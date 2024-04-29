OpenAI уклав угоду про використання контенту FT для навчання систем ШІ

OpenAI та видання Financial Times домовилися про доступ до журналістських текстів для навчання систем штучного інтелекту.

OpenAI нарешті уклав угоду з FT

Користувачі ChatGPT, яка належить OpenAI, отримуватимуть відповіді на свої запитання з текстів авторства Financial Times, а також посилання на статті у випадках, коли це буде доречно.

Про це повідомляє The Guardian.

Згідно з домовленістю, видання отримає платіж, сума якого не оголошується, за надання доступу до своїх матеріалів OpenAI.

The Guardian додає, що угода є останньою між компанією-розробником ChatGPT та новинним виданням.

За словами виконавчого директора FT Group Джона Ріддінга, компанії, які здійснюють діяльність у галузі штучного інтелекту, платять за матеріали їхнім авторам.

OpenAI розуміє важливість прозорості, атрибуції та винагороди — все це дуже важливо для нас. Водночас в інтересах користувачів, щоб ці продукти містили надійні джерела. Поширити

Водночас операційний директор OpenAI Бред Лайткеп зауважив, що для його компанії важливо "представляти якісну журналістику, поки ці продукти формуються".

Раніше компанія-розробник ChatGPT OpenIA уклала подібні угоди з американським інформаційним агентством Associated Press, газетою Франції Le Monde, іспанським медіаконгломератом Prisa Media, який володіє газетою El País, а також німецьким видавництвом Axel Springer, що видає таблоїд Bild.

The New York Times звинувачує Microsoft і OpenAI в порушенні авторських прав

Американське видання The New York Times подало до суду на компанії Microsoft і OpenAI за звинуваченням у порушенні авторських прав. NYT вважає, що інструменти ШІ застосовують контент газети без дозволу

У своєму позові NYT заявила, що для створення продуктів штучного інтелекту, зокрема чат-бота ChatGPT від OpenAI та Copilot від Microsoft, технологічні компанії без дозволу використовували її контент. Вони були навчені на мільйонах матеріалах газети й використовують їх зараз, коли відповідають на запити користувачів. Поширити

Водночас технологічні компанії стверджують, що навчання ШІ за допомогою інтернет-контенту є "добросовісним використанням".