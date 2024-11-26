Українські захисники відкинули армію РФ від Куп’янська

Увечері 26 листопада стало відомо, що Сили оборони України відкинули російських загарбників від Куп’янська і контролюють ситуацію на підступах до міста. Про це повідомляє речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

ЗСУ змогли відігнати російських окупантів від Куп’янська

За словами Волошина, російські загарбники намагаються просочуватися малими штурмовими групами, а потім накопичуватися.

Що важливо розуміти, все це відбувається без залучення великої кількості бронетехніки.

На тому напрямку вдалося стабілізувати ситуацію, і ворог від міста (Куп’янська, — ред.) відкинутий. Техніка, ворог, який намагається перейти на інший берег, одразу знищується нашими як вогневими засобами, так і FPV-дронами. Там знаходиться все під контролем наших Сил оборони, — наголошує речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця". Поширити

Волошин також підтвердив, що на цій ділянці фронту ворог продовжує зазнавати шалених втрат

Він додав, що у випадках, коли якісь ворожі групи і переправляються в кількості 8-10 солдатів, то з цієї кількості підіймаються на берег близько 2-3 осіб.

Як ситуацію коментує місцева влада

З заявою з цього приводу уже виступив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За словами останнього, російські загарбники на човнах намагаються перебратися на правий берег Осколу на Куп’янщині, однак ЗСУ успішно знищують ці групи.

Постійно диверсійно-розвідувальні групи випробовують оборонні позиції наших військовослужбовців і застосовують різні абсолютно тактики. І на човнах переправляються через Оскіл, і йдуть фактично мінними полями. І наші воїни ці всі факти виявляють і намагаються максимально знищити ворога на підходах до Куп’янська і до інших територій. Олег Синєгубов Очільник Харківської ОВА

Він також наголосив, що по тому напрямку ведуться активні бої вже другу добу.