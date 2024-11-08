Эрдоган прогнозирует "легкое" завершение войны РФ против Украины

Как считает турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, войну России против Украины можно "легко завершить", если за это возьмется новоизбранный президент США Дональд Трамп и его команда.

Эрдоган верит, что Трамп сможет остановить войну

По мнению президента Турции, усилия западных лидеров во главе с Дональдом Трампом будут иметь молниеносный эффект.

Мы можем легко закончить эту войну, если мы увидим администрацию Трампа, которая подойдет к вопросу с перспективой поиска решений. Больше диалога, дипломатии, договоренностей откроют двери к миру, а не оружию, бомбам и конфликтам. Реджеп Тайип Эрдоган Президент Турции

По его словам, официальная Анкара тоже намерена присоединиться к поиску лучшего из возможных мирных решений.

Эрдоган также начал утверждать, что именно его стране удалось собрать обе стороны за столом.

Мы делали это много раз и можем сделать это снова. Эта война должна закончиться сейчас. Мы сосредоточили наши усилия на достижении мира и будем продолжать это делать, пообещал турецкий лидер. Поделиться

В скором времени ситуация на поле боя может измениться

С таким неожиданным прогнозом недавно выступил глава турецкой дипломатии Хакан Фидан.

Он также утверждает, что прямо сейчас продолжаются поиски точек соприкосновения между Украиной и РФ.

По словам Фидана, ни одна из стран не собирается капитулировать и отдавать победу другой.

Глава МИД Турции подчеркнул, что война России против Украины должна быть урегулирована справедливым решением, которое должно быть найдено в рамках территориальной целостности Украины.

Кроме того, по его убеждению, усталость с обеих сторон может привести к появлению новой ситуации в 2025 году.