По словам советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, Украина работает над получением разрешения от США по использованию американского оружия для ударов по стратегическим целям на территории РФ.
Главные тезисы
- Украина работает над получением разрешения от США на удары по стратегическим целям на территории России.
- Эффективные удары по энергетической инфраструктуре России могут повлечь за собой системное давление на страну-агрессора.
- Получение разрешения на использование западного дальнобойного оружия предоставит Украине системность в ударах по вражеским целям.
- Украина стремится заставить Россию осознать последствия ведения агрессивных действий, используя силовое принуждение и экономические удары.
- Россия может столкнуться с ответными ударами и ущербом в случае согласия на определенные договоренности или отказа.
Что известно о переговорах между Украиной и США по поводу разрешения на удары американским оружием по РФ
Отмечается, что во время визита в США руководитель ОП Андрей Ермак и глава Минобороны Рустем Умеров передали американским чиновникам список целей на территории РФ для поражения американскими дальнобойными ракетами ATACMS.
Пока что США не изменили собственной позиции по использованию этого оружия для ударов по территории РФ.
По его словам, Украина не может сотрудничать с партнерами в условиях отсутствия прозрачности, ведь это ставит под угрозу дальнейшую помощь и поддержку, в частности со стороны США.
Советник руководителя ОП добавил, что Украина на разных уровнях улучшает защиту собственной информации, чтобы она не попала в Россию.
В частности, речь также и о списке целей на территории РФ для ударов западным дальнобойным оружием.
Украина хочет заставить РФ осознать последствия войны
Все действия России незаконны, потому что это акт злости. Действия Украины законны, ведь мы ведем оборонную войну. Поэтому уничтожение инфраструктуры врага абсолютно законно. Это паритетный ответ, — объясняет Подоляк.
Он отметил, что разрешение на использование западного дальнобойного оружия по территории РФ предоставит системность ударам Украины по враждебным целям.
В частности, Подоляк отметил, что только системное уничтожение энергетической инфраструктуры страны-агрессорки даст ей ощутить последствия развязной преступной войны.
Подоляк подчеркнул, что Россия должна нести больший ущерб чем Украина, что возможно при условии получения большего количества инструментов для ударов на любую дальность.
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