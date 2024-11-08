Ердоган прогнозує "легке" завершення війни РФ проти України
Категорія
Політика
Дата публікації

Ердоган прогнозує "легке" завершення війни РФ проти України

Реджеп Таїп Ердоган.
Джерело:  Reuters

Як вважає турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган, війну Росії проти України можна "легко завершити", якщо за це візьметься новообраний президент США Дональд Трамп та його команда.

Головні тези:

  • Ердоган вбачає можливість швидкого завершення війни Росії проти України після повернення Трампа.
  • Туреччина планує долучитися до пошуку мирного рішення.
  • Хакан Фідан вважає, що втома України та РФ може призвести до появи нової ситуації на фронті у 2025 році.

Ердоган вірить, що Трамп зможе все швидко владнати

На думку президента Туреччини, зусилля західних лідерів на чолі з Дональдом Трампом матимуть блискавичний ефект.

Ми можемо легко закінчити цю війну, якщо побачимо адміністрацію Трампа, яка підійде до питання з перспективою пошуку рішень. Більше діалогу, дипломатії, домовленостей відкриють двері до миру, а не зброї, бомб і конфліктів.

Реджеп Таїп Ердоган

Реджеп Таїп Ердоган

Президент Туреччини

За його словами, офіційна Анкара також має намір приєднатися до пошуку найкращого з можливих мирних рішень.

Ердоган також почав стверджувати, що саме його країні вдалося зібрати обидві сторони за одним столом.

Ми робили це багато разів і можемо зробити це знову. Ця війна повинна закінчитися зараз. Ми зосередили наші зусилля на досягненні миру і будемо продовжувати це робити, — пообіцяв турецький лідер.

Незабаром ситуація на полі бою може змінитися

З таким неочікуваним прогнозом нещодавно виступив шеф турецької дипломатії Хакан Фідан.

Він також стверджує, що просто зараз тривають пошуки точок дотику між Україною та РФ.

За словами Фідана, жодна з країн не збирається капітулювати та віддавати перемогу іншій.

Глава МЗС Туреччини наголосив, що війна Росії проти України повинна бути врегульована справедливим рішенням, яке має бути знайдене в рамках територіальної цілісності України.

Окрім того, на його переконання, втома з обох сторін може призвести до появи "нової ситуації" у 2025 році.

Ми побачимо цю ситуацію, — запевнив шеф турецької дипломатії.

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