякував Литві за незмінну допомогу, яку Україна отримує у цей складний час, та особисто Кащюнасу за його лідерство на посаді міністра оборони.

Сторони також обговорили ключові пріоритети на 2025 рік, а саме — підготовку та оснащення українських бригад, забезпечення боєприпасами, засобами протиповітряної оборони, а також розвиток співробітництва у сфері оборонної промисловості.

Умєров подякував Литві за підтримку і довіру до українських технологій.

Український дрон

Україна та Литва спільно вироблятимуть БпЛА та РЕБ

Україна та Литва підписали меморандум щодо спільного виробництва безпілотників, боєприпасів та засобів РЕБ.

Як повідомив міністр оборони України Рустем Умєров, 4 листопада з візитом до Києва прибув міністр національної оборони Литви Лаурінас Кащюнас.