В Вильнюсе грузовой самолет упал на дом — погиб человек

25 ноября вблизи Вильнюсского аэропорта в Литве произошла авария грузового самолета B737-400. Самолет упал на двухэтажный жилой дом, в результате чего погиб один человек.
Главные тезисы
- Подробности аварии грузового самолета B737-400 вблизи аэропорта Вильнюса.
- На борту находились четыре человека, один погиб, двое пострадавших госпитализированы.
- Расследование может указывать на причастность России к диверсионным операциям с самолетами, в том числе поджогу грузовых и пассажирских воздушных судов.
- По информации Wall Street Journal, недавно в Литве были задержаны подозреваемые в планировании поджогов самолетов, направлявшихся в США и Канаду.
- Спасатели ликвидировали возгорание в жилом доме, на который упал самолет, причины происшествия выясняются.
Что известно об аварии в Вильнюсе
Как отмечает издание, инцидент произошел на улице Жирня в литовской столице.
После падения самолета на месте происшествия вспыхнул пожар. По данным Сектора оперативной координации пожарно-спасательного управления, возгорание произошло в самом здании.
Для ликвидации огня было привлечено семь пожарных машин, а также пожарная команда аэропорта.
Спасателям удалось уволить одного из пилотов из кабины, двух других пострадавших госпитализировали. Информации о раненых среди жильцов дома нет.
Один погибший подтвержден официально.
Россия может быть причастна к диверсиям с самолетами
Недавно издание Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников по вопросам безопасности сообщало, что Россия планировала операции по поджогу грузовых и пассажирских самолетов, направлявшихся в США и Канаду.
СМИ сообщали, что свертки с зажигательным устройством, вспыхнувшие в логистических центрах компании DHL в Германии и Великобритании, отправили из Литвы, причем отправитель использовал фальшивые личные данные.
В начале ноября в Литве задержаны несколько подозреваемых по делу об операциях по поджогу грузовых и пассажирских самолетов.
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