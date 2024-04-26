Компания Microsoft и Google превзошли прогнозы аналитиков по результатам последнего квартала, благодаря значительному росту доходов от облачных сервисов. Этому росту отчасти способствовало бурное использование услуг искусственного интеллекта.

ИИ и облачные технологии: Microsoft и Google торжествуют

В результате использования ИИ акции компаний значительно выросли в конце торгов: Alphabet подскочила на 17%, а Microsoft — на 6,3%.

Microsoft и Alphabet ведут жесткую конкурентную борьбу за доминирование в искусственном интеллекте. Поделиться

Microsoft недавно объединила усилия со стартапом OpenAI, чтобы бросить вызов Google, которая уже 20 лет удерживает пальму первенства в Интернет-поиске.

Однако результаты, обнародованные в четверг, свидетельствуют о том, что у обеих компаний есть значительный потенциал для роста.

Инвесторы с энтузиазмом восприняли эту новость, ведь она подтверждает, что искусственный интеллект и облачные технологии являются ключевыми двигателями роста в современном мире.

Ожидается, что Microsoft и Alphabet продолжат инвестировать в эти перспективные направления, которые будут стимулировать инновации и способствовать развитию всей индустрии.

2024 — год расцвета ИИ и облачных технологий

Кремниевая долина с энтузиазмом ожидает 2024, который должен стать годом бурного развития искусственного интеллекта (ИИ). Эта революционная технология обладает поразительными возможностями для создания текста, изображения и видео на основе простых команд.

Лидеры промышленности, такие как Alphabet и Microsoft, уже ощущают на себе влияние этой инновации. В ходе недавних конференц-звонков, посвященных обсуждению квартальных результатов, руководители этих компаний подчеркнули, что ИИ-программы значительно стимулируют рост их облачных подразделений.

Корпоративные клиенты становятся все более подвержены долгосрочным инвестициям в облачную инфраструктуру, отмечает Теджас Дессай, исследовательский аналитик Global X ETFs. Эта тенденция делает ранее нестабильную ветвь более надежной. Поделиться

Учитывая прибыль Microsoft и Google, становится очевидным, что спрос на облачную инфраструктуру постепенно нормализуется. Основная облачная инфраструктура показывает стабильный рост.

Этот положительный тренд становится настоящим спасательным кругом для Google, долгое время отстававшего на рынке от своих конкурентов — Amazon.com Inc. и Microsoft.

В прошлом году облачное подразделение Google впервые вышло на безубыточность, а в первом квартале 2024 года оно уже продемонстрировало прибыль в $900 миллионов, значительно превысив прогнозы аналитиков ($672,4 миллиона).

Этот сектор считается одним из наиболее перспективных направлений развития Google на фоне замедления темпов роста основного бизнеса, связанного с поисковой рекламой. Поделиться