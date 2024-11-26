Украинские защитники отбросили армию РФ от Купянска

Вечером 26 ноября стало известно, что Силы обороны Украины смогли отбросить российских захватчиков от Купянска и контролируют ситуацию на подступах к городу. Об этом сообщает спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.
Главные тезисы
- Ситуация вокруг Купянска находится под контролем украинских воинов.
- Российские захватчики пытаются проникать вперед малыми штурмовыми группами, но несут бешеные потери.
- ВСУ успешно применяют огневые средства и FPV-дроны для уничтожения сил противника.
ВСУ смогли отогнать российских оккупантов от Купянска
По словам Волошина, российские захватчики пытаются проникать малыми штурмовыми группами, а затем накапливаться.
Что важно понимать, все это происходит без привлечения большого количества бронетехники.
Волошин также подтвердил, что на этом участке фронта враг продолжает нести очень большие потери.
Он добавил, что в случаях, когда какие-то вражеские группы и переправляются в количестве 8-10 солдат, из этого количества поднимаются на берег около 2-3 человек.
Как ситуацию комментируют местные власти
С заявлением на этот счет уже выступил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
По словам последнего, российские захватчики на лодках пытаются перебраться на правый берег Оскола в Купянском районе, однако ВСУ успешно уничтожают эти группы.
Он также подчеркнул, что на этом направлении ведутся активные бои уже вторые сутки.
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