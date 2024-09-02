Подоляк розкрив деталі переговорів зі США щодо ударів американською зброєю по РФ
Категорія
Політика
Дата публікації

Подоляк розкрив деталі переговорів зі США щодо ударів американською зброєю по РФ

Михайло Подоляк
Джерело:  24 канал

За словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, Україна працює над отриманням дозволу від США щодо використання американської зброї для ударів по стратегічних цілях на території РФ.

Головні тези:

  • Україна веде переговори зі США щодо отримання дозволу на використання американської зброї для ударів по РФ.
  • Законність ударів по ворожій інфраструктурі обговорюється як паритетна відповідь в контексті оборонної війни.
  • Знищення енергетичної інфраструктури РФ може спричинити системний тиск на країну-агресора та змусити її переглянути свою політику.
  • Україна прагне отримати інструменти для ефективних ударів на будь-яку відстань з метою змусити РФ усвідомити наслідки ведення агресивних дій.
  • Економічний примус та удари по енергетиці можуть виявитися ключовими факторами для зміни стратегії Росії в контексті конфлікту з Україною.

Що відомо про переговори між Україною та США стосовно дозволу на удари американською зброєю по РФ

Зазначається, що під час візиту до США керівник ОП Андрій Єрмак та глава Міноборони Рустем Умєров передали американським високопосадовцям список цілей на території РФ для ураження американськими далекобійними ракетами ATACMS.

Поки що США не змінили власної позиції щодо використання цієї зброї для ударів по території РФ.

У будь-якому випадку переговори, особливо з ключовими партнерами, які дають найбільше зброї, будуть позитивними. Вони дадуть можливість ще на пів кроку — крок наблизитися до реалізації ключової ідеї — завдання ударів по території Росії. Це є законним правом України, — зазначив Подоляк.

За його словами, Україна не може співпрацювати з партнерами в умовах відсутності прозорості, адже це ставить під загрозу подальшу допомогу та підтримку, зокрема, з боку США.

Подоляк заявив про переговори між Україною і США щодо використання американської зброї для ударів по РФ
Михайло Подоляк

Треба відкрито говорити що і як ми будемо робити та для чого будемо використовувати їхню зброю. Це вже питання внутрішніх електоральних настроїв — щоб у самих Сполучених Штатах розуміли, як застосовуватимуть їхню зброю та чому потрібно надати дозвіл для ураження російської інфраструктури на глибокій відстані, — пояснює Подоляк.

Радник керівника ОП додав, що Україна на різних рівнях покращує захист власної інформації, аби вона не потрапила до Росії.

Зокрема, мова також і про список цілей на території РФ для ударів західною далекобійною зброєю.

Не думаю, що наші партнери зацікавлені в тому, щоб передавати щось Росії. Це, м'яко кажучи, тому що сьогодні Росію сприймають інакше — як країну без гальма, яка летить у прірву. Безумовно, їм не треба допомагати, — зазначив Подоляк.

Україна хоче змусити РФ усвідомити наслідки війни

Всі дії Росії незаконні, бо це акт агресії. Дії України — законні, адже ми ведемо оборонну війну. Тому знищення інфраструктури ворога є абсолютно законним. Це паритетна відповідь, — пояснює Подоляк.

Він зазначив, що дозвіл на використання західної далекобійної зброї по території РФ надасть системність ударам України по ворожих цілях.

Зокрема, Подоляк зазначив, що лише системне знищення енергетичної інфраструктури країни-агресорки дасть їй відчути наслідки розв’язаної злочинної війни.

Росіяни не розуміють нічого іншого, окрім силового примусу. Якщо вони знатимуть, що Україна має достатньо інструментів, щоб обнулити всю їхню енергоструктуру, тоді казатимуть, що готові не бити по енергетиці України, — переконаний радник керівника ОП.

Подоляк підкреслив, що Росія має зазнавати більших збитків ніж Україна, що можливо за умови отримання більшої кількості інструментів для ударів на будь-яку дальність.

Далі є інструменти економічного примусу. Якщо певні об'єкти будуть знищені, росіяни втратять можливість заробляти кошти. Тож будь-які удари змушуватимуть Росію усвідомити, що треба погоджуватися на певні домовленості, або виходу не залишиться. Удари у відповідь однозначно будуть. І вони стануть ще більш відчутними, ніж те, що робить Росія, — наголошує представник ОП.

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