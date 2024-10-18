Экспериментальный секретный космический самолет Космических сил США должен выполнить новый вид специализированного тормозного маневра в рамках возвращения на Землю.

Что известно о необычном маневре секретного самолета США

Отмечается, что секретный и управляемый дистанционно самолет X-37B, разработанный Boeing, выполняет секретные миссии Пентагона.

Подчеркивается, что хотя миссии самолета остаются засекреченными, он использовался в качестве платформы для проверки влияния солнечной радиации на семена.

В рамках маневра самолет выполнит серию контролируемых спусков в атмосферу Земли с использованием аэродинамического сопротивления для изменения своей орбиты, что позволит значительно снизить расход топлива.

Эта новая и эффективная серия маневров демонстрирует приверженность Космическим силам достижению новаторских инноваций при выполнении ими миссий по обеспечению национальной безопасности в космосе, — подчеркнул спикер ВВС США Фрэнк Кендалл.

X-37B

Благодаря аэроторможению самолет сможет быстро и непредсказуемо изменять собственную орбиту с целью воспрепятствовать слежке за его действиями со стороны таких стран как Россия и Китай.

X-37B начал свою седьмую миссию в декабре 2023 г. после запуска ракеты SpaceX Falcon Heavy.

За ней наблюдают как Космические силы, так и Управление быстрых возможностей Министерства ВВС США — управление ВВС, существующее для расширения границ военных технологий.

На момент запуска миссией самолета была его эксплуатация в новых орбитальных режимах.

В частности, X-37B работал на высокоэллиптической орбите, которая перемещает его между 1 тыс км от поверхности Земли и более 35 тыс 750 км от нее.

Аппарат в длину около 9 метров и еще 3 метра высотой.

Что известно о предыдущих миссиях секретного космического самолета США X-37B

Отмечается, что секретный космический самолет США похож на небольшую космическую лодку и может использоваться неоднократно.

Исключение составляет служебный модуль X-37B, в котором хранится часть технического оборудования космического корабля: оно должно быть сброшено с корабля перед его приземлением.

Он может оставаться в космосе годами подряд, поворачиваясь вокруг Земли в течение 908 дней, подзаряжая батареи с помощью бортовых солнечных панелей.

Работа в новых орбитальных режимах, эксперименты с технологиями осведомленности о космической сфере и исследование влияния радиации на материалы NASA, прокомментировали предыдущие миссии космического аппарата в Космических силах США.

Параметры последней миссии охватывали "эксперименты с технологиями осведомленности о пространстве" — системами, которые используют для обнаружения и отслеживания объектов на орбите Земли.

Учитывая длинную орбиту космического корабля, он мог бы следить за спутниками на орбите Земли, в том числе и за спутниками противников, — подчеркивается в материале.