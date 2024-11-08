Эрдоган прогнозирует "легкое" завершение войны РФ против Украины
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Политика
Дата публикации

Эрдоган прогнозирует "легкое" завершение войны РФ против Украины

Эрдоган
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Источник:  Reuters

Как считает турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, войну России против Украины можно "легко завершить", если за это возьмется новоизбранный президент США Дональд Трамп и его команда.

Главные тезисы

  • Эрдоган увидел возможность быстрого завершения войны России против Украины после возвращения Трампа.
  • Турция планирует приобщиться к поиску мирного решения.
  • Хакан Фидан считает, что усталость Украины и РФ может привести к появлению новой ситуации на фронте в 2025 году.

Эрдоган верит, что Трамп сможет остановить войну

По мнению президента Турции, усилия западных лидеров во главе с Дональдом Трампом будут иметь молниеносный эффект.

Мы можем легко закончить эту войну, если мы увидим администрацию Трампа, которая подойдет к вопросу с перспективой поиска решений. Больше диалога, дипломатии, договоренностей откроют двери к миру, а не оружию, бомбам и конфликтам.

Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции

По его словам, официальная Анкара тоже намерена присоединиться к поиску лучшего из возможных мирных решений.

Эрдоган также начал утверждать, что именно его стране удалось собрать обе стороны за столом.

Мы делали это много раз и можем сделать это снова. Эта война должна закончиться сейчас. Мы сосредоточили наши усилия на достижении мира и будем продолжать это делать, пообещал турецкий лидер.

В скором времени ситуация на поле боя может измениться

С таким неожиданным прогнозом недавно выступил глава турецкой дипломатии Хакан Фидан.

Он также утверждает, что прямо сейчас продолжаются поиски точек соприкосновения между Украиной и РФ.

По словам Фидана, ни одна из стран не собирается капитулировать и отдавать победу другой.

Глава МИД Турции подчеркнул, что война России против Украины должна быть урегулирована справедливым решением, которое должно быть найдено в рамках территориальной целостности Украины.

Кроме того, по его убеждению, усталость с обеих сторон может привести к появлению новой ситуации в 2025 году.

Мы увидим эту ситуацию, — заверил шеф турецкой дипломатии.

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