OpenAI упростила доступ пользователям к бесплатной версии ChatGPT

Чат-бот на основе искусственного интеллекта ChatGPT с 2 апреля можно использовать без регистрации.

ChatGPT теперь можно использовать без регистрации

Компания-разработчик OpenAI добавила , что разворачивают эту возможность постепенно, впрочем, в Украине чат-бот уже работает без регистрации.

Более 100 миллионов человек в 185 странах еженедельно используют ChatGPT, чтобы узнать что-то новое, найти творческое вдохновение и получить ответы на свои вопросы. Отныне вы можете мгновенно использовать ChatGPT, не требующий регистрации. Мы разворачиваем это постепенно, чтобы сделать ИИ доступным всем, кто интересуется его возможностями, — информирует OpenAI. Поделиться

В OpenAI также отмечают, что ChatGPT учится по запросам пользователей и ответам. Это теперь можно отключить в настройках. Вместе с этим разработчики ввели дополнительные средства защиты содержимого, такие как блокировка подсказок и генераций в более широком диапазоне категорий.

Однако без учетной записи невозможно будет сохранять и просматривать историю чатов, делиться чатами и разблокировать дополнительные функции, такие как голосовые разговоры с чат-ботом и кастомные инструкции.

ChatGPT получил голосовую функцию

Команда OpenAI представила новую, голосовую функцию под названием "Read Aloud" для своей модели искусственного интеллекта ChatGPT.

Что важно понимать, эта функция позволит пользователям прослушивать ответы ChatGPT вслух, выбрав один из пяти вариантов озвучки.

Теперь ChatGPT может читать ответы. На iOS или Android нажмите и удерживайте сообщение, затем нажмите "Прочитать вслух". Функция работает и в Интернет-версии — нажмите кнопку "Прочитать вслух" под сообщением, — объясняет команда OpenAI. Поделиться

Кроме того, отмечается, что голосовая функция доступна как в веб-версии ChatGPT, так и в мобильных приложениях для iOS и Android.

Как удалось узнать журналистам, "Read Aloud" может озвучивать текст на 37 языках, автоматически определяя его во время чтения.

Функция работает как с моделями GPT-4, так и с GPT-3.5.