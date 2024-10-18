У США заявили про незвичні маневри свого секретного космічного літака
Категорія
Технології
Дата публікації

У США заявили про незвичні маневри свого секретного космічного літака

X-37B
Джерело:  Live Science

Експериментальний секретний космічний літак Космічних сил США має виконати новий вид спеціалізованого гальмівного маневру у рамках повернення на Землю.

Головні тези:

  • Секретний космічний літак X-37B США виконує новий вид гальмівного маневру, що дозволяє змінювати свою орбіту за рахунок аеродинамічного опору.
  • Космічний апарат X-37B використовується для виконання секретних місій Пентагону, а також для експериментів у космосі, наприклад перевірки впливу сонячної радіації на матеріали.
  • Під час недавньої місії X-37B були проведені експерименти з технологіями обізнаності про простір для виявлення об'єктів на орбіті Землі.
  • Літак X-37B може залишатися в космосі роками, здійснюючи повторні місії, та виконувати функції спостереження за супутниками, включаючи супутники потенційних противників.
  • Впровадження новітніх технологій у місії X-37B свідчить про прихильність Космічних сил США до інновацій та постійного покращення у забезпеченні національної безпеки в космосі.

Що відомо про незвичайний маневр секретного літака США

Зазначається, що секретний та керований дистанційно літак X-37B, розроблений Boeing, виконує секретні місії Пентагону.

Підкреслюється, що хоча місії літака залишаються засекреченими, до цього він використовувався у якості платформи для перевірки впливу сонячної радіації на насіння.

У рамках маневру літак виконає серію контрольованих спусків в атмосферу Землі із використанням аеродинамічного опору для зміни своєї орбіти, що дозволить значно скоритити витрати палива.

Ця нова й ефективна серія маневрів демонструє прихильність Космічних сил досягненню новаторських інновацій під час виконання ними місій із забезпечення національної безпеки в космосі, — підкреслив речник ВПС США Френк Кендалл.

Секретний космічний літак США виконає незвичні маневри під час повернення на Землю
X-37B

Завдяки аерогальмуванню літак зможе швидко і непередбачувано змінювати власну орбіту із метою перешкоджання стеженню за його діями з боку таких країн як Росія і Китай.

X-37B розпочав свою сьому місію в грудні 2023 року після запуску ракети SpaceX Falcon Heavy.

За нею спостерігають як Космічні сили, так і Управління швидких можливостей Міністерства ВПС США — управління ВПС, яке існує для розширення меж військових технологій.

На моменту запуску місією літака була його експлуатація в нових орбітальних режимах".

Зокрема, X-37B працював на високоеліптичній орбіті, яка переміщує його між 1 тис км від поверхні Землі і більш ніж 35 тис 750 км від неї.

Апарат удовжину має близько 9 метрів і ще 3 метри заввишки. 

Що відомо про попередні місії секретного космічного літака США X-37B

Зазначається, що секретний космічний літак США схожий на невеликий космічний човен і може використовуватись неодноразово.

Вийнятком є службовий модуль X-37B, у якому зберігається частина технічного обладнання космічного корабля: воно має бути скинуте з корабля перед його приземленням.

Він може залишатися в космосі роками поспіль, обертаючись навколо Землі протягом 908 днів, підзаряджаючи батареї за допомогою бортових сонячних панелей.

Робота в нових орбітальних режимах, експерименти з технологіями обізнаності про космічну сферу і дослідження впливу радіації на матеріали NASA, — прокоментували попередні місії космічного апарата у Космічних силах США.

Параметри останньої місії охоплювали "експерименти з технологіями обізнаності про простір" — системами, які використовують для виявлення і відстеження об'єктів на орбіті Землі.

З огляду на довгу орбіту космічного корабля, він потенційно міг би стежити за супутниками на орбіті Землі, зокрема й за супутниками супротивників, — підкреслюється у матеріалі.

Більше по темі

Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Microsoft створила для розвідки США секретний сервіс штучного інтелекту
ШІ
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Білий дім направив до Конгресу секретний звіт про стратегію щодо України
Білий дім направив до Конгресу секретний звіт про стратегію щодо України
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Там "Сатана" і не тільки. Який секретний об'єкт атакували дрони у Тверській області РФ
пожежа

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?