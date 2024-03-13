Украинский ИИ-стартап Beholder получил почти 1 млн долл инвестиций
Категория
Экономика
Дата публикации

Украинский ИИ-стартап Beholder получил почти 1 млн долл инвестиций

ИИ
Читати українською
Источник:  Forbes Украина

Украинский стартап Beholder, который с помощью искусственного интеллекта (ИИ) ищет полезные ископаемые, привлек 940 тыс долл инвестиций от европейского фонда InnoEnergy.

Стартап Beholder активно привлекает инвестиции

Сумма инвестиций в Beholder приближается к 1 млн долл.

Об этом сообщает Forbes Ukraine.

Beholder был основан в 2021-м Андреем Севрюковым, Сергеем Лубкиным и Даниилом Лубкиным. Сам стартап с помощью ИИ обрабатывает спутниковые снимки, информацию из радаров, гравиметрию и т.п., чтобы оценить вероятность залегания полезных ископаемых.

В раунде также приняли участие фонды Rockstart и STRT Ventures. Beholder привлеченные средства будет направлены на масштабирование бизнеса, выход на иностранные рынки и разработку двух версий продукта для B2C и B2B.

Среди клиентов стартапа — добывающие компании Filo Mining, GrupoHunosa, Petroteq Energy и т.д. В планах стартапа на 2024 год увеличить капитализацию компании до 20-30 млн долл и подписать контракты с 20 новыми клиентами.

OpenAI масштабируется — есть планы привлечения многомиллиардных инвестиций

Компания OpenAI, разработавшая чат-бот на основе искусственного интеллекта ChatGPT, проводит переговоры по 100 млрд долл инвестиций.

Об этом сообщает Bloomberg.

Издание со ссылкой на собственные источники отмечает, что условия, оценка и сроки раунда финансирования еще не окончательно определены и могут измениться.

OpenAI также провела переговоры по привлечению финансирования для нового предприятия по производству чипов с компанией G42 из базирующейся в Абу-Даби Абу-Даби.

Пока непонятно связано ли между собой предприятие по разработке чипов и более широкому финансированию компании. OpenAI обсуждала привлечение от 8 до 10 млрд долл США от G42.

OpenAI планирует завершить отдельное тендерное предложение под руководством Thrive Capital в начале января, что позволит сотрудникам компании продать акции по цене 86 млрд долл, — говорится в сообщении.

Больше по теме

Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
ИИ-стартап на 500 млн дол. В ЕС разрабатывают конкурента ChatGPT
ИИ
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Конкурент ChatGPT. Стартап Anthropic разработал новую версию модели ИИ Claude 2.1
Anthropic
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Украинский стартап Respeecher создает голоса для Голливуда благодаря ИИ
Голоса Голливуда

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?