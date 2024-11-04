Украина и Литва будут совместно производить дроны и средства РЭБ
Категория
Украина
Дата публикации

Украина и Литва будут совместно производить дроны и средства РЭБ

Рустем Умеров
Встреча
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Украина и Литва подписали меморандум о совместном производстве беспилотников, боеприпасов и средств РЭБ.

Главные тезисы

  • Совместное производство беспилотников и средств РЭБ: предпринимается шаг углубления сотрудничества между Украиной и Литвой.
  • Помощь от Литвы: в Украину уже направлена значительная военная помощь, включая дроны, бронетранспортеры и финансовую поддержку.
  • Планы на будущее: Литва планирует усилить помощь Украине до 2025 года, включая поставку 5 тысяч дронов и дополнительные финансовые средства.
  • Укрепление обороны: сотрудничество направлено на укрепление защиты и реагирование на угрозы на современных полях боя.
  • Совместное развитие передовых технологий: Меморандум предусматривает совместное производство компонентов, разработку новых технологий и обмен информацией о ситуации на фронте.

Украина и Литва будут совместно производить БпЛА и РЭБ

Как сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров, 4 ноября с визитом в Киев прибыл министр национальной обороны Литвы Лауринас Кащюнас.

Вместе с литовским коллегой и министром по стратегическим отраслям промышленности Украины Германом Сметаниным подписали документ, направленный на усиление наших защитников на поле боя: Меморандум о сотрудничестве в сфере оборонной промышленности.

Рустем Умеров

Рустем Умеров

Министр обороны Украины

В частности, Меморандум предусматривает совместное производство БПЛА и компонентов, боеприпасов и комплектующих, средств РЭБ, разработку передовых технологий.

В ходе встречи также обсудили конкретные пути углубления нашего сотрудничества. Среди тем — планы на 2025 год, направленные на еще большую военную помощь Украине.

Представители украинской разведки предоставили подробную информацию литовским партнерам об актуальной ситуации на фронте. Стороны проанализировали планы россиян на осень и на зиму.

Сегодня мы видим, как Россия получает помощь от диктаторских режимов, включая привлечение живой силы из Северной Кореи. Но, уверен, с такими надежными партнерами, как Литва, мы преодолеем агрессора.

Помощь Украине от Литвы

В августе Литва анонсировала "значительный" пакет военной помощи для Украины, в который войдут, в частности, системы ПВО малой дальности, бронетранспортеры и средства борьбы с дронами.

Позже премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что к концу осени Литва планирует передать Украине более 5 тысяч дронов.

Также недавно сообщалось, что Литва планирует предоставить Украине дополнительную помощь на сумму 40-50 млн. евро до конца текущего года. Вильнюс уже направил Киеву помощь на сумму 153 млн евро в 2024 году.

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