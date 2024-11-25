У Вільнюсі вантажний літак впав на будинок — загинула людина

25 листопада поблизу Вільнюського аеропорту у Литві сталася аварія вантажного літака B737-400. Літак впав на двоповерховий житловий будинок, унаслідок чого загинула одна людина.
Головні тези:
- Аварія вантажного літака у Вільнюсі: подія 25 листопада, яка призвела до загибелі однієї людини.
- На борту літака перебували чотири особи: двоє пілотів та двоє співробітників компанії DHL.
- Рятувальникам вдалося звільнити одного з пілотів, двоє постраждалих доставлено до лікарні.
- Розслідування може вказувати на можливу причетність Росії до диверсійних операцій з літаками.
- Видання Wall Street Journal повідомляло про плани російських діячів з підпалу літаків, що летять до США та Канади, з використанням фальшивих даних.
Що відомо про аварію у Вільнюсі
Як зазначає видання, інцидент стався на вулиці Жірню в литовській столиці.
Після падіння літака на місці події спалахнула пожежа. За даними Сектора оперативної координації пожежно-рятувального управління, загоряння сталося у самій будівлі.
Для ліквідації вогню були залучені сім пожежних машин, а також пожежна команда аеропорту.
Рятувальникам вдалося звільнити одного з пілотів із кабіни, двох інших постраждалих госпіталізували. Інформації про поранених серед мешканців будинку немає.
Один загиблий підтверджений офіційно.
Росія може бути причетною до диверсій з літаками
Нещодавно видання Wall Street Journal з посиланням на західних посадовців з питань безпеки повідомляло, що Росія планувала операції з підпалу вантажних і пасажирських літаків, які прямували до США й Канади.
ЗМІ повідомляли, що пакунки із запалювальним пристроєм, які спалахнули в логістичних центрах компанії DHL у Німеччині та Великій Британії, відправили з Литви, причому відправник використав фальшиві особисті дані.
На початку листопада у Литві затримали кількох підозрюваних у справі про операції з підпалу вантажних і пасажирських літаків.
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