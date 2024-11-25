В Вильнюсе грузовой самолет упал на дом — погиб человек

25 ноября вблизи Вильнюсского аэропорта в Литве произошла авария грузового самолета B737-400. Самолет упал на двухэтажный жилой дом, в результате чего погиб один человек.

Что известно об аварии в Вильнюсе

Как отмечает издание, инцидент произошел на улице Жирня в литовской столице.

После падения самолета на месте происшествия вспыхнул пожар. По данным Сектора оперативной координации пожарно-спасательного управления, возгорание произошло в самом здании.

Для ликвидации огня было привлечено семь пожарных машин, а также пожарная команда аэропорта.

Фото — aerotime.aero

На борту самолета находились четыре человека: двое пилотов и два сотрудника компании DHL. По информации сайта FlightAware, самолет вылетел из аэропорта Лейпциг/Галле в 03:08 по центральноевропейскому времени. Поделиться

Фото — facebook.com/andrej.cechurskij.790

Спасателям удалось уволить одного из пилотов из кабины, двух других пострадавших госпитализировали. Информации о раненых среди жильцов дома нет.

Один погибший подтвержден официально.

Россия может быть причастна к диверсиям с самолетами

Недавно издание Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников по вопросам безопасности сообщало, что Россия планировала операции по поджогу грузовых и пассажирских самолетов, направлявшихся в США и Канаду.

СМИ сообщали, что свертки с зажигательным устройством, вспыхнувшие в логистических центрах компании DHL в Германии и Великобритании, отправили из Литвы, причем отправитель использовал фальшивые личные данные.

В начале ноября в Литве задержаны несколько подозреваемых по делу об операциях по поджогу грузовых и пассажирских самолетов.