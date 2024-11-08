Ердоган прогнозує "легке" завершення війни РФ проти України

Як вважає турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган, війну Росії проти України можна "легко завершити", якщо за це візьметься новообраний президент США Дональд Трамп та його команда.
Головні тези:
- Ердоган вбачає можливість швидкого завершення війни Росії проти України після повернення Трампа.
- Туреччина планує долучитися до пошуку мирного рішення.
- Хакан Фідан вважає, що втома України та РФ може призвести до появи нової ситуації на фронті у 2025 році.
Ердоган вірить, що Трамп зможе все швидко владнати
На думку президента Туреччини, зусилля західних лідерів на чолі з Дональдом Трампом матимуть блискавичний ефект.
За його словами, офіційна Анкара також має намір приєднатися до пошуку найкращого з можливих мирних рішень.
Ердоган також почав стверджувати, що саме його країні вдалося зібрати обидві сторони за одним столом.
Незабаром ситуація на полі бою може змінитися
З таким неочікуваним прогнозом нещодавно виступив шеф турецької дипломатії Хакан Фідан.
Він також стверджує, що просто зараз тривають пошуки точок дотику між Україною та РФ.
За словами Фідана, жодна з країн не збирається капітулювати та віддавати перемогу іншій.
Глава МЗС Туреччини наголосив, що війна Росії проти України повинна бути врегульована справедливим рішенням, яке має бути знайдене в рамках територіальної цілісності України.
Окрім того, на його переконання, втома з обох сторін може призвести до появи "нової ситуації" у 2025 році.
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