Українські захисники відкинули армію РФ від Куп’янська

Увечері 26 листопада стало відомо, що Сили оборони України відкинули російських загарбників від Куп’янська і контролюють ситуацію на підступах до міста. Про це повідомляє речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.
Головні тези:
- Ситуація навколо Куп'янська знаходиться під контролем українських воїнів.
- Російські загарбники намагаються просочуватися вперед малими штурмовими групами, але зазнають шалених втрат.
- ЗСУ успішно застосовують вогневі засоби та FPV-дрони для знищення сил противника.
ЗСУ змогли відігнати російських окупантів від Куп’янська
За словами Волошина, російські загарбники намагаються просочуватися малими штурмовими групами, а потім накопичуватися.
Що важливо розуміти, все це відбувається без залучення великої кількості бронетехніки.
Волошин також підтвердив, що на цій ділянці фронту ворог продовжує зазнавати шалених втрат
Він додав, що у випадках, коли якісь ворожі групи і переправляються в кількості 8-10 солдатів, то з цієї кількості підіймаються на берег близько 2-3 осіб.
Як ситуацію коментує місцева влада
З заявою з цього приводу уже виступив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
За словами останнього, російські загарбники на човнах намагаються перебратися на правий берег Осколу на Куп’янщині, однак ЗСУ успішно знищують ці групи.
Він також наголосив, що по тому напрямку ведуться активні бої вже другу добу.
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