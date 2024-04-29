OpenAI заключил соглашение об использовании контента FT для обучения систем ИИ

OpenAI и издание Financial Times договорились о доступе к журналистским текстам для обучения системам искусственного интеллекта.
OpenAI наконец заключил соглашение с FT
Пользователи ChatGPT, принадлежащие OpenAI, получат ответы на свои вопросы из текстов авторства Financial Times, а также ссылки на статьи в случаях, когда это будет уместно.
Об этом сообщает The Guardian.
Согласно договоренности, издание получит платеж, сумма которого не объявляется, за предоставление доступа к своим материалам OpenAI.
The Guardian добавляет, что соглашение является последним между компанией-разработчиком ChatGPT и новостным изданием.
По словам исполнительного директора FT Group Джона Риддинга, компании, осуществляющие деятельность в области искусственного интеллекта, платят за материалы их авторам.
В то же время операционный директор OpenAI Брэд Лайткеп отметил, что для его компании важно "представлять качественную журналистику, пока эти продукты формируются".
Ранее компания-разработчик ChatGPT OpenIA заключила подобные соглашения с американским информационным агентством Associated Press, газетой Франции Le Monde, испанским медиаконгломератом Prisa Media, владеющим газетой El País, а также немецким издательством Axel Springer, издающим таблоид Bild.
The New York Times обвиняет Microsoft и OpenAI в нарушении авторских прав
Американское издание The New York Times подало в суд на компании Microsoft и OpenAI по обвинению в нарушении авторских прав. NYT считает, что инструменты ИИ применяют контент газеты без разрешения
В то же время, технологические компании утверждают, что обучение ИИ с помощью интернет-контента является "добросовестным использованием".
Иск открывает новый фронт в многолетнем сражении между технологическими и медиакомпаниями за экономику интернета, противопоставляя одного из крупнейших игроков новостной индустрии пионерам новой волны искусственного интеллекта.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-