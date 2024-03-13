Украинский ИИ-стартап Beholder получил почти 1 млн долл инвестиций

Украинский стартап Beholder, который с помощью искусственного интеллекта (ИИ) ищет полезные ископаемые, привлек 940 тыс долл инвестиций от европейского фонда InnoEnergy.

Стартап Beholder активно привлекает инвестиции

Сумма инвестиций в Beholder приближается к 1 млн долл.

Об этом сообщает Forbes Ukraine.

Beholder был основан в 2021-м Андреем Севрюковым, Сергеем Лубкиным и Даниилом Лубкиным. Сам стартап с помощью ИИ обрабатывает спутниковые снимки, информацию из радаров, гравиметрию и т.п., чтобы оценить вероятность залегания полезных ископаемых.

В раунде также приняли участие фонды Rockstart и STRT Ventures. Beholder привлеченные средства будет направлены на масштабирование бизнеса, выход на иностранные рынки и разработку двух версий продукта для B2C и B2B.

Среди клиентов стартапа — добывающие компании Filo Mining, GrupoHunosa, Petroteq Energy и т.д. В планах стартапа на 2024 год увеличить капитализацию компании до 20-30 млн долл и подписать контракты с 20 новыми клиентами.

OpenAI масштабируется — есть планы привлечения многомиллиардных инвестиций

Компания OpenAI, разработавшая чат-бот на основе искусственного интеллекта ChatGPT, проводит переговоры по 100 млрд долл инвестиций.

Об этом сообщает Bloomberg.

Издание со ссылкой на собственные источники отмечает, что условия, оценка и сроки раунда финансирования еще не окончательно определены и могут измениться. Поделиться

OpenAI также провела переговоры по привлечению финансирования для нового предприятия по производству чипов с компанией G42 из базирующейся в Абу-Даби Абу-Даби.

Пока непонятно связано ли между собой предприятие по разработке чипов и более широкому финансированию компании. OpenAI обсуждала привлечение от 8 до 10 млрд долл США от G42.