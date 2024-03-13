Український ШІ-стартап Beholder отримав майже 1 млн дол інвестицій

Український стартап Beholder, який за допомогою штучного інтелекту (ШІ) шукає корисні копалини, залучив 940 тис дол інвестицій від європейського фонду InnoEnergy.

Стартап Beholder активно залучає інвестиції

Наразі сума інвестицій у Beholder наближається до 1 млн дол.

Про це повідомляє Forbes Ukraine.

Beholder був заснований у 2021-му Андрієм Севрюковим, Сергієм Лубкіним та Даніїлом Лубкіним. Сам стартап за допомогою ШІ обробляє супутникові знімки, інформацію з радарів, гравіметрію тощо, щоб оцінити імовірність залягання корисних копалин.

У раунді також взяли участь фонди Rockstart та STRT Ventures. Beholder залучені кошти спрямує на масштабування бізнесу, вихід на іноземні ринки та розробку двох версій продукту для B2C та B2B.

Серед клієнтів стартапу — видобувні компанії Filo Mining, GrupoHunosa, Petroteq Energy тощо. У планах стартапу на 2024-й збільшити капіталізацію компанії до 20-30 млн дол та підписати контракти з 20 новими клієнтами.

OpenAI масштабується — є плани залучення багатомільярдних інвестицій

Компанія OpenAI, яка розробила чат-бот на основі штучного інтелекту ChatGPT, проводить переговори щодо 100 млрд дол інвестицій.

Про це повідомляє Bloomberg.

Видання з посиланням на власні джерела, зазначає, що умови, оцінка і терміни раунду фінансування ще не остаточно визначені і можуть змінитися. Поширити

OpenAI також провела переговори щодо залучення фінансування для нового підприємства з виробництва чіпів з компанією G42 з Абу-Дабі, що базується в Абу-Дабі.

Наразі незрозуміло чи пов'язані між собою підприємство з розробки чіпів і ширше фінансування компанії. OpenAI обговорювала залучення від 8 до 10 млрд дол США від G42.