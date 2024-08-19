Правительство Дании разрешило Украине использовать переданное страной оружие для ударов по территории страны-агрессорки России.

Дания не против использования Украиной ее оружия для ударов по территории РФ

По словам главы МИД Дании Ларса Люкке Расмуссена, использование предоставленного Украине партнерами оружия для поддержки действий на территории России является частью самообороны.

По его словам, поддержка Данией Украины остается неизменной, несмотря на наступление ВСУ в Курской области.

Самооборона вполне может включать в себя вхождение на территорию агрессора, – говорит он. Если в рамках этого вы атакуете инфраструктуру или военные объекты атакующей стороны, то это полностью в рамках правил войны, - подчеркнул Расмуссен. Поделиться

Флаг Дании

Он подчеркнул, что использование датского оружия на русской земле тоже в рамках правил.

Вы не можете установить предел, что оружие может быть использовано только на украинской территории, – отметил глава дипломатического ведомства Дании. Поделиться

Кто из западных партнеров разрешил Украине свободно использовать переданное оружие на территории РФ

Министерство национальной обороны Канады официально заявило, что силы обороны Украины могут свободно использовать канадские танки, бронемашины и другую технику на территории России.

Что важно понимать, Оттава передала Силам обороны Украины минимум 8 танков Leopard 2A4, несколько десятков бронированных машин боевой поддержки и сотни бронированных патрульных машин, а также несколько гаубиц М-777.

Оттава не имеет никаких географических ограничений по использованию военного оборудования, предоставляемого ВСУ.

Трудно сказать, использовали ли Силы обороны Украины канадское вооружение, когда пошли в наступление на Курскую область.

О разрешении Сил обороны Украины официально сообщило Министерство обороны Британии.

Украина имеет четкое право на самооборону от незаконных нападений России... что не исключает проведения операций на территории России... Мы четко заявляем во время процесса передачи, что оборудование будет использоваться в соответствии с международным правом, — заявил 15 августа представитель оборонного ведомства.

Следует отметить, что об этом ранее также говорил бывший министр обороны Бен Уоллес.

Он отмечал, что все оружие, поставляемое Украине Великобританией, за исключением ракет дальнего действия Storm Shadow, может быть использовано на территории страны-агрессорки.