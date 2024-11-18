Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет представить собственный мирный план завершения развязанной Кремлем преступной войны против Украины во время саммита с участием лидеров стран G20 в Рио-де-Жанейро.

Что известно о новом "мирном плане Эрдогана" по Украине

Журналисты издания утверждают, что турецкий лидер хочет предложить Украине отложить намерения по вступлению в НАТО в ближайшие 10 лет в качестве уступки кремлевскому диктатору Владимиру Путину.

Кроме того, Эрдоган призывает к созданию демилитаризованной зоны на Донбассе с размещением военного контингента других стран как дополнительную гарантию, а также предлагает гарантировать Украине поставки оружия в качестве компенсации за согласие о временной паузе в подготовке к вступлению в НАТО.

Реджеп Тайип Эрдоган

Турецкие чиновники признают, что Украине будет трудно принять такое предложение, но считают, что это наиболее реалистичный подход. Они будут пытаться отложить обсуждение судьбы оккупированных территорий, чтобы, прежде всего, сосредоточиться на обеспечении стабильного прекращения огня. Поделиться

Есть ли у "мирного плана" Турции шансы на существование

Авторы публикации предполагают, что предложение Турции могут поддержать некоторые партнеры Украины, которые беспокоятся по поводу того, что полноценное членство Украины в НАТО может спровоцировать агрессию России против стран ЕС.

Эрдоган располагает разведданными, согласно которым Украина может потерять гораздо больше территории в ближайшие несколько месяцев, если боевые действия не прекратятся.

Турецкий лидер надеется, что ему удастся убедить Зеленского принять участие в мирных переговорах в Стамбуле.