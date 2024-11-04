Украина и Литва будут совместно производить дроны и средства РЭБ

Украина и Литва подписали меморандум о совместном производстве беспилотников, боеприпасов и средств РЭБ.

Украина и Литва будут совместно производить БпЛА и РЭБ

Как сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров, 4 ноября с визитом в Киев прибыл министр национальной обороны Литвы Лауринас Кащюнас.

Вместе с литовским коллегой и министром по стратегическим отраслям промышленности Украины Германом Сметаниным подписали документ, направленный на усиление наших защитников на поле боя: Меморандум о сотрудничестве в сфере оборонной промышленности. Рустем Умеров Министр обороны Украины

В частности, Меморандум предусматривает совместное производство БПЛА и компонентов, боеприпасов и комплектующих, средств РЭБ, разработку передовых технологий.

В ходе встречи также обсудили конкретные пути углубления нашего сотрудничества. Среди тем — планы на 2025 год, направленные на еще большую военную помощь Украине. Поделиться

Представители украинской разведки предоставили подробную информацию литовским партнерам об актуальной ситуации на фронте. Стороны проанализировали планы россиян на осень и на зиму.

Сегодня мы видим, как Россия получает помощь от диктаторских режимов, включая привлечение живой силы из Северной Кореи. Но, уверен, с такими надежными партнерами, как Литва, мы преодолеем агрессора.

Помощь Украине от Литвы

В августе Литва анонсировала "значительный" пакет военной помощи для Украины, в который войдут, в частности, системы ПВО малой дальности, бронетранспортеры и средства борьбы с дронами.

Позже премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что к концу осени Литва планирует передать Украине более 5 тысяч дронов. Поделиться

Также недавно сообщалось, что Литва планирует предоставить Украине дополнительную помощь на сумму 40-50 млн. евро до конца текущего года. Вильнюс уже направил Киеву помощь на сумму 153 млн евро в 2024 году.