У Вільнюсі вантажний літак впав на будинок — загинула людина
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У Вільнюсі вантажний літак впав на будинок — загинула людина

У Вільнюсі вантажний літак впав на будинок — загинула людина
Джерело:  Delfi

25 листопада поблизу Вільнюського аеропорту у Литві сталася аварія вантажного літака B737-400. Літак впав на двоповерховий житловий будинок, унаслідок чого загинула одна людина.

Головні тези:

  • Аварія вантажного літака у Вільнюсі: подія 25 листопада, яка призвела до загибелі однієї людини.
  • На борту літака перебували чотири особи: двоє пілотів та двоє співробітників компанії DHL.
  • Рятувальникам вдалося звільнити одного з пілотів, двоє постраждалих доставлено до лікарні.
  • Розслідування може вказувати на можливу причетність Росії до диверсійних операцій з літаками.
  • Видання Wall Street Journal повідомляло про плани російських діячів з підпалу літаків, що летять до США та Канади, з використанням фальшивих даних.

Що відомо про аварію у Вільнюсі

Як зазначає видання, інцидент стався на вулиці Жірню в литовській столиці.

Після падіння літака на місці події спалахнула пожежа. За даними Сектора оперативної координації пожежно-рятувального управління, загоряння сталося у самій будівлі.

Для ліквідації вогню були залучені сім пожежних машин, а також пожежна команда аеропорту.

Фото — aerotime.aero

На борту літака перебували чотири особи: двоє пілотів та двоє співробітників компанії DHL. За інформацією веб-сайту FlightAware, літак вилетів з аеропорту Лейпциг/Галле о 03:08 за центральноєвропейським часом.

Фото — facebook.com/andrej.cechurskij.790

Рятувальникам вдалося звільнити одного з пілотів із кабіни, двох інших постраждалих госпіталізували. Інформації про поранених серед мешканців будинку немає.

Один загиблий підтверджений офіційно.

Росія може бути причетною до диверсій з літаками

Нещодавно видання Wall Street Journal з посиланням на західних посадовців з питань безпеки повідомляло, що Росія планувала операції з підпалу вантажних і пасажирських літаків, які прямували до США й Канади.

ЗМІ повідомляли, що пакунки із запалювальним пристроєм, які спалахнули в логістичних центрах компанії DHL у Німеччині та Великій Британії, відправили з Литви, причому відправник використав фальшиві особисті дані.

На початку листопада у Литві затримали кількох підозрюваних у справі про операції з підпалу вантажних і пасажирських літаків.

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