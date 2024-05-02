ШІ навчився розрізняти емоції людини за голосом. В якій галузі це допоможе

ШІ навчився розпізнавати емоцій людини за голосом, на основі її мовлення. Запропонована модель демонструє високу точність на рівні 72% – 100%.

ШІ допоможе у роботі гарячих ліній підтримки

Модель ШІ точно здатна розпізнавати настрій, і це планують використати для допомоги операторам гарячих ліній.

Розвиток технології штучного інтелекту демонструє перспективний прогрес у різних сферах. Це торкнулося і запобіганню самогубствам. Дослідники представили модель, здатну точно розпізнавати такі емоції, як страх і занепокоєння, в голосах людей, які звертаються на гарячі лінії допомоги в кризових ситуаціях. Ця розробка повинна покращити роботу операторів гарячих ліній зробивши її більш ефективною. Поширити

Ключовою особливістю є те, що інформація обробляється в режимі реального часу. А отже система потенційно допоможе підвищити здатність консультантів гарячих ліній надавати своєчасну допомогу та запобігати трагічним наслідкам.

Наша мова знає про нас все

Скринінг осіб, які звертаються на кризові або суїцидальні гарячі лінії, на предмет їхнього поточного рівня суїцидального ризику вважається важливим для виявлення та запобігання потенційним спробам самогубства. Цінна інформація про психічний та емоційний стан людини, яка містить потенційні підказки щодо її емоційного благополуччя, захована у нашому мовленні.

За останні три десятиліття дослідження у цьому напрямку дозволили виявити об'єктивні акустичні маркери, які можуть допомогти диференціювати різні психічні стани та психіатричні розлади, включаючи депресію.

Однак розпізнавання суїцидального ризику лише за мовленням створює труднощі для слухачів, особливо з огляду на емоційну нестабільність, яка часто присутня у тих, хто телефонує на ці гарячі лінії.

Усвідомлюючи цю прогалину, Алаа Нфіссі, аспірант з Університету Конкордія в Монреалі, Канада, розробив модель штучного інтелекту, що спеціалізується на розпізнаванні мовних емоцій (SER) для підтримки зусиль із запобігання самогубствам.

Важливе дослідження моделі ШІ

Дослідження Нфіссі, представлене на Міжнародній конференції IEEE з семантичних обчислень, отримало визнання, отримавши нагороду за найкращу студентську роботу.

Традиційно SER покладався на ручну анотацію кваліфікованих психологів — процес, що вимагав значного часу та досвіду. Модель глибокого навчання Nfissi автоматизує цей процес, виділяючи відповідні особливості мови для розпізнавання емоцій. Поширити

Для навчання моделі використовувалися записи реальних дзвінків на гарячі лінії для самогубців, а також записи акторів, які виражали певні емоції. Ці записи були анотовані для відображення різних психічних станів, зокрема гніву, смутку, нейтралітету, страху/занепокоєння/тривоги.

ШІ-модель продемонструвала вражаючу точність у розпізнаванні цих емоцій, особливо в ідентифікації сегментів з реальних дзвінків. З показниками успішності від 72% до 100%, модель демонструє потенціал для допомоги операторам кризових ліній у виборі відповідних стратегій втручання.

Проєкт Nfissi передбачає впровадження інформаційної панелі в режимі реального часу з використанням цієї технології, що допоможе операторам кризових ліній надавати своєчасні та ефективні втручання.

Використання штучного інтелекту для покращення роботи служб підтримки дає надію на запобігання самогубствам і надання необхідної допомоги людям, які опинилися в скруті. Поширити

Хоча поява емпатичного ШІ викликає етичні та соціальні питання, зокрема, пов'язані з недоторканністю приватного життя і втратою роботи, його потенційне застосування в охороні здоров'я, обслуговуванні клієнтів може бути вкрай корисним, хоч це і не заперечує необхідності подальших досліджень і необхідності етичного контролю.

Робот-онук легко йде на контакт з людьми

Мюнхенський стартап Navel Robotics випускає роботів для будинків, у яких проживають люди похилого віку. Згідно з ідеєю, розробка має замінювати онуків.

Про це пише Bild.

За словами автора розробки Клода Туссена, робот може встановити зоровий контакт і за виразом обличчя визначити, що відчуває інша людина. Він заснований на ШІ, тож може: розповідати анекдоти, слухати історії з життя та ставити запитання.

Роботи Navel Robotics багатьом людям старшого віку нагадують часи, коли їхні діти були маленькими. Жителі будинків залюбки знайомляться з роботом-онуком, який дуже милий і добре реагує на людей.