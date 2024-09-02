За словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, Україна працює над отриманням дозволу від США щодо використання американської зброї для ударів по стратегічних цілях на території РФ.
Головні тези:
- Україна веде переговори зі США щодо отримання дозволу на використання американської зброї для ударів по РФ.
- Законність ударів по ворожій інфраструктурі обговорюється як паритетна відповідь в контексті оборонної війни.
- Знищення енергетичної інфраструктури РФ може спричинити системний тиск на країну-агресора та змусити її переглянути свою політику.
- Україна прагне отримати інструменти для ефективних ударів на будь-яку відстань з метою змусити РФ усвідомити наслідки ведення агресивних дій.
- Економічний примус та удари по енергетиці можуть виявитися ключовими факторами для зміни стратегії Росії в контексті конфлікту з Україною.
Що відомо про переговори між Україною та США стосовно дозволу на удари американською зброєю по РФ
Зазначається, що під час візиту до США керівник ОП Андрій Єрмак та глава Міноборони Рустем Умєров передали американським високопосадовцям список цілей на території РФ для ураження американськими далекобійними ракетами ATACMS.
Поки що США не змінили власної позиції щодо використання цієї зброї для ударів по території РФ.
За його словами, Україна не може співпрацювати з партнерами в умовах відсутності прозорості, адже це ставить під загрозу подальшу допомогу та підтримку, зокрема, з боку США.
Радник керівника ОП додав, що Україна на різних рівнях покращує захист власної інформації, аби вона не потрапила до Росії.
Зокрема, мова також і про список цілей на території РФ для ударів західною далекобійною зброєю.
Україна хоче змусити РФ усвідомити наслідки війни
Всі дії Росії незаконні, бо це акт агресії. Дії України — законні, адже ми ведемо оборонну війну. Тому знищення інфраструктури ворога є абсолютно законним. Це паритетна відповідь, — пояснює Подоляк.
Він зазначив, що дозвіл на використання західної далекобійної зброї по території РФ надасть системність ударам України по ворожих цілях.
Зокрема, Подоляк зазначив, що лише системне знищення енергетичної інфраструктури країни-агресорки дасть їй відчути наслідки розв’язаної злочинної війни.
Подоляк підкреслив, що Росія має зазнавати більших збитків ніж Україна, що можливо за умови отримання більшої кількості інструментів для ударів на будь-яку дальність.
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