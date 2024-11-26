Украинские защитники отбросили армию РФ от Купянска

Вечером 26 ноября стало известно, что Силы обороны Украины смогли отбросить российских захватчиков от Купянска и контролируют ситуацию на подступах к городу. Об этом сообщает спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

ВСУ смогли отогнать российских оккупантов от Купянска

По словам Волошина, российские захватчики пытаются проникать малыми штурмовыми группами, а затем накапливаться.

Что важно понимать, все это происходит без привлечения большого количества бронетехники.

На этом направлении удалось стабилизировать ситуацию, и враг от города (Купянская, — ред.) отброшен. Техника, враг, пытающийся перейти на другой берег, сразу уничтожается нашими как огневыми средствами, так и FPV-дронами. Там находится все под контролем наших Сил обороны, — отмечает спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Поделиться

Волошин также подтвердил, что на этом участке фронта враг продолжает нести очень большие потери.

Он добавил, что в случаях, когда какие-то вражеские группы и переправляются в количестве 8-10 солдат, из этого количества поднимаются на берег около 2-3 человек.

Как ситуацию комментируют местные власти

С заявлением на этот счет уже выступил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По словам последнего, российские захватчики на лодках пытаются перебраться на правый берег Оскола в Купянском районе, однако ВСУ успешно уничтожают эти группы.

Постоянно диверсионно-разведывательные группы испытывают оборонительные позиции наших военнослужащих и применяют разные абсолютно тактики. И на лодках переправляются через Оскол, и идут фактически минными полями. И наши воины эти все факты выявляют и пытаются максимально уничтожить врага на подходах к Купянску и другим территориям. Олег Синегубов Глава Харьковской ОВА

Он также подчеркнул, что на этом направлении ведутся активные бои уже вторые сутки.