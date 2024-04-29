OpenAI уклав угоду про використання контенту FT для навчання систем ШІ
Категорія
Технології
Дата публікації

OpenAI уклав угоду про використання контенту FT для навчання систем ШІ

ChatGPT
Джерело:  The Guardian

OpenAI та видання Financial Times домовилися про доступ до журналістських текстів для навчання систем штучного інтелекту.

OpenAI нарешті уклав угоду з FT

Користувачі ChatGPT, яка належить OpenAI, отримуватимуть відповіді на свої запитання з текстів авторства Financial Times, а також посилання на статті у випадках, коли це буде доречно.

Про це повідомляє The Guardian.

Згідно з домовленістю, видання отримає платіж, сума якого не оголошується, за надання доступу до своїх матеріалів OpenAI.

The Guardian додає, що угода є останньою між компанією-розробником ChatGPT та новинним виданням.

За словами виконавчого директора FT Group Джона Ріддінга, компанії, які здійснюють діяльність у галузі штучного інтелекту, платять за матеріали їхнім авторам.

OpenAI розуміє важливість прозорості, атрибуції та винагороди — все це дуже важливо для нас. Водночас в інтересах користувачів, щоб ці продукти містили надійні джерела.

Водночас операційний директор OpenAI Бред Лайткеп зауважив, що для його компанії важливо "представляти якісну журналістику, поки ці продукти формуються".

Раніше компанія-розробник ChatGPT OpenIA уклала подібні угоди з американським інформаційним агентством Associated Press, газетою Франції Le Monde, іспанським медіаконгломератом Prisa Media, який володіє газетою El País, а також німецьким видавництвом Axel Springer, що видає таблоїд Bild.

The New York Times звинувачує Microsoft і OpenAI в порушенні авторських прав

Американське видання The New York Times подало до суду на компанії Microsoft і OpenAI за звинуваченням у порушенні авторських прав. NYT вважає, що інструменти ШІ застосовують контент газети без дозволу

У своєму позові NYT заявила, що для створення продуктів штучного інтелекту, зокрема чат-бота ChatGPT від OpenAI та Copilot від Microsoft, технологічні компанії без дозволу використовували її контент. Вони були навчені на мільйонах матеріалах газети й використовують їх зараз, коли відповідають на запити користувачів.

Водночас технологічні компанії стверджують, що навчання ШІ за допомогою інтернет-контенту є "добросовісним використанням".

Позов відкриває новий фронт у багаторічній битві між технологічними та медіакомпаніями за економіку інтернету, протиставляючи одного з найбільших гравців новинної індустрії піонерам нової хвилі штучного інтелекту.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
NYT звинувачує ШІ від Microsoft і OpenAI у крадіжці контенту
NYT
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
OpenAI домовилася з видавцями новин щодо навчання ШІ-моделей
OpenAI
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
OpenAI спростила доступ користувачам до безкоштовної версії ChatGPT
ChatGPT

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?