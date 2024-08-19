Уряд Данії дозволив Україні використовувати передану країною зброю для ударів по території країни-агресорки Росії.

Данія не проти використання Україною її зброї для ударів по території РФ

За словами керівника МЗС Данії Ларса Люкке Расмуссена, використання наданої Україні партнерами зброї для підтримки дій на території Росії є частиною самооборони.

За його словами, підтримка Данією України залишається незмінною попри наступ ЗСУ у Курській області.

Самооборона цілком може включати в себе входження на територію агресора, - каже він. Якщо в рамках цього ви атакуєте інфраструктуру або військові об'єкти сторони, що атакує, то це повністю в рамках правил війни, - підкреслив Расмуссен. Поширити

Прапор Данії

Він підкреслив, що використання данської зброї на російській землі також в рамках правил.

Ви не можете встановити межу, що зброя може бути використана лише на українській території, - зазначив очільник дипломатичного відомства Данії. Поширити

Хто з західних партнерів дозволив Україні вільно використовувати передану зброю на території РФ

Міністерство національної оборони Канади офіційно заявило, що Сили оборони України можуть вільно використовувати канадські танки, бронемашини та іншу техніку на території Росії.

Що важливо розуміти, Оттава передала Силам оборони України щонайменше 8 танків Leopard 2A4, кілька десятків броньованих машин бойової підтримки і сотні броньованих патрульних машин, а також кілька гаубиць М-777.

Оттава не має жодних географічних обмежень щодо використання військового обладнання, яке вона надає ЗСУ.

Наразі важко сказати, чи використовували Сили оборони України канадське озброєння, коли пішли у наступ на Курську область.

Про дозвіл для Сил оборони України офіційно повідомило Міністерство оборони Британії.

Україна має чітке право на самооборону від незаконних нападів Росії... що не виключає проведення операцій на території Росії… Ми чітко заявляємо під час процесу передачі, що обладнання буде використовуватися відповідно до міжнародного права, — заявив 15 серпня речник оборонного відомства.

Варто зазначити, що про це раніше також говорив колишній міністр оборони Бен Воллес.

Він наголошував, що вся зброя, яку постачає Україні Велика Британія, за винятком ракет дальньої дії Storm Shadow, може бути використана на території країни-агресорки.