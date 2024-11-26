Не сможем платить России. Турция обратилась с циничной просьбой к США

Официальная Анкара начала переговоры с Вашингтоном, в ходе которых пытается добиться смягчения режима санкций против страны-агрессорки РФ.

О чем Турция хочет договориться с США

Как удалось узнать журналистам от своих инсайдеров, Анкара считает, что ослабление санкций против Москвы позволит ей продолжать использовать "Газпромбанк" для оплаты импорта природного газа.

Без разрешения США мы не сможем платить России, — посетовал недавно глава Министерства энергетики Турции Альпарслан Байрактар. Поделиться

По его словам, если Вашингтон не сделает исключения для Анкары, это может иметь очень серьезные последствия для всей страны.

На этом фоне министр напомнил о предыдущих случаях, когда санкции, связанные с Ираном, смягчались путем предоставления специальных разрешений.

Что важно знать об отношениях Турции и РФ

Как известно, страна-агрессорка является крупнейшим поставщиком газа в Турцию, обеспечив около 42% импорта в течение прошлого года.

В целом Турция в значительной степени зависит от России в энергетическом секторе, в частности, импортирует около половины нефти и строит с помощью России атомную электростанцию. Поделиться

Кроме того, указано, что Москва и Анкара намерены создать газовый хаб в Турции и рассматривают возможность прокладки новых подводных газопроводов.

Что важно понимать, еще два года назад США объявили о новом мощном пакете санкций против страны-агрессорки РФ. Тогда речь шла об около 2600 визовых ограничений для российских и белорусских чиновников, а также первые санкции против руководителей "Газпромбанка"

21 ноября 2024 года официально стало известно, что Штаты нанесли первый мощный санкционный удар по "Газпромбанку". Именно он является одним из немногих крупных российских кредиторов, который еще не попал в черный список.

Таким образом, Белый дом пытается ограничить возможности Кремля финансировать войну против Украины.