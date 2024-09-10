Білий дім направив до Конгресу секретний звіт про стратегію щодо України

Адміністрація президента США Джо Байдена направила Конгресу секретну доповідь про свою стратегію війни в Україні.
Головні тези:
- Адміністрація президента США надіслала до Конгресу секретний звіт щодо стратегії в Україні, який має велике значення для майбутньої допомоги країні.
- У звіті обговорюється використання виділених мільярдів доларів для допомоги Україні та іншим країнам у контексті геополітичної ситуації.
- Важливою є не лише стратегія, але й швидке прийняття рішень щодо використання виділених коштів, оскільки їхній крайній термін наближається.
- Держдеп США розглядає можливість продовження повноважень для уникнення шотдауну 30 вересня та збереження мільярдів доларів допомоги Україні.
Що відомо про відправлений звіт до Конгресу щодо України
За словами помічника конгресмена, звіт надійшов до законодавців 9 вересня, проте вони ще не встигли його розглянути. Два інших анонімних джерела також підтвердили факт отримання звіту.
Це сталося через кілька місяців після того, як у законі про допомогу на 61 млрд доларів, ухваленому у квітні, було встановлено крайній термін на червень.
За два з половиною роки з початку повномасштабного вторгнення Росії Конгрес США схвалив виділення майже 175 млр дол на допомогу Україні та союзним країнам.
Після кількох місяців затримки у квітні Палата представників під керівництвом республіканців ухвалила закон про додаткові витрати на суму 95 мільярдів доларів, що передбачає фінансування у розмірі 61 млрд дол для України, а також мільярди доларів для Ізраїлю, цивільних осіб у зонах конфліктів по всьому світу та на "протидію комуністичному Китаю" в Індо-Тихоокеанському регіоні.
Цей закон також зобов'язав адміністрацію Байдена представити детальну стратегію щодо України до початку червня.
Байден намагається врятувати кошти для України
Журналісти дізналися про те, що більша частина з 7,8 мільярда доларів, передбачених для України законопроєктом, який Байден підписав у квітні, не була використана.
Наразі Білий дім робить все можливе, що врятувати решту — 6 мільярдів доларів.
Що важливо розуміти, наближається крайній термін для їхнього використання — 30 вересня, тобто кінець 2024 фінансового року. Саме тоді всі ці гроші можуть просто згоріти.
Згідно з даними інсайдерів, Держдеп США має намір включити продовження повноважень до Постійної резолюції — короткострокового законопроєкту про надзвичайні витрати, який Сенат і Палата представників повинні ухвалити цього місяця, щоб уникнути шотдауну 30 вересня.
Ще кілька анонімних джерел журналістів переконані, що рішення буде знайдено, враховуючи сильну двопартійну підтримку допомоги Україні.
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