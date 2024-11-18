Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган хоче представити власний мирний план завершення розв'язаної Кремлем злочинної війни проти України під час саміту за участю лідерів країн G20 у Ріо-де-Жанейро.
Головні тези:
- Ердоган пропонує відкласти наміри України щодо вступу до НАТО на 10 років як поступку Путіну.
- Турецький лідер закликає до створення демілітаризованої зони на Донбасі для забезпечення стабільності.
- Турецький лідер сподівається успішно переконати Зеленського взяти участь у мирних переговорах в Стамбулі.
Що відомо про новий “мирний план Ердогана” по Україні
Журналісти видання стверджують, що турецький лідер хоче запропонувати Україні відкласти наміри щодо вступу до НАТО протягом найближчих 10 років у якості поступки кремлівському диктатору Володимиру Путіну.
Окрім цього Ердоган закликає до створення демілітаризованої зони на Донбасі із розміщенням військового контингенту інших країн як додаткову гарантію, а також пропонує гарантувати Україні поставки зброї у якості компенсації за згоду щодо тимчасової паузи у підготовці до вступу до НАТО.
Чи є у “мирного плану” Туреччини шанси на існування
Автори публікації припускають, що пропозицію Туреччини можуть підтримати деякі партнери України, які непокояться через те, що повноцінне членство України в НАТО може спроковувати агресію Росії проти країн ЄС.
Ердоган має у своєму розпорядженні розвіддані, згідно з якими Україна може втратити набагато більше території в найближчі кілька місяців, якщо бойові дії не припиняться.
Тож турецький лідер сподівається, що йому вдасться переконати Зеленського взяти участь у мирних переговорах у Стамбулі.
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