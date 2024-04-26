Компанії Microsoft та Google перевершили прогнози аналітиків за результатами останнього кварталу, завдяки значному зростанню доходів від хмарних сервісів. Цьому зростанню частково сприяло бурхливе використання послуг штучного інтелекту.

ШІ та хмарні технології: Microsoft та Google тріумфують

В результаті використання ШІ акції компаній значно зросли наприкінці торгів: Alphabet підскочила на 17%, а Microsoft — на 6,3%.

Microsoft та Alphabet ведуть жорстку конкурентну боротьбу за домінування в галузі штучного інтелекту. Поширити

Microsoft нещодавно об'єднала зусилля зі стартапом OpenAI, щоб кинути виклик Google, яка вже 20 років тримає пальму першості в Інтернет-пошуку.

Проте результати, оприлюднені в четвер, свідчать про те, що обидві компанії мають значний потенціал для зростання.

Інвестори з ентузіазмом сприйняли цю новину, адже вона підтверджує, що штучний інтелект та хмарні технології є ключовими рушіями зростання в сучасному світі.

Очікується, що Microsoft та Alphabet продовжать інвестувати в ці перспективні напрямки, що стимулюватиме інновації та сприятиме розвитку всієї індустрії.

2024 — рік розквіту ШІ та хмарних технологій

Кремнієва долина з ентузіазмом очікує 2024 року, який має стати роком бурхливого розвитку штучного інтелекту (ШІ). Ця революційна технологія володіє вражаючими можливостями генерувати текст, зображення та відео на основі простих команд.

Лідери індустрії, такі як Alphabet та Microsoft, вже відчувають на собі вплив цієї інновації. Під час нещодавніх конференц-дзвінків, присвячених обговоренню квартальних результатів, керівники цих компаній підкреслили, що ШІ-програми значно стимулюють зростання їхніх хмарних підрозділів.

Корпоративні клієнти стають все більш схильними до довгострокових інвестицій у хмарну інфраструктуру, зазначає Теджас Дессай, дослідницький аналітик Global X ETFs. Ця тенденція робить раніше нестабільну галузь більш надійною. Поширити

З огляду на прибутки Microsoft і Google, стає очевидним, що попит на хмарну інфраструктуру поступово нормалізується. Основна хмарна інфраструктура демонструє стабільне зростання.

Цей позитивний тренд стає справжнім рятувальним колом для Google, яка довгий час відставала на ринку від своїх конкурентів — Amazon.com Inc. та Microsoft.

Минулого року хмарний підрозділ Google вперше вийшов на беззбитковість, а в першому кварталі 2024 року він вже продемонстрував прибуток у $900 мільйонів, значно перевищивши прогнози аналітиків ($672,4 мільйона).

Цей сектор вважається одним із найперспективніших напрямків розвитку Google на тлі уповільнення темпів зростання основного бізнесу, пов'язаного з пошуковою рекламою.