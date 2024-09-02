Подоляк раскрыл детали переговоров с США по ударам американским оружием по РФ
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Подоляк раскрыл детали переговоров с США по ударам американским оружием по РФ

Михаил Подоляк
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Источник:  24 канал

По словам советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, Украина работает над получением разрешения от США по использованию американского оружия для ударов по стратегическим целям на территории РФ.

Главные тезисы

  • Украина работает над получением разрешения от США на удары по стратегическим целям на территории России.
  • Эффективные удары по энергетической инфраструктуре России могут повлечь за собой системное давление на страну-агрессора.
  • Получение разрешения на использование западного дальнобойного оружия предоставит Украине системность в ударах по вражеским целям.
  • Украина стремится заставить Россию осознать последствия ведения агрессивных действий, используя силовое принуждение и экономические удары.
  • Россия может столкнуться с ответными ударами и ущербом в случае согласия на определенные договоренности или отказа.

Что известно о переговорах между Украиной и США по поводу разрешения на удары американским оружием по РФ

Отмечается, что во время визита в США руководитель ОП Андрей Ермак и глава Минобороны Рустем Умеров передали американским чиновникам список целей на территории РФ для поражения американскими дальнобойными ракетами ATACMS.

Пока что США не изменили собственной позиции по использованию этого оружия для ударов по территории РФ.

В любом случае переговоры, особенно с ключевыми партнерами, которые дают больше оружия, будут положительными. Они дадут возможность еще на полшага — шаг приблизиться к реализации ключевой идеи — нанесение ударов по территории России. Это законное право Украины, — отметил Подоляк.

По его словам, Украина не может сотрудничать с партнерами в условиях отсутствия прозрачности, ведь это ставит под угрозу дальнейшую помощь и поддержку, в частности со стороны США.

Подоляк заявил о переговорах между Украиной и США по использованию американского оружия для ударов по РФ
Михаил Подоляк

Надо открыто говорить, что и как мы будем делать и для чего будем использовать их оружие. Это уже вопрос внутренних электоральных настроений — чтобы в самих Соединенных Штатах понимали, как будут применять их оружие и почему нужно предоставить разрешение на поражение российской инфраструктуры на глубоком расстоянии, — объясняет Подоляк.

Советник руководителя ОП добавил, что Украина на разных уровнях улучшает защиту собственной информации, чтобы она не попала в Россию.

В частности, речь также и о списке целей на территории РФ для ударов западным дальнобойным оружием.

Не думаю, что наши партнеры заинтересованы в том, чтобы передавать что-либо России. Это, мягко говоря, потому что сегодня Россию воспринимают иначе как страну без тормоза, которая летит в пропасть. Безусловно, им не нужно помогать, — отметил Подоляк.

Украина хочет заставить РФ осознать последствия войны

Все действия России незаконны, потому что это акт злости. Действия Украины законны, ведь мы ведем оборонную войну. Поэтому уничтожение инфраструктуры врага абсолютно законно. Это паритетный ответ, — объясняет Подоляк.

Он отметил, что разрешение на использование западного дальнобойного оружия по территории РФ предоставит системность ударам Украины по враждебным целям.

В частности, Подоляк отметил, что только системное уничтожение энергетической инфраструктуры страны-агрессорки даст ей ощутить последствия развязной преступной войны.

Россияне не понимают ничего другого, кроме силового принуждения. Если они будут знать, что у Украины достаточно инструментов, чтобы обнулить всю их энергоструктуру, тогда будут говорить, что готовы не бить по энергетике Украины, — убежден советник руководителя ОП.

Подоляк подчеркнул, что Россия должна нести больший ущерб чем Украина, что возможно при условии получения большего количества инструментов для ударов на любую дальность.

Дальше есть инструменты экономического принуждения. Если определенные объекты будут уничтожены, россияне лишатся возможности зарабатывать средства. Так что любые удары будут заставлять Россию осознать, что нужно соглашаться на определенные договоренности или выхода не останется. Ответные удары однозначно будут. И они станут еще ощутимее, чем то, что делает Россия, — отмечает представитель ОП.

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