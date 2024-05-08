Microsoft создала для разведки США секретный сервис искусственного интеллекта

Корпорация Microsoft создала генеративную модель искусственного интеллекта, полностью обособленную от Интернета. Теперь разведывательные службы США могут ее безопасно использовать для анализа сверхсекретной информации.

ИИ модель для сверхсекретной информации разведки США

Bloomberg пишет, что это впервые, когда большая большая языковая модель работает полностью отделена от Интернета.

Большинство моделей искусственного интеллекта, включая ChatGPT OpenAI, полагаются на облачные сервисы для изучения и вывода шаблонов из данных, но Microsoft хотела предоставить разведывательному сообществу США действительно безопасную систему.

Корпорация Майкрософт развернула модель на основе GPT4 и поддерживающие ее ключевые элементы в облаке с изолированной от Интернета средой с «воздушным промежутком».

Уильям Чаппелл, главный технический директор Microsoft по стратегическим задачам и технологиям сказал, что Microsoft работал над системой последние 18 месяцев, включая капитальный ремонт существующего суперкомпьютера с искусственным интеллектом в Айове.

Модель GPT4, расположенная в облаке, статическая, то есть она может читать файлы, но не учиться с них или из открытого Интернета.

Таким образом, по словам Чаппелла, правительство может сохранить свою модель «чистой» и предотвратить поглощение секретной информации платформой.

Теперь сервис должен пройти тестирование и аккредитацию разведывательного сообщества США.

Шпионские службы и ИИ

Bloomberg пишет, что шпионские агентства во всем мире хотят, чтобы генеративный искусственный интеллект помогал им понимать и анализировать растущие объемы секретной информации.

Однако им нужно сбалансировать пользование ИИ с риском утечки данных в открытый доступ или их умышленного взлома.