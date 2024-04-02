OpenAI спростила доступ користувачам до безкоштовної версії ChatGPT

Чат-бот на основі штучного інтелекту ChatGPT з 2 квітня можна використовувати без реєстрації.
ChatGPT відтепер можна використовувати без реєстрації
Компанія-розробник OpenAI додала, що розгортають цю можливість поступово, втім в Україні чат-бот уже працює без реєстрації.
В OpenAI також зазначають, що ChatGPT навчається на запитах користувачів і на відповідях. Це відтепер можна вимкнути в налаштуваннях. Разом з цим розробники запровадили додаткові засоби захисту вмісту, як-от блокування підказок і генерацій у ширшому діапазоні категорій.
Проте без облікового запису неможливо буде зберігати і переглядати історію чатів, ділитися чатами і розблокувати додаткові функції, як-от голосові розмови з чат-ботом і кастомні інструкції.
ChatGPT отримав голосову функцію
Команда OpenAI презентувала нову, голосову функцію під назвою "Read Aloud" для своєї моделі штучного інтелекту ChatGPT.
Що важливо розуміти, ця функція дасть можливість користувачам прослуховувати відповіді ChatGPT вголос, вибравши один із п'яти варіантів озвучки.
Окрім того, наголошується, що голосова функція доступна як у веб-версії ChatGPT, так і в мобільних додатках для iOS та Android.
Як вдалося дізнатися журналістам, "Read Aloud" може озвучувати текст 37 мовами, автоматично визначаючи її під час читання.
Функція працює як з моделями GPT-4, так і з GPT-3.5.
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