Україна та Литва спільно вироблятимуть дрони та засоби РЕБ

Україна та Литва підписали меморандум щодо спільного виробництва безпілотників, боєприпасів та засобів РЕБ.

Україна та Литва спільно вироблятимуть БпЛА та РЕБ

Як повідомив міністр оборони України Рустем Умєров, 4 листопада з візитом до Києва прибув міністр національної оборони Литви Лаурінас Кащюнас.

Разом з литовським колегою та міністром з питань стратегічних галузей промисловості України Германом Сметаніним підписали документ, спрямований на посилення наших захисників на полі бою: Меморандум щодо співпраці у сфері оборонної промисловості. Рустем Умєров Міністр оборони України

Зокрема, Меморандум передбачає спільне виробництво БПЛА та компонентів до них, боєприпасів та комплектуючих, засобів РЕБ, розробку передових технологій.

Під час зустрічі також обговорили конкретні шляхи поглиблення нашої співпраці. Серед тем — плани на 2025 рік, спрямовані на ще більшу військову допомогу Україні. Поширити

Представники української розвідки надали детальну інформацію литовським партнерам щодо актуальної ситуації на фронті. Сторони проаналізували плани росіян на осінь і зиму.

Сьогодні ми бачимо, як Росія отримує допомогу від диктаторських режимів, включно із залученням живої сили з Північної Кореї. Але, переконаний, з такими надійними партнерами, як Литва, ми здолаємо агресора.

Допомога Україні від Литви

У серпні Литва анонсувала "значний" пакет військової допомоги для України, до якого увійдуть, зокрема, системи ППО малої дальності, бронетранспортери та засоби боротьби з дронами.

Пізніше прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте заявила, що до кінця осені Литва планує передати Україні понад 5 тисяч дронів. Поширити

Також нещодавно повідомлялося, що Литва планує надати Україні додаткову допомогу на суму 40-50 млн євро до кінця поточного року. Наразі Вільнюс уже направив Києву допомогу на суму 153 млн євро у 2024 році.