Как считает министр обороны Эстонии Ханно Певкур, Курская операция Сил обороны Украины, которая началась летом 2024 года, могла изменить ход войны, однако украинским воинам не хватило техники и огневой мощи. Главная вина в этом — на союзниках Киева, которые оказывают недостаточно военной помощи.
Главные тезисы
- Отсутствие необходимой военной техники и огневой мощи помешало украинским военным реализовать весь потенциал Курской операции.
- Ключ к победе Украины заключается в финансировании и инвестициях в ее оборонную промышленность.
Курская операция могла приблизить победу Украины
Ханно Певкур подтвердил слухи о том, что в Европе снова начались дискуссии о том, следует ли отправлять войска в Украину для обучения и оказания помощи.
По убеждению эстонского министра, риски такого решения очень значительные, даже на фоне того, что Силы обороны Украины испытывают нехватку живой силы.
Ханно Певкур также обратил внимание на то, что неожиданная для всех операция украинских воинов в Курской области России была упущенной возможностью увеличить поддержку Киева.
По его убеждению, ВСУ могли изменить ход войны еще тогда, однако Запад не предоставил им необходимой поддержки, чтобы продвинуться дальше и получить больше рычагов влияния на страну-агрессорку РФ.
Что прежде всего нужно Украине для победы
По его убеждению, путь к победе Украины прост и однозначен — новый мощный толчок в финансировании Украины, масштабные инвестиции в ее собственное военное производство.
Ханно Певкур обратил внимание на то, что украинцы производят в течение года в 6-7 раз больше гаубиц, чем это делают, например, французы.
На этом фоне эстонский министр призвал союзников Киева усилить инвестиции, а не просто обсуждать возможные решения.
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