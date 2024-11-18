Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет представить собственный мирный план завершения развязанной Кремлем преступной войны против Украины во время саммита с участием лидеров стран G20 в Рио-де-Жанейро.
Главные тезисы
- Эрдоган предлагает отложить намерения Украины по вступлению в НАТО на 10 лет как уступку Путину.
- Турецкий лидер призывает создать демилитаризованную зону на Донбассе для обеспечения стабильности.
- Есть вероятность поддержки предложения Турции со стороны партнеров Украины из-за опасений по поводу реакции России на вступление в НАТО.
- Эрдоган располагает разведданными, говорящими о возможной потере большей территории Украины в случае продолжения военных действий.
- Турецкий лидер намерен убедить президента Украины Зеленского присоединиться к мирным переговорам в Стамбуле.
Что известно о новом "мирном плане Эрдогана" по Украине
Журналисты издания утверждают, что турецкий лидер хочет предложить Украине отложить намерения по вступлению в НАТО в ближайшие 10 лет в качестве уступки кремлевскому диктатору Владимиру Путину.
Кроме того, Эрдоган призывает к созданию демилитаризованной зоны на Донбассе с размещением военного контингента других стран как дополнительную гарантию, а также предлагает гарантировать Украине поставки оружия в качестве компенсации за согласие о временной паузе в подготовке к вступлению в НАТО.
Есть ли у "мирного плана" Турции шансы на существование
Авторы публикации предполагают, что предложение Турции могут поддержать некоторые партнеры Украины, которые беспокоятся по поводу того, что полноценное членство Украины в НАТО может спровоцировать агрессию России против стран ЕС.
Эрдоган располагает разведданными, согласно которым Украина может потерять гораздо больше территории в ближайшие несколько месяцев, если боевые действия не прекратятся.
Турецкий лидер надеется, что ему удастся убедить Зеленского принять участие в мирных переговорах в Стамбуле.
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