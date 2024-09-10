Белый дом направил в Конгресс секретный отчет о стратегии по Украине

Администрация президента США Джо Байдена направила Конгрессу секретный доклад о своей стратегии войны в Украине.
Главные тезисы
- Администрация президента Джо Байдена отправила в Конгресс секретный отчет о стратегии по Украине, вызвавший обсуждения среди законодателей и журналистов.
- Большая часть выделенных денег для помощи Украине не была использована, и на сегодняшний день необходимо принять меры для сохранения этих средств.
- Срок окончательного использования выделенных средств приближается, и стороны активно работают над решением, включая продление полномочий через законопроект о чрезвычайных расходах.
- Помощь Украине имеет сильную двухпартийную поддержку в Конгрессе США, что может способствовать успешному разрешению вопроса сохранения финансирования.
Что известно об отправленном отчете в Конгресс по Украине
По словам помощника конгрессмена, отчет поступил законодателям 9 сентября, однако они еще не успели его рассмотреть. Два других анонимных источника также подтвердили факт получения отчета.
Это произошло через несколько месяцев после того, как в законе о помощи на 61 млрд долларов, принятом в апреле, был установлен крайний срок на июнь.
За два с половиной года с начала полномасштабного вторжения России Конгресс США одобрил выделение почти 175 млрд долл. в помощь Украине и союзным странам.
После нескольких месяцев задержки в апреле Палата представителей под руководством республиканцев приняла закон о дополнительных расходах на сумму 95 миллиардов долларов, предусматривающий финансирование в размере 61 млрд долл. для Украины, а также миллиарды долларов для Израиля, гражданских лиц в зонах конфликтов по всему миру и на "противодействие коммунистическому Китаю" в Индо-Тихоокеанском регионе.
Этот закон также обязал администрацию Байдена представить детальную стратегию по отношению к Украине до начала июня.
Байден пытается спасти средства для Украины
Журналисты узнали о том, что большая часть из 7,8 миллиардов долларов, предусмотренных для Украины законопроектом, который Байден подписал в апреле, не была использована.
Пока Белый дом делает все возможное, что спасти остальные — 6 миллиардов долларов.
Что важно понимать, близится крайний срок для их использования — 30 сентября, то есть конец 2024 финансового года. В это время все эти деньги могут просто сгореть.
Согласно данным инсайдеров, Госдеп США намерен включить продление полномочий в Постоянную резолюцию — краткосрочный законопроект о чрезвычайных расходах, который Сенат и Палата представителей должны принять в этом месяце, чтобы избежать шотдауна 30 сентября.
Еще несколько анонимных источников журналистов уверены, что решение будет найдено, учитывая сильную двухпартийную поддержку помощи Украине.
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