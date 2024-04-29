OpenAI заключил соглашение об использовании контента FT для обучения систем ИИ
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Технологии
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OpenAI заключил соглашение об использовании контента FT для обучения систем ИИ

ChatGPT
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Источник:  The Guardian

OpenAI и издание Financial Times договорились о доступе к журналистским текстам для обучения системам искусственного интеллекта.

OpenAI наконец заключил соглашение с FT

Пользователи ChatGPT, принадлежащие OpenAI, получат ответы на свои вопросы из текстов авторства Financial Times, а также ссылки на статьи в случаях, когда это будет уместно.

Об этом сообщает The Guardian.

Согласно договоренности, издание получит платеж, сумма которого не объявляется, за предоставление доступа к своим материалам OpenAI.

The Guardian добавляет, что соглашение является последним между компанией-разработчиком ChatGPT и новостным изданием.

По словам исполнительного директора FT Group Джона Риддинга, компании, осуществляющие деятельность в области искусственного интеллекта, платят за материалы их авторам.

OpenAI понимает важность прозрачности, атрибуции и вознаграждения — все это очень важно для нас. В то же время, в интересах пользователей, чтобы эти продукты содержали надежные источники.

В то же время операционный директор OpenAI Брэд Лайткеп отметил, что для его компании важно "представлять качественную журналистику, пока эти продукты формируются".

Ранее компания-разработчик ChatGPT OpenIA заключила подобные соглашения с американским информационным агентством Associated Press, газетой Франции Le Monde, испанским медиаконгломератом Prisa Media, владеющим газетой El País, а также немецким издательством Axel Springer, издающим таблоид Bild.

The New York Times обвиняет Microsoft и OpenAI в нарушении авторских прав

Американское издание The New York Times подало в суд на компании Microsoft и OpenAI по обвинению в нарушении авторских прав. NYT считает, что инструменты ИИ применяют контент газеты без разрешения

В своем иске NYT заявила, что для создания продуктов искусственного интеллекта, в частности, чат-бота ChatGPT от OpenAI и Copilot от Microsoft, технологические компании без разрешения использовали ее контент. Они были обучены на миллионах материалов газеты и используют их сейчас, когда отвечают на запросы пользователей.

В то же время, технологические компании утверждают, что обучение ИИ с помощью интернет-контента является "добросовестным использованием".

Иск открывает новый фронт в многолетнем сражении между технологическими и медиакомпаниями за экономику интернета, противопоставляя одного из крупнейших игроков новостной индустрии пионерам новой волны искусственного интеллекта.

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