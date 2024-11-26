Не зможемо платити Росії. Туреччина звернулася з цинічним проханням до США
Категорія
Економіка
Дата публікації

Не зможемо платити Росії. Туреччина звернулася з цинічним проханням до США

прапор Туреччина
Джерело:  Bloomberg

Офіційна Анкара розпочала перемовини з Вашингтоном, під час яких намагається добитися пом'якшення режиму санкцій проти країни-агресорки РФ.

Головні тези:

  • Росія є найбільшим постачальником газу до Туреччини, а тому країна значною мірою залежить від РФ у газовому секторі.
  • США ввели санкції проти країни-агресорки, зокрема й “Газпромбанку”, як частину стратегії обмеження фінансування війни проти України.
  • Анкара та Москва планують створити газовий хаб у Туреччині.

Про що Туреччина хоче домовитися з США

Як вдалося дізнатися журналістам від своїх інсайдерів, Анкара вважає, що послаблення санкцій проти Москви дасть їй можливість продовжувати використовувати "Газпромбанк" для оплати імпорту природного газу.

Без дозволу США ми не зможемо платити Росії, — поскаржився нещодавно глава Міністерства енергетики Туреччини Альпарслан Байрактар.

За його словами, якщо Вашингтон не зробить винятку для Анкари, то це може мати дуже серйозні наслідки для всієї країни.

На цьому тлі міністр нагадав про попередні випадки, коли санкції, пов’язані з Іраном, пом’якшувалися шляхом надання спеціальних дозволів.

Що важливо знати про відносини Туреччини та РФ

Як відомо, країна-агресорка Росія є найбільшим постачальником газу до Туреччини, забезпечивши близько 42% імпорту протягом минулого року.

Загалом Туреччина значною мірою залежить від Росії в енергетичному секторі, зокрема імпортує близько половини нафти та будує за допомогою Росії атомну електростанцію.

Окрім того, вказано, що Москва та Анкара мають намір створити газовий хаб у Туреччині та розглядають можливість прокладання нових підводних газопроводів.

Що важливо розуміти, ще два роки тому США оголосили про новий потужний пакет санкцій проти країни-агресорки РФ. Тоді йшлося про близько 2600 візових обмежень для російських та білоруських чиновників, а також перші санкції проти керівників "Газпромбанку"

21 листопада 2024 офіційно стало відомо, що Штати завдали першого потужного санкційного удару по “Газпромбанку”. Саме він є одним з небагатьох великих російських кредиторів, який ще не потрапив до чорного списку.

Таким чином Білий дім намагається обмежити можливості Кремля фінансувати війну проти України.

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