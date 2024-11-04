Україна та Литва спільно вироблятимуть дрони та засоби РЕБ

Україна та Литва підписали меморандум щодо спільного виробництва безпілотників, боєприпасів та засобів РЕБ.
Головні тези:
- Спільне виробництво безпілотників та засобів РЕБ: підписаний меморандум між Україною та Литвою.
- Поглиблення співпраці: угода передбачає розробку передових технологій та обмін інформацією про ситуацію на фронті.
- Підтримка від Литви: до України вже надіслано значну військову допомогу, у тому числі дрони, бронетранспортери та суму на суму 153 млн євро.
- Плани на майбутнє: Литва намічає посилити допомогу Україні до 2025 року, включаючи 5 тисяч дронів та фінансову підтримку до 50 млн євро.
- Зміцнення оборони: співпраця між країнами спрямована на зміцнення захисту та відповідь на загрози, що виникають на сучасних полях бою.
Україна та Литва спільно вироблятимуть БпЛА та РЕБ
Як повідомив міністр оборони України Рустем Умєров, 4 листопада з візитом до Києва прибув міністр національної оборони Литви Лаурінас Кащюнас.
Зокрема, Меморандум передбачає спільне виробництво БПЛА та компонентів до них, боєприпасів та комплектуючих, засобів РЕБ, розробку передових технологій.
Представники української розвідки надали детальну інформацію литовським партнерам щодо актуальної ситуації на фронті. Сторони проаналізували плани росіян на осінь і зиму.
Сьогодні ми бачимо, як Росія отримує допомогу від диктаторських режимів, включно із залученням живої сили з Північної Кореї. Але, переконаний, з такими надійними партнерами, як Литва, ми здолаємо агресора.
Допомога Україні від Литви
У серпні Литва анонсувала "значний" пакет військової допомоги для України, до якого увійдуть, зокрема, системи ППО малої дальності, бронетранспортери та засоби боротьби з дронами.
Також нещодавно повідомлялося, що Литва планує надати Україні додаткову допомогу на суму 40-50 млн євро до кінця поточного року. Наразі Вільнюс уже направив Києву допомогу на суму 153 млн євро у 2024 році.
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