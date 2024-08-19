Правительство Дании разрешило Украине использовать переданное страной оружие для ударов по территории страны-агрессорки России.
Главные тезисы
- Дания разрешила Украине использовать оружие для ударов по России в рамках самообороны.
- Министерство обороны Канады предоставило Украине возможность использовать танки и бронемашины на территории РФ.
- Украина имеет право на самооборону от любых нападений, включая проведение сделок на территории страны-агрессора.
- Разрешение на использование иностранного оружия для ударов по РФ является проявлением международной поддержки в борьбе против российской агрессии.
- Оружие, переданное Украине европейскими партнерами, может быть использовано на территории страны-агрессора в соответствии с международными нормами войны.
Дания не против использования Украиной ее оружия для ударов по территории РФ
По словам главы МИД Дании Ларса Люкке Расмуссена, использование предоставленного Украине партнерами оружия для поддержки действий на территории России является частью самообороны.
По его словам, поддержка Данией Украины остается неизменной, несмотря на наступление ВСУ в Курской области.
Он подчеркнул, что использование датского оружия на русской земле тоже в рамках правил.
Кто из западных партнеров разрешил Украине свободно использовать переданное оружие на территории РФ
Министерство национальной обороны Канады официально заявило, что силы обороны Украины могут свободно использовать канадские танки, бронемашины и другую технику на территории России.
Что важно понимать, Оттава передала Силам обороны Украины минимум 8 танков Leopard 2A4, несколько десятков бронированных машин боевой поддержки и сотни бронированных патрульных машин, а также несколько гаубиц М-777.
Оттава не имеет никаких географических ограничений по использованию военного оборудования, предоставляемого ВСУ.
Трудно сказать, использовали ли Силы обороны Украины канадское вооружение, когда пошли в наступление на Курскую область.
О разрешении Сил обороны Украины официально сообщило Министерство обороны Британии.
Украина имеет четкое право на самооборону от незаконных нападений России... что не исключает проведения операций на территории России... Мы четко заявляем во время процесса передачи, что оборудование будет использоваться в соответствии с международным правом, — заявил 15 августа представитель оборонного ведомства.
Следует отметить, что об этом ранее также говорил бывший министр обороны Бен Уоллес.
Он отмечал, что все оружие, поставляемое Украине Великобританией, за исключением ракет дальнего действия Storm Shadow, может быть использовано на территории страны-агрессорки.
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