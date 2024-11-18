Турция планирует представить собственный "мирный план" по Украине на саммите G20
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Турция планирует представить собственный "мирный план" по Украине на саммите G20

Реджеп Тайип Эрдоган
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Источник:  Bloomberg

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет представить собственный мирный план завершения развязанной Кремлем преступной войны против Украины во время саммита с участием лидеров стран G20 в Рио-де-Жанейро.

Главные тезисы

  • Эрдоган предлагает отложить намерения Украины по вступлению в НАТО на 10 лет как уступку Путину.
  • Турецкий лидер призывает создать демилитаризованную зону на Донбассе для обеспечения стабильности.
  • Есть вероятность поддержки предложения Турции со стороны партнеров Украины из-за опасений по поводу реакции России на вступление в НАТО.
  • Эрдоган располагает разведданными, говорящими о возможной потере большей территории Украины в случае продолжения военных действий.
  • Турецкий лидер намерен убедить президента Украины Зеленского присоединиться к мирным переговорам в Стамбуле.

Что известно о новом "мирном плане Эрдогана" по Украине

Журналисты издания утверждают, что турецкий лидер хочет предложить Украине отложить намерения по вступлению в НАТО в ближайшие 10 лет в качестве уступки кремлевскому диктатору Владимиру Путину.

Кроме того, Эрдоган призывает к созданию демилитаризованной зоны на Донбассе с размещением военного контингента других стран как дополнительную гарантию, а также предлагает гарантировать Украине поставки оружия в качестве компенсации за согласие о временной паузе в подготовке к вступлению в НАТО.

Эрдоган хочет презентовать собственный "мирный план" по Украине на саммите G20
Реджеп Тайип Эрдоган

Турецкие чиновники признают, что Украине будет трудно принять такое предложение, но считают, что это наиболее реалистичный подход. Они будут пытаться отложить обсуждение судьбы оккупированных территорий, чтобы, прежде всего, сосредоточиться на обеспечении стабильного прекращения огня.

Есть ли у "мирного плана" Турции шансы на существование

Авторы публикации предполагают, что предложение Турции могут поддержать некоторые партнеры Украины, которые беспокоятся по поводу того, что полноценное членство Украины в НАТО может спровоцировать агрессию России против стран ЕС.

Эрдоган располагает разведданными, согласно которым Украина может потерять гораздо больше территории в ближайшие несколько месяцев, если боевые действия не прекратятся.

Турецкий лидер надеется, что ему удастся убедить Зеленского принять участие в мирных переговорах в Стамбуле.

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