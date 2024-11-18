Туреччина планує представити власний "мирний план" по Україні на саміті G20
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Туреччина планує представити власний "мирний план" по Україні на саміті G20

Реджеп Таїп Ердоган
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Джерело:  Bloomberg

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган хоче представити власний мирний план завершення розв'язаної Кремлем злочинної війни проти України під час саміту за участю лідерів країн G20 у Ріо-де-Жанейро.

Головні тези:

  • Ердоган пропонує відкласти наміри України щодо вступу до НАТО на 10 років як поступку Путіну.
  • Турецький лідер закликає до створення демілітаризованої зони на Донбасі для забезпечення стабільності.
  • Турецький лідер сподівається успішно переконати Зеленського взяти участь у мирних переговорах в Стамбулі.

Що відомо про новий “мирний план Ердогана” по Україні

Журналісти видання стверджують, що турецький лідер хоче запропонувати Україні відкласти наміри щодо вступу до НАТО протягом найближчих 10 років у якості поступки кремлівському диктатору Володимиру Путіну.

Окрім цього Ердоган закликає до створення демілітаризованої зони на Донбасі із розміщенням військового контингенту інших країн як додаткову гарантію, а також пропонує гарантувати Україні поставки зброї у якості компенсації за згоду щодо тимчасової паузи у підготовці до вступу до НАТО.

Ердоган хоче презентувати власний “мирний план” по Україні на саміті G20
Реджеп Таїп Ердоган 

Турецькі чиновники визнають, що Україні буде важко прийняти таку пропозицію, але вважають, що це найбільш реалістичний підхід. Вони намагатимуться відкласти обговорення долі окупованих територій, щоб насамперед зосередитися на забезпеченні стабільного припинення вогню, — підкреслюється у матеріалі видання.

Чи є у “мирного плану” Туреччини шанси на існування

Автори публікації припускають, що пропозицію Туреччини можуть підтримати деякі партнери України, які непокояться через те, що повноцінне членство України в НАТО може спроковувати агресію Росії проти країн ЄС.

Ердоган має у своєму розпорядженні розвіддані, згідно з якими Україна може втратити набагато більше території в найближчі кілька місяців, якщо бойові дії не припиняться.

Тож турецький лідер сподівається, що йому вдасться переконати Зеленського взяти участь у мирних переговорах у Стамбулі.

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