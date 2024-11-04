Україна та Литва спільно вироблятимуть дрони та засоби РЕБ
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна та Литва спільно вироблятимуть дрони та засоби РЕБ

Рустем Умєров
Київ

Україна та Литва підписали меморандум щодо спільного виробництва безпілотників, боєприпасів та засобів РЕБ.

Головні тези:

  • Спільне виробництво безпілотників та засобів РЕБ: підписаний меморандум між Україною та Литвою.
  • Поглиблення співпраці: угода передбачає розробку передових технологій та обмін інформацією про ситуацію на фронті.
  • Підтримка від Литви: до України вже надіслано значну військову допомогу, у тому числі дрони, бронетранспортери та суму на суму 153 млн євро.
  • Плани на майбутнє: Литва намічає посилити допомогу Україні до 2025 року, включаючи 5 тисяч дронів та фінансову підтримку до 50 млн євро.
  • Зміцнення оборони: співпраця між країнами спрямована на зміцнення захисту та відповідь на загрози, що виникають на сучасних полях бою.

Україна та Литва спільно вироблятимуть БпЛА та РЕБ

Як повідомив міністр оборони України Рустем Умєров, 4 листопада з візитом до Києва прибув міністр національної оборони Литви Лаурінас Кащюнас.

Разом з литовським колегою та міністром з питань стратегічних галузей промисловості України Германом Сметаніним підписали документ, спрямований на посилення наших захисників на полі бою: Меморандум щодо співпраці у сфері оборонної промисловості.

Рустем Умєров

Рустем Умєров

Міністр оборони України

Зокрема, Меморандум передбачає спільне виробництво БПЛА та компонентів до них, боєприпасів та комплектуючих, засобів РЕБ, розробку передових технологій.

Під час зустрічі також обговорили конкретні шляхи поглиблення нашої співпраці. Серед тем — плани на 2025 рік, спрямовані на ще більшу військову допомогу Україні.

Представники української розвідки надали детальну інформацію литовським партнерам щодо актуальної ситуації на фронті. Сторони проаналізували плани росіян на осінь і зиму.

Сьогодні ми бачимо, як Росія отримує допомогу від диктаторських режимів, включно із залученням живої сили з Північної Кореї. Але, переконаний, з такими надійними партнерами, як Литва, ми здолаємо агресора.

Допомога Україні від Литви

У серпні Литва анонсувала "значний" пакет військової допомоги для України, до якого увійдуть, зокрема, системи ППО малої дальності, бронетранспортери та засоби боротьби з дронами.

Пізніше прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте заявила, що до кінця осені Литва планує передати Україні понад 5 тисяч дронів.

Також нещодавно повідомлялося, що Литва планує надати Україні додаткову допомогу на суму 40-50 млн євро до кінця поточного року. Наразі Вільнюс уже направив Києву допомогу на суму 153 млн євро у 2024 році.

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