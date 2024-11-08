Эрдоган прогнозирует "легкое" завершение войны РФ против Украины

Как считает турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, войну России против Украины можно "легко завершить", если за это возьмется новоизбранный президент США Дональд Трамп и его команда.
Главные тезисы
- Эрдоган увидел возможность быстрого завершения войны России против Украины после возвращения Трампа.
- Турция планирует приобщиться к поиску мирного решения.
- Хакан Фидан считает, что усталость Украины и РФ может привести к появлению новой ситуации на фронте в 2025 году.
Эрдоган верит, что Трамп сможет остановить войну
По мнению президента Турции, усилия западных лидеров во главе с Дональдом Трампом будут иметь молниеносный эффект.
По его словам, официальная Анкара тоже намерена присоединиться к поиску лучшего из возможных мирных решений.
Эрдоган также начал утверждать, что именно его стране удалось собрать обе стороны за столом.
В скором времени ситуация на поле боя может измениться
С таким неожиданным прогнозом недавно выступил глава турецкой дипломатии Хакан Фидан.
Он также утверждает, что прямо сейчас продолжаются поиски точек соприкосновения между Украиной и РФ.
По словам Фидана, ни одна из стран не собирается капитулировать и отдавать победу другой.
Глава МИД Турции подчеркнул, что война России против Украины должна быть урегулирована справедливым решением, которое должно быть найдено в рамках территориальной целостности Украины.
Кроме того, по его убеждению, усталость с обеих сторон может привести к появлению новой ситуации в 2025 году.
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