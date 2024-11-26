Упущенная возможность. Что помешало Украине изменить ход войны в 2024 году
Категория
Украина
Дата публикации

Упущенная возможность. Что помешало Украине изменить ход войны в 2024 году

ВСУ
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Источник:  The Hill

Как считает министр обороны Эстонии Ханно Певкур, Курская операция Сил обороны Украины, которая началась летом 2024 года, могла изменить ход войны, однако украинским воинам не хватило техники и огневой мощи. Главная вина в этом — на союзниках Киева, которые оказывают недостаточно военной помощи.

Главные тезисы

  • Отсутствие необходимой военной техники и огневой мощи помешало украинским военным реализовать весь потенциал Курской операции.
  • Ключ к победе Украины заключается в финансировании и инвестициях в ее оборонную промышленность.

Курская операция могла приблизить победу Украины

Ханно Певкур подтвердил слухи о том, что в Европе снова начались дискуссии о том, следует ли отправлять войска в Украину для обучения и оказания помощи.

По убеждению эстонского министра, риски такого решения очень значительные, даже на фоне того, что Силы обороны Украины испытывают нехватку живой силы.

Насколько я знаю, украинцы могут справиться со всем этим, когда мы сможем предоставить им все необходимое для борьбы с Россией.

Ханно Певкур

Ханно Певкур

Министр обороны Эстонии

Ханно Певкур также обратил внимание на то, что неожиданная для всех операция украинских воинов в Курской области России была упущенной возможностью увеличить поддержку Киева.

По его убеждению, ВСУ могли изменить ход войны еще тогда, однако Запад не предоставил им необходимой поддержки, чтобы продвинуться дальше и получить больше рычагов влияния на страну-агрессорку РФ.

Что прежде всего нужно Украине для победы

Во время Курского контрнаступления был огромный импульс в этой войне, но тогда украинцам не хватило ни техники, ни огневой мощи, чтобы продвинуться дальше. Я считаю, что это была упущенная возможность для украинцев вместе с Западом. ... Мы должны совместно решить, помогаем ли мы Украине бороться или побеждать?

По его убеждению, путь к победе Украины прост и однозначен — новый мощный толчок в финансировании Украины, масштабные инвестиции в ее собственное военное производство.

Ханно Певкур обратил внимание на то, что украинцы производят в течение года в 6-7 раз больше гаубиц, чем это делают, например, французы.

Украинская промышленность способна производить военную технику на сумму около 30 миллиардов долларов в год, но она может потратить всего 15 миллиардов долларов, — добавил он.

На этом фоне эстонский министр призвал союзников Киева усилить инвестиции, а не просто обсуждать возможные решения.

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