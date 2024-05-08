Microsoft створила для розвідки США секретний сервіс штучного інтелекту

Корпорація Microsoft створила генеративну модель штучного інтелекту, повністю відокремлену від Інтернету. Тепер розвідувальні служби США можуть безпечно її використовувати для аналізу надсекретної інформації.

ШІ модель для надсекретної інформації розвідки США

Bloomberg пише, що це вперше, коли велика велика мовна модель працює повністю відокремлено від Інтернету.

Більшість моделей штучного інтелекту, включаючи ChatGPT OpenAI, покладаються на хмарні сервіси, щоб вивчати та виводити шаблони з даних, але Microsoft хотіла надати розвідувальному співтовариству США справді безпечну систему.

Корпорація Майкрософт розгорнула модель на основі GPT4 і ключові елементи, які її підтримують, у хмарі з ізольованим від Інтернету середовищем із «повітряним проміжком».

Вільям Чаппелл, головний технічний директор Microsoft із стратегічних завдань і технологій сказав, що Microsoft працював над системою останні 18 місяців, включаючи капітальний ремонт існуючого суперкомп’ютера зі штучним інтелектом в Айові.

Модель GPT4, розміщена в хмарі, є статичною, тобто вона може читати файли, але не навчатися з них або з відкритого Інтернету.

Таким чином, за словами Чаппелла, уряд може зберегти свою модель «чистою» та запобігти поглинанню секретної інформації платформою.

Тепер сервіс має пройти тестування та акредитацію розвідувального співтовариства США.

Шпигунські служби та ШІ

Bloomberg пише, що шпигунські агентства в усьому світі хочуть, щоб генеративний штучний інтелект допомагав їм розуміти та аналізувати зростаючі обсяги секретної інформації.

Однак їм треба збалансувати користування ШІ із ризиком витоку даних у відкритий доступ або їх навмисного злому.