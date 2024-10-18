Експериментальний секретний космічний літак Космічних сил США має виконати новий вид спеціалізованого гальмівного маневру у рамках повернення на Землю.

Що відомо про незвичайний маневр секретного літака США

Зазначається, що секретний та керований дистанційно літак X-37B, розроблений Boeing, виконує секретні місії Пентагону.

Підкреслюється, що хоча місії літака залишаються засекреченими, до цього він використовувався у якості платформи для перевірки впливу сонячної радіації на насіння.

У рамках маневру літак виконає серію контрольованих спусків в атмосферу Землі із використанням аеродинамічного опору для зміни своєї орбіти, що дозволить значно скоритити витрати палива.

Ця нова й ефективна серія маневрів демонструє прихильність Космічних сил досягненню новаторських інновацій під час виконання ними місій із забезпечення національної безпеки в космосі, — підкреслив речник ВПС США Френк Кендалл.

X-37B

Завдяки аерогальмуванню літак зможе швидко і непередбачувано змінювати власну орбіту із метою перешкоджання стеженню за його діями з боку таких країн як Росія і Китай.

X-37B розпочав свою сьому місію в грудні 2023 року після запуску ракети SpaceX Falcon Heavy.

За нею спостерігають як Космічні сили, так і Управління швидких можливостей Міністерства ВПС США — управління ВПС, яке існує для розширення меж військових технологій.

На моменту запуску місією літака була його експлуатація в нових орбітальних режимах".

Зокрема, X-37B працював на високоеліптичній орбіті, яка переміщує його між 1 тис км від поверхні Землі і більш ніж 35 тис 750 км від неї.

Апарат удовжину має близько 9 метрів і ще 3 метри заввишки.

Що відомо про попередні місії секретного космічного літака США X-37B

Зазначається, що секретний космічний літак США схожий на невеликий космічний човен і може використовуватись неодноразово.

Вийнятком є службовий модуль X-37B, у якому зберігається частина технічного обладнання космічного корабля: воно має бути скинуте з корабля перед його приземленням.

Він може залишатися в космосі роками поспіль, обертаючись навколо Землі протягом 908 днів, підзаряджаючи батареї за допомогою бортових сонячних панелей.

Робота в нових орбітальних режимах, експерименти з технологіями обізнаності про космічну сферу і дослідження впливу радіації на матеріали NASA, — прокоментували попередні місії космічного апарата у Космічних силах США.

Параметри останньої місії охоплювали "експерименти з технологіями обізнаності про простір" — системами, які використовують для виявлення і відстеження об'єктів на орбіті Землі.

З огляду на довгу орбіту космічного корабля, він потенційно міг би стежити за супутниками на орбіті Землі, зокрема й за супутниками супротивників, — підкреслюється у матеріалі.