Украинский ИИ-стартап Beholder получил почти 1 млн долл инвестиций

Украинский стартап Beholder, который с помощью искусственного интеллекта (ИИ) ищет полезные ископаемые, привлек 940 тыс долл инвестиций от европейского фонда InnoEnergy.
Стартап Beholder активно привлекает инвестиции
Сумма инвестиций в Beholder приближается к 1 млн долл.
Об этом сообщает Forbes Ukraine.
Beholder был основан в 2021-м Андреем Севрюковым, Сергеем Лубкиным и Даниилом Лубкиным. Сам стартап с помощью ИИ обрабатывает спутниковые снимки, информацию из радаров, гравиметрию и т.п., чтобы оценить вероятность залегания полезных ископаемых.
В раунде также приняли участие фонды Rockstart и STRT Ventures. Beholder привлеченные средства будет направлены на масштабирование бизнеса, выход на иностранные рынки и разработку двух версий продукта для B2C и B2B.
Среди клиентов стартапа — добывающие компании Filo Mining, GrupoHunosa, Petroteq Energy и т.д. В планах стартапа на 2024 год увеличить капитализацию компании до 20-30 млн долл и подписать контракты с 20 новыми клиентами.
OpenAI масштабируется — есть планы привлечения многомиллиардных инвестиций
Компания OpenAI, разработавшая чат-бот на основе искусственного интеллекта ChatGPT, проводит переговоры по 100 млрд долл инвестиций.
Об этом сообщает Bloomberg.
OpenAI также провела переговоры по привлечению финансирования для нового предприятия по производству чипов с компанией G42 из базирующейся в Абу-Даби Абу-Даби.
Пока непонятно связано ли между собой предприятие по разработке чипов и более широкому финансированию компании. OpenAI обсуждала привлечение от 8 до 10 млрд долл США от G42.
OpenAI планирует завершить отдельное тендерное предложение под руководством Thrive Capital в начале января, что позволит сотрудникам компании продать акции по цене 86 млрд долл, — говорится в сообщении.
Больше по теме
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-