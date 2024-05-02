ИИ научился различать эмоции человека по голосу. В какой отрасли это поможет

ИИ научился распознавать эмоций человека по голосу, на основе его речи. Предлагаемая модель показывает высокую точность на уровне 72% – 100%.

ИИ поможет в работе горячих линий поддержки

Модель ИИ точно способна распознавать настроение, и это планируется использовать для помощи операторам горячих линий.

Развитие технологии искусственного интеллекта демонстрирует перспективный прогресс в разных областях. Это коснулось и предотвращения самоубийств. Исследователи представили модель, способную точно распознавать такие эмоции как страх и беспокойство, в голосах людей, обращающихся на горячие линии помощи в кризисных ситуациях. Эта разработка должна улучшить работу операторов горячих линий, сделав ее более эффективной. Поделиться

Ключевой особенностью является то, что информация обрабатывается в режиме реального времени. А значит, система потенциально поможет повысить способность консультантов горячих линий оказывать своевременную помощь и предотвращать трагические последствия.

Наш язык знает о нас все

Скрининг лиц, обращающихся на кризисные или суицидальные горячие линии, на предмет их текущего уровня суицидального риска считается важным для выявления и предотвращения потенциальных попыток самоубийства. Ценная информация о психическом и эмоциональном состоянии человека, содержащая потенциальные подсказки относительно его эмоционального благополучия, спрятана в нашей речи.

За последние три десятилетия исследования позволили выявить объективные акустические маркеры, которые могут помочь дифференцировать различные психические состояния и психиатрические расстройства, включая депрессию.

Однако распознавание суицидального риска только по речи создает трудности для слушателей, особенно учитывая эмоциональную нестабильность, которая часто присутствует у звонящих на эти горячие линии.

Осознавая этот пробел, Алаа Нфисси, аспирант из Университета Конкордия в Монреале, Канада, разработал модель искусственного интеллекта, специализирующуюся на распознавании языковых эмоций (SER) для поддержки усилий по предотвращению самоубийств.

Важное исследование модели ИИ

Исследование Нфисси, представленное на Международной конференции IEEE по семантическим вычислениям, получило признание, получив награду за лучшую студенческую работу.

Традиционно SER полагался на ручную инструкцию квалифицированных психологов — процесс, требовавший значительного времени и опыта. Модель глубокого обучения Nfissi автоматизирует этот процесс, выделяя соответствующие особенности языка для распознавания эмоций. Поделиться

Для обучения модели использовались записи реальных звонков на горячие линии для самоубийц, а также записи актеров, выражавших определенные эмоции. Эти записи были аннотированы для отображения различных психических состояний, в частности гнева, печали, нейтралитета, страха/беспокойства/тревоги.

ШИ-модель продемонстрировала поразительную точность в распознавании этих эмоций, особенно в идентификации сегментов по реальным звонкам. С показателями успеваемости от 72% до 100% модель демонстрирует потенциал для помощи операторам кризисных линий в выборе соответствующих стратегий вмешательства.

Проект Nfissi предполагает внедрение информационной панели в режиме реального времени с использованием этой технологии, что поможет операторам кризисных линий оказывать своевременные и эффективные вмешательства.

Использование искусственного интеллекта для улучшения работы служб поддержки дает надежду на предотвращение самоубийств и оказание необходимой помощи людям, оказавшимся в затруднении. Поделиться

Хотя появление эмпатического ИИ вызывает этические и социальные вопросы, в частности, связанные с неприкосновенностью частной жизни и потерей работы, ее потенциальное применение в здравоохранении, обслуживании клиентов может быть крайне полезным, хотя это и не отрицает необходимости дальнейших исследований и необходимости нравственного контроля.

Робот-внук легко идет на контакт с людьми

Мюнхенский стартап Navel Robotics выпускает роботов для домов, в которых проживают старики. Согласно идее, разработка должна заменять внуков.

Об этом пишет Bild.

По словам автора разработки Клода Туссена, робот может установить зрительный контакт и по выражению лица определить, что чувствует другой человек. Он основан на ИИ, поэтому может рассказывать анекдоты, слушать истории из жизни и задавать вопросы.

Работы Navel Robotics многим старшим людям напоминают времена, когда их дети были маленькими. Жители домов охотно знакомятся с роботом-внуком, который очень мил и хорошо реагирует на людей.