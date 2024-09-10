Білий дім направив до Конгресу секретний звіт про стратегію щодо України

Адміністрація президента США Джо Байдена направила Конгресу секретну доповідь про свою стратегію війни в Україні.

Що відомо про відправлений звіт до Конгресу щодо України

За словами помічника конгресмена, звіт надійшов до законодавців 9 вересня, проте вони ще не встигли його розглянути. Два інших анонімних джерела також підтвердили факт отримання звіту.

Це сталося через кілька місяців після того, як у законі про допомогу на 61 млрд доларів, ухваленому у квітні, було встановлено крайній термін на червень.

За два з половиною роки з початку повномасштабного вторгнення Росії Конгрес США схвалив виділення майже 175 млр дол на допомогу Україні та союзним країнам.

Після кількох місяців затримки у квітні Палата представників під керівництвом республіканців ухвалила закон про додаткові витрати на суму 95 мільярдів доларів, що передбачає фінансування у розмірі 61 млрд дол для України, а також мільярди доларів для Ізраїлю, цивільних осіб у зонах конфліктів по всьому світу та на "протидію комуністичному Китаю" в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Цей закон також зобов'язав адміністрацію Байдена представити детальну стратегію щодо України до початку червня.

Байден намагається врятувати кошти для України

Журналісти дізналися про те, що більша частина з 7,8 мільярда доларів, передбачених для України законопроєктом, який Байден підписав у квітні, не була використана.

Наразі Білий дім робить все можливе, що врятувати решту — 6 мільярдів доларів.

Що важливо розуміти, наближається крайній термін для їхнього використання — 30 вересня, тобто кінець 2024 фінансового року. Саме тоді всі ці гроші можуть просто згоріти.

Згідно з даними інсайдерів, Держдеп США має намір включити продовження повноважень до Постійної резолюції — короткострокового законопроєкту про надзвичайні витрати, який Сенат і Палата представників повинні ухвалити цього місяця, щоб уникнути шотдауну 30 вересня.