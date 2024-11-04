Украина и Литва будут совместно производить дроны и средства РЭБ

Украина и Литва подписали меморандум о совместном производстве беспилотников, боеприпасов и средств РЭБ.
Главные тезисы
- Совместное производство беспилотников и средств РЭБ: предпринимается шаг углубления сотрудничества между Украиной и Литвой.
- Помощь от Литвы: в Украину уже направлена значительная военная помощь, включая дроны, бронетранспортеры и финансовую поддержку.
- Планы на будущее: Литва планирует усилить помощь Украине до 2025 года, включая поставку 5 тысяч дронов и дополнительные финансовые средства.
- Укрепление обороны: сотрудничество направлено на укрепление защиты и реагирование на угрозы на современных полях боя.
- Совместное развитие передовых технологий: Меморандум предусматривает совместное производство компонентов, разработку новых технологий и обмен информацией о ситуации на фронте.
Украина и Литва будут совместно производить БпЛА и РЭБ
Как сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров, 4 ноября с визитом в Киев прибыл министр национальной обороны Литвы Лауринас Кащюнас.
В частности, Меморандум предусматривает совместное производство БПЛА и компонентов, боеприпасов и комплектующих, средств РЭБ, разработку передовых технологий.
Представители украинской разведки предоставили подробную информацию литовским партнерам об актуальной ситуации на фронте. Стороны проанализировали планы россиян на осень и на зиму.
Сегодня мы видим, как Россия получает помощь от диктаторских режимов, включая привлечение живой силы из Северной Кореи. Но, уверен, с такими надежными партнерами, как Литва, мы преодолеем агрессора.
Помощь Украине от Литвы
В августе Литва анонсировала "значительный" пакет военной помощи для Украины, в который войдут, в частности, системы ПВО малой дальности, бронетранспортеры и средства борьбы с дронами.
Также недавно сообщалось, что Литва планирует предоставить Украине дополнительную помощь на сумму 40-50 млн. евро до конца текущего года. Вильнюс уже направил Киеву помощь на сумму 153 млн евро в 2024 году.
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