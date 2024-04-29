OpenAI уклав угоду про використання контенту FT для навчання систем ШІ

OpenAI та видання Financial Times домовилися про доступ до журналістських текстів для навчання систем штучного інтелекту.
OpenAI нарешті уклав угоду з FT
Користувачі ChatGPT, яка належить OpenAI, отримуватимуть відповіді на свої запитання з текстів авторства Financial Times, а також посилання на статті у випадках, коли це буде доречно.
Про це повідомляє The Guardian.
Згідно з домовленістю, видання отримає платіж, сума якого не оголошується, за надання доступу до своїх матеріалів OpenAI.
The Guardian додає, що угода є останньою між компанією-розробником ChatGPT та новинним виданням.
За словами виконавчого директора FT Group Джона Ріддінга, компанії, які здійснюють діяльність у галузі штучного інтелекту, платять за матеріали їхнім авторам.
Водночас операційний директор OpenAI Бред Лайткеп зауважив, що для його компанії важливо "представляти якісну журналістику, поки ці продукти формуються".
Раніше компанія-розробник ChatGPT OpenIA уклала подібні угоди з американським інформаційним агентством Associated Press, газетою Франції Le Monde, іспанським медіаконгломератом Prisa Media, який володіє газетою El País, а також німецьким видавництвом Axel Springer, що видає таблоїд Bild.
The New York Times звинувачує Microsoft і OpenAI в порушенні авторських прав
Американське видання The New York Times подало до суду на компанії Microsoft і OpenAI за звинуваченням у порушенні авторських прав. NYT вважає, що інструменти ШІ застосовують контент газети без дозволу
Водночас технологічні компанії стверджують, що навчання ШІ за допомогою інтернет-контенту є "добросовісним використанням".
Позов відкриває новий фронт у багаторічній битві між технологічними та медіакомпаніями за економіку інтернету, протиставляючи одного з найбільших гравців новинної індустрії піонерам нової хвилі штучного інтелекту.
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