За словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, Україна працює над отриманням дозволу від США щодо використання американської зброї для ударів по стратегічних цілях на території РФ.

Що відомо про переговори між Україною та США стосовно дозволу на удари американською зброєю по РФ

Зазначається, що під час візиту до США керівник ОП Андрій Єрмак та глава Міноборони Рустем Умєров передали американським високопосадовцям список цілей на території РФ для ураження американськими далекобійними ракетами ATACMS.

Поки що США не змінили власної позиції щодо використання цієї зброї для ударів по території РФ.

У будь-якому випадку переговори, особливо з ключовими партнерами, які дають найбільше зброї, будуть позитивними. Вони дадуть можливість ще на пів кроку — крок наблизитися до реалізації ключової ідеї — завдання ударів по території Росії. Це є законним правом України, — зазначив Подоляк. Поширити

За його словами, Україна не може співпрацювати з партнерами в умовах відсутності прозорості, адже це ставить під загрозу подальшу допомогу та підтримку, зокрема, з боку США.

Михайло Подоляк

Треба відкрито говорити що і як ми будемо робити та для чого будемо використовувати їхню зброю. Це вже питання внутрішніх електоральних настроїв — щоб у самих Сполучених Штатах розуміли, як застосовуватимуть їхню зброю та чому потрібно надати дозвіл для ураження російської інфраструктури на глибокій відстані, — пояснює Подоляк. Поширити

Радник керівника ОП додав, що Україна на різних рівнях покращує захист власної інформації, аби вона не потрапила до Росії.

Зокрема, мова також і про список цілей на території РФ для ударів західною далекобійною зброєю.

Не думаю, що наші партнери зацікавлені в тому, щоб передавати щось Росії. Це, м'яко кажучи, тому що сьогодні Росію сприймають інакше — як країну без гальма, яка летить у прірву. Безумовно, їм не треба допомагати, — зазначив Подоляк. Поширити

Україна хоче змусити РФ усвідомити наслідки війни

Всі дії Росії незаконні, бо це акт агресії. Дії України — законні, адже ми ведемо оборонну війну. Тому знищення інфраструктури ворога є абсолютно законним. Це паритетна відповідь, — пояснює Подоляк.

Він зазначив, що дозвіл на використання західної далекобійної зброї по території РФ надасть системність ударам України по ворожих цілях.

Зокрема, Подоляк зазначив, що лише системне знищення енергетичної інфраструктури країни-агресорки дасть їй відчути наслідки розв’язаної злочинної війни.

Росіяни не розуміють нічого іншого, окрім силового примусу. Якщо вони знатимуть, що Україна має достатньо інструментів, щоб обнулити всю їхню енергоструктуру, тоді казатимуть, що готові не бити по енергетиці України, — переконаний радник керівника ОП. Поширити

Подоляк підкреслив, що Росія має зазнавати більших збитків ніж Україна, що можливо за умови отримання більшої кількості інструментів для ударів на будь-яку дальність.